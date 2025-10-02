Khám phá “Khoảnh khắc thường ngày” của Nippon Paint tại Vibe Expo 2025

Gian hàng được hoàn thiện bằng sản phẩm của thương hiệu, từ những mảng tường lớn, kết cấu khung sắt trưng bày đến các tấm bảng gỗ chỉ dẫn và keo dán vật liệu, tạo nên một tổng thể hài hòa và chỉn chu đón chờ khách tham quan.

Toàn cảnh không gian trưng bày của Nippon Paint Việt Nam (Ảnh: Nippon Paint Việt Nam).

Thiết kế bao gồm khu vực đón tiếp với không gian mở, chỗ ngồi thoải mái và màn hình LED lớn phục vụ hội thảo hằng ngày, mang đến sự gần gũi và dễ tiếp cận.

Song song đó là khu vực trưng bày giới thiệu 8 mảng kinh doanh, nơi khách tham quan được khơi gợi cảm hứng để khám phá, trải nghiệm và sáng tạo trong bầu không khí ấm áp, thân thiện và đầy sự quan tâm.

Khai mạc không gian trưng bày (Ảnh: Nippon Paint Việt Nam).

Cung cấp “giải pháp tổng thể - one-stop solution” là cách để Nippon Paint gắn kết và đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc thường ngày. Giải pháp toàn diện của Nippon Paint trải dài từ sơn kiến trúc, sơn và chất phủ ô tô - xe máy, chất phủ bảo vệ, chất phủ công nghiệp, sơn hàng hải, sơn và chất phủ tôn cuộn, sơn gỗ, các sản phẩm khác phục vụ ngành công nghiệp xây dựng.

Đến với gian hàng Nippon Paint tại Vibe Expo 2025, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, khám phá những công nghệ sơn tiên tiến và nhận tư vấn tận tâm từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Sự trở lại lần này vừa ghi dấu bước tiến mới của Nippon Paint tại Việt Nam, vừa tái khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong việc kiến tạo các giá trị sống bền vững. Góp phần điểm tô những không gian không chỉ đẹp về công năng, mà còn giàu tính biểu cảm.

Không gian rộng mở đón chờ nhiều lượt khách tham quan (Ảnh: Nippon Paint Việt Nam).

Ông Đào Hữu Nghị - Tổng giám đốc Nippon Paint - chia sẻ: “Ngoài việc không ngừng mở rộng dấu ấn của mình ra ngoài lĩnh vực sơn kiến trúc, chúng tôi đang tập trung phát triển các mảng đòi hỏi kỹ thuật cao như sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn ô tô - xe máy, sơn gỗ, cùng nhiều sản phẩm phục vụ ngành xây dựng và hoàn thiện. Nhà máy thứ tư tại Bình Dương của Nippon Paint đang tập trung cung ứng sơn gốc nước, sơn PU và UV phục vụ ngành gỗ nội thất”.

Tinh thần ấy đã được hiện thực hóa trong gian hàng năm nay, không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà là câu chuyện sống động, nơi màu sắc sẻ chia sự thấu hiểu, nơi giải pháp gắn liền với cuộc sống và là nơi con người tìm thấy sự kết nối.

Nippon Paint mang tới hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng với chuỗi hoạt động đa dạng. Từ các hội thảo với chuyên gia đầu ngành mang lại kiến thức và giải pháp thực tiễn, đến khu vực chụp ảnh và hoạt động vẽ thẻ đánh dấu trang sách tạo nên không gian tương tác, nơi khách tham quan có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng Nippon Paint.

Tour khám phá 8 lĩnh vực kinh doanh dưới sự đồng hành của các “người tạo khoảnh khắc - moment makers” sẽ mở ra một hành trình trải nghiệm đa tầng, để mỗi bước chân tại gian hàng đều để lại một dấu ấn riêng.

Nhiều hoạt động thú vị dành cho khách tham quan (Ảnh: Nippon Paint Việt Nam).

Vibe Expo 2025 ghi dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Nippon Paint Việt Nam. Nippon Paint không chỉ là nhà cung cấp sản phẩm sơn chất lượng, mà còn là người bạn đồng hành trong từng khoảnh khắc thường nhật của khách hàng.

Khách hàng quan tâm có thể đến không gian trưng bày Nippon Paint trải nghiệm và khám phá những giải pháp toàn diện hỗ trợ cho cuộc sống tại Vibe Expo 2025.

Nippon Paint là người bạn đồng hành trong từng khoảnh khắc thường nhật của khách hàng (Ảnh: Nippon Paint Việt Nam).

Ngoài ra, Nippon Paint đang triển khai chương trình khuyến mãi “Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to” với hơn 300 giải thưởng, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Từ 9/9 đến 31/12, khi mua 60 lít sơn cao cấp tại đại lý chính hãng, khách hàng nhận 1 thẻ cào để nhập mã trên website và tham gia quay thưởng.

Quà tặng hấp dẫn gồm: 68 giải nhất là xe máy điện VinFast Feliz Neo hoặc xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển (khách hàng được lựa chọn); 68 giải nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 kích thước 42mm (GPS); cùng 188 giải ba là phiếu ưu đãi mua sắm trị giá 500.000 đồng áp dụng tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và Shopee.

Thông tin chi tiết:

VIBE Expo - SECC

Thời gian: 9h - 17h, thứ tư đến thứ bảy (1- 4/10).

Địa điểm: Hall B2 - Booth BA11 + BA11F, 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TPHCM

Khám phá thêm về Nippon Paint Việt Nam tại đây.