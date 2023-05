Khách hàng được yêu cầu "giữ im lặng" nếu muốn Manulife hoàn tiền

Một số khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư mua qua Ngân hàng Sài Gòn (SCB) cho biết đã được phía Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại TPHCM để giải quyết những khiếu nại xoay quanh việc gửi tiền tiết kiệm bị chuyển thành bảo hiểm nhân thọ.

Theo những khách hàng này, phía Manulife đồng ý hủy hợp đồng cũng như hỗ trợ khách nhận lại tiền. Tuy nhiên, khách hàng cũng phải điền vào các giấy tờ để làm thủ tục.

Cụ thể, trong văn bản do Manulife đưa ra có yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm. Văn bản do khách hàng chia sẻ có nội dung: "Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty; cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty".

Đặc biệt, Manulife Việt Nam cũng đề nghị khách hàng cam kết không tiết lộ, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ thông tin nào về nội dung trao đổi, các văn bản, thỏa thuận, email, tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, ghi hình cuộc họp liên quan đến vụ việc này giữa khách hàng và công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông và/hoặc mạng xã hội nào.

Dân trí đã liên hệ với một số khách hàng được Manulife hẹn gặp sáng nay. Tuy nhiên, những người này không tiết lộ cụ thể các nội dung cụ thể trong cuộc gặp. Họ cho biết sau khi ký biên bản xác nhận, để lại thông tin số tài khoản cũng không nhận được tiền ngay mà phải đợi từ 3 đến 10 ngày sau phía Manulife mới xác nhận và chuyển tiền vào tài khoản.

Một số khách hàng cho biết được Manulife hẹn gặp vào ngày 9/5. Một số khác thì nói được hẹn gặp ngày 12/5. Nhiều người cũng nói chưa được phía Manulife hẹn gặp.

Trước đó, Manulife đã tổ chức cuộc họp báo sau thời gian lùm xùm xảy ra với sản phẩm Tâm An Đầu Tư. Tại cuộc họp này, lãnh đạo Manulife Việt Nam hứa giải quyết mọi khiếu nại về bảo hiểm liên kết đầu tư. Hãng bảo hiểm này đưa ra các giải pháp gồm hủy hợp đồng hoặc tiếp tục tham gia, chuyển đổi sản phẩm bảo hiểm tùy lựa chọn của khách hàng.

Tuy nhiên, việc giải quyết chỉ với khách hàng gửi khiếu nại cho công ty hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) trước ngày 30/4.