Jotun Studio - mô hình cửa hàng sơn hiện đại, nâng tầm trải nghiệm chọn sơn
(Dân trí) - Jotun Studio mang đến mô hình cửa hàng đột phá, nơi màu sắc và chất liệu được tôn vinh. Mô hình này đã được phủ sóng trên toàn quốc, mang đến cho người dùng cơ hội khám phá các dòng sơn cao cấp của Jotun trong không gian hiện đại, tinh tế.
Không gian thư giãn, thoải mái tận hưởng quá trình chọn sơn
Bước vào Jotun Studio, nhiều người sẽ bất ngờ khi quên đi hình ảnh quen thuộc của những cửa hàng sơn chật hẹp và bừa bộn. Thay vào đó là một không gian được thiết kế tinh tế, hài hòa ánh sáng và màu sắc, mang lại cảm giác thư giãn và thoải mái.
Từng khu vực trưng bày được sắp đặt gọn gàng, hiện đại, cho phép các gia đình thoải mái chiêm ngưỡng và tận hưởng trọn vẹn hành trình lựa chọn sắc màu cho tổ ấm của mình.
Jotun Studio mở ra thế giới màu sắc phong phú, bao gồm cả màu nội thất và ngoại thất, được sắp xếp trực quan và sinh động. Giờ đây, người tiêu dùng có thể dễ dàng hình dung sự kết hợp màu sắc trong không gian thật, từ đó tìm được giải pháp phù hợp với gu thẩm mỹ riêng.
Các vách trải nghiệm bề mặt lớn mang đến cơ hội cảm nhận chân thực độ bóng, độ mờ và chất liệu sơn, để mỗi lựa chọn đều phù hợp và trở nên trọn vẹn hơn.
Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, đồng hành cùng khách hàng
Điểm khác biệt của Jotun Studio còn nằm ở đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm, am hiểu sản phẩm. Không chỉ đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu, họ còn chia sẻ những gợi ý phối hợp màu sắc, kỹ thuật thi công và quy cách sơn, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định. Nhờ đó, việc mua sơn trở nên đơn giản, thú vị hơn cho khách hàng.
Đến tháng 11/2025, Jotun đã thành công nâng cấp hàng trăm cửa hàng sơn truyền thống sang mô hình Jotun Studio với địa điểm thứ 200 tại tầng B1/B2, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Với hệ thống phủ sóng rộng khắp, khách hàng ở mọi nơi đều có thể dễ dàng tìm thấy Jotun Studio để trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm.
Ông Huỳnh Trần Nam - Giám đốc Tiếp thị của Jotun Việt Nam - chia sẻ: “Trong vòng 2 năm tới, kế hoạch của Jotun sẽ nâng cấp hơn 1.000 cửa hàng truyền thống trên toàn quốc trở thành không gian Jotun Studio hiện đại, trang trọng.
Đây không chỉ là bước tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn là cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo tổ ấm bền vững và phong cách”.
Bằng việc tạo ra một trung tâm màu sắc chuyên biệt trong cửa hàng, Jotun mang đến cho khách hàng trải nghiệm tương tác chưa từng có với sản phẩm. Sự hiện diện ngày càng rộng khắp không chỉ củng cố và khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu, mà còn thể hiện cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.
Jotun là một trong những tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, thành lập tại Na Uy với sứ mệnh ban đầu là bảo vệ những con tàu trước khắc nghiệt của biển khơi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 39 nhà máy tại 23 thị trường, 67 công ty trên 47 thị trường và văn phòng đại diện.
Jotun cung cấp 4 dòng sơn bao gồm sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn tĩnh điện và sơn trang trí, mang đến giải pháp tổng thể về sơn cho hàng triệu kiến trúc và ngôi nhà trên toàn thế giới.
Vào Việt Nam từ những năm 1993, Jotun đã trở thành một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại thị trường với sứ mệnh bảo vệ cho các công trình và làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà của gia đình Việt.
