Honda Việt Nam và những đóng góp cho xã hội trong 2022

Bảo vệ môi trường

Với định hướng "Ba hành động hướng tới Không phát thải", Honda Việt Nam (HVN) cho biết đã hoạch định các hoạt động môi trường với ba mục tiêu cắt giảm chính gồm phát thải CO2, nước tiêu thụ và chất thải phát sinh. Năm 2022, HVN cắt giảm được 3.299 tấn CO2 phát thải, 44.149 m3 nước tiêu thụ và 1.082 tấn chất thải phát sinh, vượt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, HVN đã tổ chức "Ngày hội trồng cây 2022 - Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam" tại Thái Nguyên, trồng mới hơn 1.100 cây xanh đô thị.

Ngày hội trồng cây 2022 tại Thái Nguyên (Ảnh: HVN).

An toàn giao thông

Hướng đến tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ về việc không có tử vong do tai nạn giao thông, cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda "Không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050", HVN tiếp tục phối hợp với các cơ quan, các nhà phân phối Honda ô tô và các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) triển khai hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông cũng như đào tạo kỹ năng dự đoán và phòng tránh rủi ro cho người dân Việt Nam.

HVN cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sẽ triển khai các hoạt động đào tạo an toàn giao thông tới các cấp học sinh tại 63 tỉnh thành. Với cấp đại học, chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được tổ chức với mục tiêu nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn gồm cả việc dự đoán và phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Các hoạt động đã được thực hiện gồm chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cho trẻ mầm non được triển khai tại 43 tỉnh thành, thêm 20 tỉnh thành so với năm học 2021 - 2022; "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" cho học sinh tiểu học của 63 tỉnh thành; "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cho học sinh THCS và THPT; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho sinh viên.

Ban tổ chức cùng các học sinh và giáo viên xuất sắc (Ảnh: HVN).

HVN cũng tiếp tục ký kết chương trình phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông triển khai các hoạt động về an toàn giao thông giai đoạn 2022 - 2024. HVN đã hợp tác với Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh các hoạt động đào tạo như tổ chức khóa tập huấn, nâng cao kỹ năng giảng dạy, làm mẫu khi đào tạo lái xe mô tô/ô tô an toàn cho 20 hướng dẫn viên của Cục Cảnh sát giao thông; 5 khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm và kỹ năng lái xe ô tô cho hơn 220 cán bộ chiến sỹ các địa phương.

Hướng dẫn viên Cục Cảnh sát giao thông trong buổi tập huấn (Ảnh: HVN).

Với đoàn viên thanh niên, khách hàng và người dân địa phương, HVN đã phối hợp cùng các HEAD và các nhà phân phối Honda ô tô triển khai các chương trình đào tạo kiến thức An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 1,5 triệu người.

HVN cũng đào tạo hơn 19.000 học viên, gồm nhân viên HVN, đội ngũ hướng dẫn viên của hệ thống đại lý ô tô và xe máy, đào tạo cấp giấy phép lái xe ô tô, xe máy và phán đoán rủi ro khi tham gia giao thông cho người dân, khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Công ty cũng đào tạo nhân viên các doanh nghiệp toàn quốc về kiến thức an toàn giao thông và các kỹ năng lái xe cho ô tô và mô tô.

Hỗ trợ giáo dục

Hỗ trợ giáo dục luôn là hoạt động được HVN chú trọng, nổi bật với hai chương trình trao học bổng Honda và tặng xe ô tô, thiết bị kỹ thuật cho các trường học.

Học bổng Honda Y-E-S tại Việt Nam do Quỹ Honda, HVN và NISTPASS tổ chức năm 2006, nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái khu vực châu Á.

Học bổng Honda 2021 dành cho sinh viên 2 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2021 thuộc 18 trường đại học thuộc khối khoa học công nghệ và khối các ngành nghề khác. Tháng 3/2022, Văn phòng quản lý đã tìm ra 6 gương mặt xuất sắc nhất nhận Học bổng Honda. Ngoài ra, các sinh viên này sẽ được nhận thêm Học bổng Y-E-S Plus với các giá trị đa dạng, phù hợp với nhiều dự định tương lai.

Tháng 9/2022, HVN đã trao tặng 65 thiết bị đã qua sử dụng là ô tô, động cơ ô tô, xe máy, khung ô tô và thiết bị kỹ thuật cho 12 trường tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Phú Thọ.

Lễ trao tặng tại trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc (Ảnh: HVN).

Tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Là "Nhà Tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc Gia Việt Nam giai đoạn 2021 - 2024" cùng tinh thần "Cùng ước mơ - Chung chiến thắng", HVN đã kết hợp cùng nghệ sĩ Đen Vâu để cho ra mắt video ca nhạc "Đi trong mùa hè" tiếp sức cho các tuyển thủ Việt Nam trên đấu trường SEA Game 31.

HVN cho hay sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm để từng bước hiện thực hóa định hướng dẫn đầu xã hội di chuyển lành mạnh tại Việt Nam bằng tinh thần "Sức mạnh của những ước mơ".