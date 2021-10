HR Asia Magazine vinh danh PVcomBank là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021"

Dân trí Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021" ngay trong lần đầu tiên tham dự. Giải thưởng do HR Asia Magazine - tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự tại khu vực châu Á tổ chức và bình chọn.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á - HR Asia Awards" là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức thường niên nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Qua nhiều vòng đánh giá, từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến phỏng vấn trực tiếp, thăm dò và tìm hiểu thực tế, giải thưởng danh giá này đã được trao cho PVcomBank như một sự ghi nhận về những thành quả vượt trội của ngân hàng trong suốt thời gian qua.

"Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021" là giải thưởng vinh danh PVcomBank bởi chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tại vòng xét hồ sơ, HR Asia Magazine đã tiến hành nghiên cứu độc lập về uy tín của các doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật. Tiếp đó, ở vòng thứ hai, HR Asia sử dụng mô hình đánh giá tổng thể TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của Cán bộ nhân viên dựa trên 3 yếu tố: Core (chiến lược - cấu trúc), Self (cá nhân) và Group (tập thể). Mô hình này đưa ra cái nhìn tổng thể và đầy đủ, không chỉ dừng ở mức độ gắn bó của từng cá nhân mà còn thấy được sự gắn kết giữa từng đội nhóm hay phòng ban trong các tình huống khác nhau.

Tại vòng thứ ba, HR Asia Magazine thực hiện đánh giá thông qua việc phỏng vấn trực tiếp với Giám đốc nhân sự ở các công ty/doanh nghiệp để hiểu rõ hơn các chính sách và môi trường làm việc, nhằm đưa ra quyết định. Vượt lên trên nhiều đối thủ lớn tại cả 3 hạng mục, kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân của PVcomBank đều cao hơn so với bình quân của toàn bộ thị trường châu Á. Cụ thể điểm Core là 4.11 so với bình quân ngành là 3.74, điểm Self đạt 4.32 so với ngành là 3.88 và điểm Group là 4.37 so với ngành là 3.96 điểm. Điều này đã khiến PVcomBank xuất sắc vượt qua các đối thủ để đạt danh hiệu đặc biệt này.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày một "nóng" trên thị trường nhân sự ngành tài chính, có thể nói PVcomBank đã thành công trong việc xây dựng một môi trường dung hòa được cả 2 yếu tố: Hiệu quả trong công tác quản trị nguồn nhân lực và sự hài lòng từ cán bộ nhân viên. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ gần 90% CBNV tham gia khảo sát từ HR Asia Magazine đồng tình rằng những đổi mới của ngân hàng có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên, ban lãnh đạo thể hiện sự coi trọng đối với từng cán bộ và có nhiều chính sách khuyến khích nhân viên đạt được các kỹ năng mới…

PVcomBank luôn chú trọng xây dựng và phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Với văn hóa doanh nghiệp đa chiều cùng với sứ mệnh "Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho CBNV", PVcomBank liên tục phát triển và đổi mới các chương trình đào tạo đa dạng. Đặc biệt, các dự án lớn được triển khai đồng bộ để tối ưu hiệu quả hoạt động, trong đó có dự án Khung năng lực với lộ trình nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự toàn diện trên quy mô toàn ngân hàng, chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao tại các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới… Tất cả cho thấy rõ kế hoạch phát triển nhân sự dài hạn đang là mục tiêu quan trọng của PVcomBank trong những năm tới đây.

Trong giai đoạn Covid-19, PVcomBank đã và đang thể hiện rõ triết lý nhân văn trong công tác nhân sự hơn bao giờ hết: Duy trì làm việc hiệu quả 100% đội ngũ CBNV toàn hệ thống, giữ nguyên lương và chế độ phúc lợi, tiếp tục triển khai tuyển dụng hơn 1000 CBNV theo đúng kế hoạch đã đề ra; ủng hộ giúp đỡ các gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn; chung tay cùng cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh với nhiều chương trình ủng hộ ý nghĩa… Trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khắp toàn cầu, PVcomBank là một trong số ít những ngân hàng tận dụng thời gian giãn cách xã hội để tổ chức các khóa đào tạo online, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên. PVcomBank cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp duy trì tốt nhất chế độ đãi ngộ cho nhân viên nhờ năng lực quản trị tốt, hoạt động kinh doanh hiệu quả và nền tảng tài chính vững vàng.

Phát biểu sau khi nhận được giải thưởng này, đại diện Ban lãnh đạo ngân hàng, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Tổng giám đốc cho biết: "Văn hóa quản trị truyền thông đa chiều của PVcomBank là lắng nghe, ghi nhận và đưa ra các giải pháp thiết thực - đây chính là một trong những chìa khóa để xây dựng thành công chiến lược quản lý và thu hút nhân sự. Với giá trị cốt lõi "Con người là tài sản trân quý", hơn 4000 PVcomBankers đã và đang cùng nhau xây dựng nên môi trường làm việc "Vì con người", để mỗi ngày làm việc tại PVcomBank đều là một ngày hạnh phúc. Tôi muốn ở PVcomBank bạn không chỉ cống hiến 8 tiếng làm việc, mà mỗi ngày khi bạn đi làm, đây chính là ngôi nhà thứ hai của bạn". Ông cũng chia sẻ thêm: "PVcomBank lấy làm vinh dự khi trở thành ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất châu Á. Tiếp nối giải thưởng "Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam" do IFM trao tặng, giải thưởng này là kết quả tuyệt vời, lan tỏa niềm tự hào đối với toàn thể người PVcomBank, nhất là trong tháng 10 - tháng đặc biệt kỷ niệm ngân hàng bước sang tuổi mới!".

