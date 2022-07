Hưởng lợi từ giá dầu, doanh nghiệp này lãi gần 10.000 tỷ đồng trong quý II

Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 52.391 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ.

Mặc dù giá vốn tăng hơn 60% lên 41.705 tỷ đồng nhưng do tốc độ tăng giá vốn thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu thuần nên biên lợi nhuận gộp của Lọc hóa dầu Bình Sơn vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, trong quý II, công ty ghi nhận mức lãi gộp 10.686 tỷ đồng, cao gấp 5,7 lần so với con số cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các chi phí, công ty vẫn còn đến 10.435 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng gấp 6 lần quý II/2021. Ngoài ra, trong kỳ, công ty còn có thêm hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận khác (chỉ tiêu này cùng kỳ chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng).

Theo đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý II doanh nghiệp này đạt 10.466 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 9.910 tỷ đồng, tăng gần 6 lần cùng kỳ, mức lãi cao nhất từ trước đến nay của Lọc hóa dầu Bình Sơn. Trong đó, lãi ròng thuộc về công ty mẹ lên tới 9.927 tỷ đồng.

(Biểu đồ: Mai Chi).

Mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng về kết quả sản xuất kinh doanh của Lọc hóa dầu Bình Sơn diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng vọt nửa đầu năm, đặc biệt là khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine diễn ra.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 87.174 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt xấp xỉ 12.222 tỷ đồng, tăng tương ứng 78% và gấp 3,5 lần cùng kỳ. Với kết quả này, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã vượt xa kế hoạch lãi sau thuế 1.401 tỷ đồng của cả năm.

Tại thời điểm cuối quý II, Lọc hóa dầu Bình Sơn đang có 18.445 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm). Công ty cũng tăng mạnh giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn từ mức 4.190 tỷ đồng hồi đầu năm lên 7.778 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Giải trình về sự đột biến trong kết quả kinh doanh nửa đầu năm, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng giám đốc Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, trong năm 2021, giá dầu thô (giá Dated Brent) đã phục hồi từ đợt giảm sốc năm 2020, tăng từ 49,89 USD/thùng bình quân tháng 12/2020 lên 73,04 USD/thùng bình quân tháng 6/2021. Tuy nhiên, xét về mức độ tăng thì những tháng đầu năm 2022 có biến động tăng nhiều nhất trong những năm qua.

Giá dầu thô bình quân từ 74,1 USD/thùng tháng 12/2021 tăng lên 87,22 USD/thùng tháng 1/2022 và tiếp tục tăng lên đến 123,7 USD/thùng vào tháng 6/2022.

Theo ông Dương, giá dầu thô và sản phẩm tiếp tục tăng cao đã tạo nhiều thuận lợi đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Lọc hóa dầu Bình Sơn trong quý II/2022.

Bên cạnh đó, khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô và giá các sản phẩm chính quý này tốt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước cũng đã góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Bình Sơn.

Trước đó, chia sẻ trên báo chí vào hồi tháng 6, ông Bùi Ngọc Dương cũng đưa ra đánh giá, năm 2022 là năm khá đặc biệt, bởi chênh lệch giá giữa sản phẩm lọc và dầu thô (crack margin) đang ở mức cao, cao bất thường so các năm, đây là những yếu tố thuận lợi giúp các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh phát triển.