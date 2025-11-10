Huyền thoại Warren Buffett sắp công bố lời chia tay trong bức thư cuối

Bức thư chia tay dự kiến được công bố vào ngày 10/11 (theo giờ Mỹ). Trong đó, "nhà hiền triết xứ Omaha" sẽ chia sẻ những suy ngẫm của ông về hoạt động từ thiện, Tập đoàn Berkshire Hathaway và các vấn đề khác mà cổ đông và công chúng có thể quan tâm, theo thông báo từ Berkshire Hathaway.

Giới quan sát cho rằng đây được xem là lời chia tay chính thức của nhà đầu tư huyền thoại 95 tuổi sau hơn 6 thập kỷ dẫn dắt tập đoàn từ một công ty dệt may đang khó khăn trở thành đế chế đầu tư hùng mạnh ngày nay.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh cổ phiếu Berkshire Hathaway vẫn giữ vững phong độ, bất chấp làn sóng bán tháo lan rộng trên phố Wall.

Cụ thể, giữa lúc các chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt sụt giảm, với Nasdaq Composite mất 3% do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu Berkshire Hathaway vẫn vững vàng tăng 4,6%.

Hiện tượng này chứng tỏ sức mạnh của chiến lược đa dạng hóa đầu tư vào các ngành tạo dòng tiền ổn định đã biến Berkshire Hathaway thành "bến đỗ an toàn" trong thời điểm thị trường đầy biến động.

Các nhà đầu tư lựa chọn Berkshire bởi mảng bảo hiểm Geico có tính phòng thủ cao và bảng cân đối kế toán vững mạnh. Đáng chú ý, tập đoàn đang nắm giữ tới 382 tỷ USD tiền mặt tính đến cuối tháng 9 - một “pháo đài” tài chính kiên cố giữa bối cảnh kinh tế đầy biến động.

Kết quả tài chính vượt trội cũng góp phần đẩy giá cổ phiếu Berkshire tăng mạnh. Trong quý III/2025, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, trong đó mảng bảo hiểm ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng hơn 200%, đạt 2,37 tỷ USD.

Tỷ phú Warren Buffett tại Đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway năm 2019 (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, tỷ phú Warren Buffett - người sắp rời vị trí CEO vào cuối năm nay - vẫn đang bán ra cổ phiếu. Tính tới quý III/2025, Berkshire Hathaway liên tục bán ròng cổ phiếu trong 12 quý liên tiếp. Thị trường đang xôn xao với đồn đoán rằng "nhà hiền triết xứ Omaha" có thể đã giảm tỷ trọng cổ phiếu Apple - khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn - trong quý vừa qua.

"Trong môi trường kinh tế bất ổn hiện nay, chúng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng của cổ phiếu Berkshire Hathaway nhờ các mảng kinh doanh phòng thủ và nguồn tiền mặt dồi dào", ngân hàng UBS khẳng định trong báo cáo mới đây.

Mặc dù vậy, cổ phiếu Berkshire vẫn kém hiệu quả so với chỉ số S&P500 trong năm nay khi "hiệu ứng hào quang Buffett" - giá trị cộng thêm nhờ danh tiếng của ông - đã giảm dần sau thông báo về kế hoạch nghỉ hưu. Cổ phiếu chỉ tăng gần 10% trong năm 2025, thấp hơn so với mức tăng 14,4% của thị trường chung.