iMoney số 5: Nathan Lee hé lộ vụ tiêu tiền phù phiếm, cú đầu tư "siêu hời"

Dân trí Nathan Lee chia sẻ, sau thời gian tiêu tiền phù phiếm, hiện anh chi vào những việc ý nghĩa hơn. Ca sĩ này cũng đưa ra lời khuyên chi tiêu, đầu tư cho giới trẻ.

Ca sĩ Nathan Lee hé lộ bài học tiêu tiền từ phù phiếm đến trở nên ý nghĩa hơn

Trong iMoney số 5, chia sẻ về việc tiêu tiền, ca sĩ Nathan Lee thừa nhận trước đây, anh bỏ rất nhiều vào xe cộ, nhà cửa và những thứ phục vụ bản thân... mà anh gọi là phù phiếm. Có khi mỗi tháng anh tiêu cả vài trục nghìn euro cho hàng hiệu. Nhưng hiện tại, mà việc tiêu tiền của anh đã trưởng thành hơn. Anh chi cho các dự án kinh doanh, dự án nghệ thuật, đầu tư công ty và làm thiện nguyện.

"Tôi cảm thấy may mắn khi cuộc sống của mình khá đầy đủ. Tôi không có nhiều nhu cầu tiêu tiền cho những gì trước đây mình cảm thấy thích thú như xe, quần áo. Những thứ đó với tôi bây giờ không có nhiều ý nghĩa", anh nói.

"Lúc đó, nhu cầu cuộc sống của tôi khác. Tôi không suy nghĩ nhiều cho tương lai nhưng tôi cảm thấy thoải mái, hài lòng về những gì đã làm để đến bây giờ tôi biết trân quý những điều mình đang có. Thế nên, các bạn trẻ có quyền phạm sai lầm. Chúng ta có phạm sai lầm thì mới có quyết định đúng đắn trong tương lai", nam ca sĩ chia sẻ.

Thậm chí, anh cho rằng, mình không bao giờ hối hận về quyết định tiêu tiền hay cất tiền, thậm chí là… mất tiền. Vì theo anh, việc mất tiền cũng mang lại nhiều bài học quý giá. "Để kiếm được tiền thì phải mất tiền trước", anh nói.

Ca sĩ Nathan Lee cho rằng, hiện tại, anh tiêu tiền vào những thứ ý nghĩa (Ảnh: FBNV).

Khi được hỏi về việc có tiền anh sẽ đầu tư hay cất đi, Nathan Lee khẳng định, anh chưa bao giờ có ý định cất tiền mà thường nghĩ đến việc tái đầu tư. Khi có tiền anh thường đầu tư cho kinh doanh để mang về lợi nhuận theo cách an toàn nhất.

Trong iMoney số 5, ca sĩ Nathan Lee còn tiết lộ về khoản đầu tư đầu tiên của anh là cho chính bản thân và sự nghiệp. Theo anh, đây là sự đầu tư thông minh mà không hề lỗ vốn. Thế nên, anh khuyên các bạn trẻ hãy đầu tư cho chính bản thân mình, đầu tư ở đây chính là học thức và kiến thức.

"Đầu tư tài chính chỉ là một phần. Chúng ta, hãy đầu tư thời gian cho bản thân và cân nhắc điều mình làm, hãy hiểu con người của chính mình. Nhất là khi kinh doanh, chúng ta đừng làm những gì không yêu thích, vì nó sẽ không bền", Nathan Lee nói.

Ca sĩ Nathan Lee nhận định, để kiếm được tiền thì phải mất tiền trước (Ảnh: FBNV).

Điều này được anh thể hiện rất rõ trong phương châm đầu tư chứng khoán. "Tôi cũng đầu tư chứng khoán nhưng chỉ… cho vui. Tôi không chơi lớn như nhiều người bạn của mình vì cảm thấy bản thân chưa giỏi trong lĩnh vực này. Tôi chỉ đầu tư khi cảm thấy an toàn. Tôi không mạo hiểm với những thứ không am hiểu hay điều bản thân cảm thấy không xuất sắc".

Nathan Lee cho hay anh đề cao tự do tài chính. Anh cho biết, từ khi còn trẻ, anh đã tự do tài chính bằng việc đi làm người mẫu lúc 15 tuổi để tự kiếm tiền, ra ở riêng và tiếp tục đi học.

Vì vậy, anh luôn mong rằng, mọi người có thể tự do trong cuộc sống của mình và đạt được tự do tài chính. "Có thể ngày hôm nay, bạn chưa tự do tài chính nhưng các bạn hãy học cách làm sao để chủ động được cuộc sống của mình", nam ca sĩ nhắn nhủ.

Nếu muốn đóng góp nội dung cho chúng tôi, bạn có thể chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm tiêu dùng, đầu tư của mình trong phần bình luận các bài viết iMoney, hoặc gửi email về: imoney@dantri.com.vn. Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi về đầu tư, tiêu dùng để đội ngũ chuyên gia của iMoney tư vấn, giải đáp.

Bảo Anh - Hoàng Dung

Video: Phạm Tiến