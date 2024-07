Kế hoạch bất ngờ của tỷ phú Vượng; cú đặt cược của ông Trương Gia Bình

"FPT đặt cược tất cả tương lai của mình vào AI"

Phát ngôn trên của ông Trương Gia Bình được nêu ra tại một cuộc thảo luận chuyên sâu với các lãnh đạo cao nhất của FPT và công ty thành viên.

Ông cho hay, tập đoàn này sẽ đầu tư toàn bộ nguồn lực để bước vào cuộc "đặt cược" lớn nhất trong lịch sử, trở thành một doanh nghiệp dẫn đầu về AI.

"Tôi muốn chia sẻ 3 điều quan trọng! Điều thứ nhất và cũng là thông điệp quan trọng nhất: Chúng ta sẽ đặt cược tất cả tương lai của mình vào AI!", trang truyền thông nội bộ của FPT dẫn lời ông Trương Gia Bình.

Ông Trương Gia Bình tại cuộc thảo luận chuyên sâu của FPT (Ảnh: FPT).

Ông Bình phân tích, công nghệ AI đã đẩy nhanh tốc độ phát triển của các công ty tư vấn, có những công ty đạt 1 tỷ USD chỉ trong vòng 3 năm. Phần mềm FPT phải mất 20 năm mới đạt được con số đó.

"Vì sự "hiểm nguy" của chính mình, chúng ta phải làm hết sức quyết liệt", ông Bình nhìn nhận và kỳ vọng FPT sẽ cùng dấn thân vào cuộc "betting" (tạm dịch: đánh cược) mới của tập đoàn này.

Vị chủ tịch FPT cũng hé lộ về khoản đầu tư lớn nhất, điều FPT chưa từng làm, là chi 200 triệu USD xây dựng AI Factory ở Việt Nam. Tập đoàn này đang làm phòng thí nghiệm AI lab ở Singapore, ở Sillicon Valley tại Mỹ, hợp tác với những "bậc thầy lớn" của thế giới như Yoshua Bengio, Andrew Ng.

VinFast điều chỉnh mục tiêu giao xe

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm nay, đánh dấu mức tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng quý II, VinFast giao 12.058 xe, tăng mạnh 24% so với quý I và 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tăng trưởng mạnh về mặt doanh số, công ty vẫn điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm nay (so với mức 100.000 xe như ban đầu), tăng 2,3 lần so với năm 2023 (34.855 xe).

Hãng xe lý giải, những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại.

"Việc điều chỉnh mục tiêu nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho VinFast trong bối cảnh kinh tế biến động. Công ty sẽ tập trung triển khai kế hoạch mở rộng thận trọng hơn nhằm tận dụng các cơ hội tại một số thị trường chủ lực giàu tiềm năng, tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động - kinh doanh" - phía VinFast cho biết.

Metro Cát Linh - Hà Đông báo lãi gấp gần 6 lần

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - đơn vị khai thác, vận hành tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông - năm 2023, với 365 ngày vận hành, sản lượng hành khách vận chuyển đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 1,1% so với kế hoạch và tăng 31,4% so với thực hiện của năm 2022. Bình quân, tuyến Cát Linh - Hà Đông vận chuyển trên 29.600 lượt hành khách/ngày.

Doanh thu từ vé vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2023 đạt trên 74,1 tỷ đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch và tăng 11,8% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu vé ngày một giảm dần khi lượng hành khách tham quan, trải nghiệm trên tuyến đã bão hòa, doanh thu vé tháng đều đặn qua các tháng và dần đi vào ổn định.

Hanoi Metro vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo số liệu tại báo cáo tài chính, doanh thu thuần trong năm 2023 của công ty đạt 515,3 tỷ đồng, tăng 6,64% so với năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn lớn nên lãi gộp chỉ mang về 7,8 tỷ đồng, giảm hơn 51%. Biên lãi gộp trong năm vừa rồi ở mức 1,51%, giảm mạnh so với biên lãi gộp trong năm 2022 là 3,3%.

Kết quả, công ty đạt lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 16,38 tỷ đồng, gấp 5,7 lần so với năm 2022. Lãi sau thuế cũng tăng tương ứng lên mức 13,1 tỷ đồng. Theo Hanoi Metro, số thuế và các khoản mà doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước là 3,69 tỷ đồng.

Tổng số lao động của Hanoi Metro là 829 người (3 quản lý, 826 người lao động), tổng quỹ lương 85,11 tỷ đồng (bình quân 102,7 triệu đồng/người). Lao động bình quân trong năm đến 31/12/2023 là 706 người/tháng. Lương trung bình người lao động hàng tháng xấp xỉ 9,9 triệu đồng.

"Trùm buôn xe Mercedes" tại Việt Nam muốn bán cổ phiếu

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) - công bố đăng ký bán 700.000 cổ phiếu HAX nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu hoàn tất giao dịch trên, ông Dũng sẽ giảm khối lượng cổ phiếu nắm giữ tại Haxaco xuống còn 18,1 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 16,82% vốn điều lệ công ty. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 8/7 đến 31/7.

Động thái đăng ký bán ra cổ phiếu của ông Đỗ Tiến Dũng gợi nhớ đến phát ngôn của ông tại phiên họp ĐHĐCĐ 2 năm trước. Truyền thông thời điểm đó trích lời ông Dũng: "Cổ đông nào là những người cùng hướng với công ty trong lúc hoạn nạn, khó khăn, đó mới là cổ đông. Còn cổ đông nào cứ muốn cổ phiếu lên mua 10 bán 50, xong rồi lướt sóng, mang danh nghĩa cổ đông thì hoàn toàn không phải, tôi không định nghĩa đó là cổ đông mà tựa như tay buôn chứng khoán. Họ đang là ký sinh trùng, bám vào công ty để kiếm lợi, họ không phải là cổ đông".

Trong khi đó, cổ phiếu HAX của Haxaco trong đà tăng mạnh trên thị trường chứng khoán, lập đỉnh kể từ tháng 4/2022, thị giá tăng gần 50% so với đầu năm.

Sở hữu Volvo Việt Nam, Tasco lần đầu có cổ đông lớn sau tái cơ cấu

Trong tuần vừa rồi, ông Nguyễn Văn Dũng công bố việc trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần (mã chứng khoán: HUT) từ ngày 2/7. Ông đã mua vào 1,99 triệu cổ phiếu HUT, qua đó nâng sở hữu tại Tasco từ 43 triệu cổ phiếu (tương đương 4,82% vốn điều lệ Tasco) lên 44,99 triệu cổ phiếu (tương ứng 5,04% vốn điều lệ Tasco).

Sau giao dịch nói trên, ông Nguyễn Văn Dũng trở thành cổ đông lớn của Tasco và đây cũng là cổ đông lớn đầu tiên của tổ chức này sau khi công ty tái cấu trúc doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Dũng hiện tại không nắm giữ chức vụ nào tại Tasco.

Tasco đã trở thành doanh nghiệp phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam sau khi thâu tóm SVC Holdings (đơn vị chiếm 11,2% thị phần phân phối xe ô tô tại Việt Nam với 67 showroom trải dài từ Bắc và Nam) hồi tháng 9/2023, đổi tên SVC Holdings thành Tasco Auto.

Công ty sở hữu các công ty phân phối ô tô Volvo; sở hữu Công ty cổ phần Savico Hà Nội, chủ đầu tư Trung tâm Savico Megamall 4,6 ha tại số 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, Toyota Giải Phóng, Toyota Long Biên và một số showroom tại các tỉnh thành phía Bắc; sở hữu Công ty cổ phần Dana với các showroom phân phối tại khu vực miền Trung.

Mới đây nhất, ngày 8/7, Tasco Auto công bố sở hữu 100% công ty TNHH Sweden Auto. Sweden Auto được cho biết là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe Volvo duy nhất tại Việt Nam với mạng lưới bán lẻ xe Volvo gồm 4 đại lý tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

(Tổng hợp)