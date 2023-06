Kế hoạch "gây sốc" của Novaland: Lãi 214 tỷ đồng, thấp nhất từ khi niêm yết

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Địa điểm tổ chức họp lần này tại NovaWorld Phan Thiết, Bình Thuận - nơi tập đoàn triển khai dự án nghìn ha và gần đây tái khởi động. Các năm trước, doanh nghiệp đều tổ chức cuộc họp này tại TPHCM.

Năm nay, Hội đồng quản trị Novaland trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 9.531 tỷ đồng, giảm 14,5% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 214 tỷ đồng, giảm hơn 90%. Nếu kế hoạch lợi nhuận này được hoàn thành, đây là mức thấp nhất trong 8 năm qua, kể từ khi doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán (năm 2016).

Novaland có kế hoạch triển khai loạt dự án trong năm nay (Ảnh: CĐT).

Công ty dự kiến tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thiện hàng loạt dự án ở nhiều tỉnh, thành. Tại thị trường TPHCM là các dự án The Grand Manhattan (quận 1); Victoria, Palm A (TP Thủ Đức); Sunrise Riverside (huyện Nhà Bè). Đồng Nai gồm các phân khu 2,3,4 của dự án Aqua City. Ngoài ra, danh mục dự án tiếp tục triển khai còn có NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) và NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong đó, tập đoàn lên kế hoạch bàn giao dự án Saigon Royal Residence, the Grand Manhattan và Palm A (TPHCM); dự án Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City - The Valencia (Đồng Nai); dự án NovaWorld Phan Thiết và NovaWorld Hồ Tràm (The Tropicana và Wonderland).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối 2022 hơn 12.888 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2022 và cả năm 2023.

Quý đầu năm, lợi nhuận của Novaland âm 410 tỷ đồng dù có ghi nhận doanh thu bàn giao từ các dự án như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và Soho Residence. Công ty lý giải lợi nhuận âm do doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 69% đạt hơn 604 tỷ đồng). Novaland cho biết sẽ tập trung cao độ để làm việc với các đối tác tài chính, nhà thầu thi công để sớm đưa vào triển khai xây dựng lại các dự án trung tâm TPHCM và các đại đô thị từ quý II/2023.

Novaland đang nỗ lực đề xuất gỡ vướng các dự án. Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa gửi công văn, cho biết Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trực tiếp làm việc với ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Tập đoàn Novaland và báo cáo lại việc này.

Chỉ đạo trên được Thủ tướng Chính phủ đưa ra sau khi nhận được công văn của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đơn của Novaland - Đồng Nai (ngày 25/4) về việc đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó đầu tháng 5, UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, trong đó có dự án của Novaland.

Hồi tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao liên Bộ Xây dựng - Tài nguyên Môi trường lập tổ công tác giải quyết vướng mắc các dự án của Novaland ở Đồng Nai và Bình Thuận.

Một số dự án của Novaland bước đầu đã có kết quả gỡ vướng. Tập đoàn vừa qua công bố tái khởi động dự án NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) và NovaWorld Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài ra, tập đoàn cũng triển khai hoàn thiện Khu dân cư phức hợp Victoria Village (TP Thủ Đức, TPHCM), tái khởi động dự án The Grand Manhattan (quận 1, TPHCM).