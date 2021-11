Inbound Vietnam Travel nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam an toàn

Dân trí Inbound Vietnam Travel là một thương hiệu của Công ty TNHH Du lịch và phát triển thương mại Quốc tế Việt (VITRAVEL CO.,LTD), nhà tổ chức tour du lịch nội địa và quốc tế với 10 năm hoạt động uy tín hàng đầu Việt Nam.

Inbound Vietnam Travel là sản phẩm chiến lược chờ đón luồng gió mới cho cơ hội đến Việt Nam du lịch, là sự kết tinh trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ nhân sự là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức điều hành tour, hướng dẫn khách du lịch, đặt phòng khách sạn và tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đã đàm phán và công nhận hộ chiếu vaccine giữa các quốc gia, trong giai đoạn này đã áp dụng giảm thời gian cách ly với những người đủ điều kiện để nhập cảnh Việt Nam nhằm phát triển nền kinh tế nói chung và cũng là điều kiện tiền đề để dần khôi phục ngành du lịch nói riêng. Thị trường du lịch vẫn được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực với nhu cầu du lịch tăng cao sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Đồng hành với mục đích đó, Inbound Vietnam Travel xây dựng và thiết kế các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi của du khách. Động thái này hướng đến việc khuyến khích người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam đi du lịch và đón khách quốc tế trở lại du lịch Việt Nam ngay khi điều kiện cho phép nhằm xây dựng hình ảnh một Việt Nam "An toàn - thân thiện - hấp dẫn" trong trạng thái "bình thường mới".

"Chúng tôi chọn lọc và giới thiệu những tour du lịch tại các điểm đến hàng đầu của đất nước hình chữ S với các di sản thiên nhiên, văn hóa đa dạng, du lịch nghỉ dưỡng - khám phá, ẩm thực phong phú...; làm nổi bật những nét cuốn hút nhất của Việt Nam mang đến những giây phút bình yên nhất cho hành trình khám phá của bạn", đại diện công ty nhấn mạnh.

Inbound Vietnam Travel xây dựng các phong cách tour du lịch đa dạng khác nhau như Classic, Leisure, Trekking, Honeymoon, Adventure travel, Cruising, Golf, Community Service..., góp phần định hướng du lịch Việt Nam trở thành điểm đến của mọi du khách trong tương lai.

Bên cạnh đó, Inbound Vietnam Travel còn hỗ trợ du khách trong việc đặt phòng khách sạn, resort, villa, du thuyền, máy bay riêng… tư vấn phù hợp với mục đích chuyến đi của khách hàng.

"Chúng tôi hợp tác với nhiều chuỗi các khách sạn - resort đẳng cấp và nổi tiếng như các thương hiệu của tập đoàn: Accor Hotels, Marriott International, InterContinental Hotels Group, Best Western International, Wyndham Hotel Group… đảm bảo mang lại kỳ nghỉ tuyệt vời nhất cho mọi điểm đến tại Việt Nam của bạn. Chắc chắn các khách sạn được lựa chọn đều đảm bảo quy tắc phòng chống dịch bệnh của WHO: "Stay safe with InboundVietnam"", thông tin từ công ty cho hay.

Inbound Vietnam Travel phát triển du lịch, quảng bá du lịch có mục tiêu và đối tượng trọng điểm trên cơ sở kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Nhằm ổn định phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu kép Chính phủ Việt Nam đã có những thống nhất về chương trình nhập cảnh có kiểm soát cho Nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động tay nghề cao và thân nhân được nhập cảnh để làm việc với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là điều kiện tốt để phục hồi kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó cũng phục hội nhu cầu du lịch của nhóm khách hàng đã hoàn thành các chế độ cách ly nghiêm ngặt của Chính phủ, sau cách ly có nhu cầu tìm hiểu khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Các quy trình nhập cảnh đúng đối tượng sẽ được các doanh nghiệp xin phê duyệt thông qua các cơ quan quản lý nhà nước trên toàn quốc, sau khi hoàn thành các thủ tục Inbound Vietnam Travel sẽ cung cấp các giải pháp hậu cần như: Đặt phòng khách sạn, dịch vụ đón tiễn sân bay, dịch vụ y tế tại nơi cách ly, dịch vụ di chuyển sau cách ly,… và hơn thế nữa và hứa hẹn nhiều chương trình du lịch với khách hàng trong trạng thái bình thường mới. Điều này góp phần quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn với du khách.

"Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự phát triển các điểm đến, mang lại lợi ích cho cả khách du lịch và cộng đồng địa phương thông qua sự sáng tạo trong các chương trình du lịch, mở rộng vẻ đẹp lòng mến khách của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế và đặc biệt là sự hài lòng của du khách", thông tin nhấn mạnh.

Công ty TNHH Du lịch & PTTM Quốc tế Việt

Địa chỉ: số 156-158 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội.

Hotline: 0962.88.7676 - 0979.924.923

Email: tours@vitravel.com.vn

Website: inboundvietnam.vn

InboundVietnam Travel - Your New Travelling Surprise

Trường Thịnh