Hùng Túy ra mắt bộ sưu tập mới nhất của Versace Home tại Việt Nam

Hùng Túy - nhà phân phối chính thức thương hiệu Versace Home tại Việt Nam -vừa tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập nội thất mới nhất của hãng. Sự kiện mang phong cách thần thoại Hy Lạp, với chủ đề "The Land of Legends" tại showroom Hùng Túy ngày 26/11.

Đây là một sự kiện riêng tư có sự tham dự của MC Đức Bảo, ca sĩ Tóc Tiên và fashionista Quỳnh Anh Shyn cùng những vị khách mời thân thiết của showroom Hùng Túy nhằm giới thiệu về thương hiệu Versace Home và bộ sưu tập mới lần này.

Tiệc chính được chuẩn bị chu đáo bởi Lý Club với thực đơn phong cách châu Âu hạng sang, thiết kế theo chủ đề sự kiện - "một bữa tiệc của các vị thần".

Phòng trưng bày Versace Home's Room với thiết kế phong cách Italy

Sự ra đời thương hiệu nội thất Versace Home - Italy là sự kết hợp giữa một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Versace - Italy và tập đoàn sản xuất nội thất cao cấp Luxury Living - Italy. Hơn cả sự chuyển đổi từ một thương hiệu thời trang nổi tiếng, thương hiệu Versace Home mang đến sự thời trang, sang trọng, cao cấp và lối sống cho trải nghiệm toàn cầu của thế giới Versace.

Phòng trưng bày Versace Home's Room tại sự kiện (Ảnh: Hùng Túy).

Bộ sưu tập nội thất Versace Home truyền tải bí quyết, sự sáng tạo, thiết kế, hơi thở của Versace. Những tác phẩm nội thất Versace Home mang phong cách của trường phái nghệ thuật cổ điển, thần thoại học cùng những chi tiết trang trí sang trọng trộn lẫn với sự tinh tế đặc trưng của Italy, tạo nên một "phong cách Versace".

Ca sĩ Tóc Tiên xuất hiện với hình tượng Medusa quyến rũ

Lựa chọn hình ảnh Medusa làm logo thương hiệu Versace dựa trên giai thoại về nàng Medusa cuốn hút, vì Gianni Versace - nhà sáng lập quá cố - hy vọng rằng những ai mua sản phẩm Versace cũng sẽ yêu quý chúng vô điều kiện, tựa những kẻ phàm trần từng mê mẩn Medusa trước khi cô ấy bị biến thành nữ quỷ tóc rắn. Bộ sưu tập mới Versace Home cũng mang đến những thiết kế với các hoa văn in đậm "DNA" của thương hiệu. Bởi vậy "The land of legends" được tổ chức theo nội dung về giai thoại nàng Medusa gắn liền với thương hiệu Versace Home.

Góp mặt trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Versace Home lần này, ca sĩ Tóc Tiên hóa thân vào vai nàng Medusa cuốn hút và "tỏa sáng" với bộ 3 ca khúc của mình.

Ca sĩ Tóc Tiên với màn trình diễn ấn tượng trong sự kiện (Ảnh: Hùng Túy).

Chia sẻ về hành trình trở thành Nhà phân phối chính thức thương hiệu Versace Home tại Việt Nam, bà Nguyễn Hiền Anh - đại diện Hùng Túy chia sẻ, tháng 6 năm nay, bà có cơ hội đến thăm triển lãm trưng bày của Versace Home tại Milan. Triển lãm này được đặt ở một tòa nhà cổ kính, đó là nơi mà lần đầu tiên thương hiệu Versace tổ chức fashion show từ những năm đầu thành lập.

"The Land of Legends" với sự tham dự của Fashionista Quỳnh Anh Shyn (Ảnh: Hùng Túy).

"Và thực sự, Versace vẫn luôn là Versace, vẫn khiến người ta phải cảm thán, vẫn khiến người ta choáng ngợp trong ấn tượng đầu tiên. Giây phút khi được trực tiếp chứng kiến từng tác phẩm như thành quả của tất cả bí quyết, sự sáng tạo, thiết kế, hơi thở của Versace, tôi tự nhủ rằng mình chắc chắn sẽ phải mang được cái không gian đó - không gian sung túc, phú quý, thịnh vượng đó về đây, dù chỉ là một phần", bà Hiền Anh nói.

Khu vực photobooth được thiết kế trong sự kiện "The Land of Legends" (Ảnh: Hùng Túy).

Nối tiếp chuỗi sự kiện khám phá bộ sưu tập mới Versace Home của Hùng Túy, từ ngày 28/11 đến hết ngày 4/12, triển lãm "Versace Home at Hùng Túy" được tổ chức riêng cho kiến trúc sư tham dự trong khung giờ 10h đến 11h30 buổi sáng hàng ngày tại showroom Hùng Túy 20 Cát Linh.

Hình ảnh từ khách mời đến tham dự "The Land of Legends" (Ảnh: Hùng Túy).

