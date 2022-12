Khách hàng nhận xe máy gần 50 triệu đồng khi mua xi măng Chinfon

Nối dài chuỗi sự kiện tri ân khách hàng

Chương trình "Quét mã QR - Trúng quà cực đã" của xi măng Chinfon là một trong những nỗ lực của thương hiệu này để mang đến cho hàng triệu khách hàng trải nghiệm tiêu dùng lý tưởng với các sản phẩm chất lượng cao, đi cùng chế độ hậu mãi chu đáo. Trước đó, thương hiệu xi măng Chinfon đã tổ chức chương trình "Quét mã QR - Nhận quà siêu khủng" với hàng loạt giải thưởng lớn.

Khách hàng nhận về giải thưởng đặc biệt trị giá gần 50 triệu đồng tại chương trình (Ảnh: Chinfon).

Trong khuôn khổ chương trình lần này, khách hàng của Chinfon có cơ hội nhận liền tay áo phông, đồng hồ treo tường... khi quét mã QR theo hướng dẫn. Cùng với đó, trong thời gian từ 3/10 đến 27/11, chương trình livestream quay số của Chinfon đã diễn ra vào mỗi tuần nhằm chọn ra các khách hàng may mắn nhận được 128 lò vi sóng và 128 nồi chiên không dầu đến từ các thương hiệu gia dụng nổi tiếng.

Riêng vòng quay đặc biệt được tổ chức tại khách sạn White Palace (Thái Bình) và khách sạn Fortuna (Hà Nội) vào ngày 3/12 và 5/12 vừa qua đã tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng gồm 11 Smart TV giá trị trên 15 triệu đồng/chiếc, 19 máy giặt, mỗi máy trị giá gần 10 triệu đồng và 4 xe máy với giá trị gần 50 triệu đồng/chiếc.

Chương trình quay thưởng thu hút đông đảo người tham dự (Ảnh: Chinfon).

Chị Trần Thị Trang, sinh năm 1992, quê Nam Định, là một trong những khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt. Chị cho biết hai vợ chồng đã lựa chọn Chinfon để xây dựng tổ ấm hơn 400m2 cho gia đình. Chị Trang chia sẻ: "Lúc dự tính xây nhà, biết đến chất lượng lâu năm của Chinfon trên thị trường, hai vợ chồng tôi đã không do dự chọn lựa thương hiệu xi măng này. Hồi quay thưởng đâu nghĩ nhiều, không ngờ may mắn, trúng một chiếc xe tay ga đời mới. Nhà có sẵn một chiếc rồi nhưng cũng đã cũ, thêm chiếc này nữa thì sẽ thuận tiện cho hai vợ chồng đi làm".

Nỗ lực không ngừng vì người tiêu dùng

30 năm gắn bó cùng thị trường Việt Nam, thương hiệu xi măng Chinfon là một trong những tên tuổi tiếng tăm trong ngành vật liệu xây dựng. Nhà máy xi măng Chinfon đặt tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng với công suất 4,2 triệu tấn/ năm và nhà máy nghiền clinker tại khu công nghiệp Hiệp Phước, TPHCM có công suất 800.000 tấn xi măng/năm đã cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho các tỉnh, thành tại thị trường ba miền thông qua hệ thống đại lý, cửa hàng bán lẻ, trạm trộn được trải dài và rộng khắp cả nước.

Chinfon từng đứng trong top 1.000 "Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" và một trong số những doanh nghiệp FDI có 21 năm liên tiếp nhận giải thưởng Rồng Vàng về sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

Xi măng Chinfon ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng với những sản phẩm chất lượng (Ảnh: Chinfon).

Đồng thời, Chinfon cũng là thương hiệu được yêu mến với những nỗ lực bền vững vì môi trường. Từ năm 2014, Chinfon đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống tận dụng nhiệt thừa khí thải từ các dây chuyền sản xuất xi măng để phát điện với công suất thiết kế gần 13 MW. Đây là một trong những hệ thống phát điện từ nhiệt thừa khí thải lớn nhất trong ngành công nghiệp xi măng tại Việt Nam. Hệ thống này đảm bảo 28% sản lượng tiêu thụ điện của nhà máy. "Theo tính toán của chúng tôi, hệ thống này góp phần giảm thiểu khoảng 60.000 tấn CO2 mỗi năm", đại diện thương hiệu xi măng Chinfon cho biết.

Với chuỗi nỗ lực không ngừng vì khách hàng, cộng đồng và môi trường bền vững, xi măng Chinfon đang để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trên thị trường và thể hiện được tầm vóc của một trong những thương hiệu vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Biểu tượng xi măng hoa đào của Chinfon đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều công trình tầm cỡ trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình ưu đãi của xi măng Chinfon, tham khảo tại:

Website: https://www.cfc.vn/

Hotline: 0962700529