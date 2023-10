Honda Việt Nam tổng kết chương trình tập huấn lái xe an toàn cho cảnh sát giao thông

Ban tổ chức cùng các cán bộ chiến sĩ CSGT phía Nam chụp hình lưu niệm trong khoá đào tạo tại TPHCM (Ảnh: HVN).

Theo HVN, đây là chương trình nhằm phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật, hiện thực hóa mục tiêu Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ".

Hoạt động này được thực hiện song song với việc tuyên truyền an toàn giao thông, thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông.

Các cán bộ chiến sĩ thực hành các bài tập trên phương tiện đặc chủng của lực lượng CSGT (Ảnh: HVN).

Cụ thể, HVN đã tăng cường hợp tác với Cục CSGT đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng lái xe ô tô an toàn, nhất là kỹ năng dự đoán phòng tránh nguy hiểm cho các cán bộ chiến sĩ CSGT tại các địa phương.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam chia sẻ những điểm mù trên xe ô tô (Ảnh: HVN).

Theo đó, từ tháng 7 đến tháng 9/2023, HVN đã triển khai 5 khóa đào tạo và tập huấn dành cho 370 cán bộ chiến sĩ CSGT tại ba miền Bắc - Trung - Nam, lần lượt tại các cơ sở Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Cục CSGT tỉnh Hà Nam, Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Trung tâm K02) tỉnh Quảng Nam và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (Trung tâm T10), TPHCM.

Như vậy, qua hơn 11 năm triển khai, từ năm 2012 đến nay, tổng số cán bộ chiến sĩ CSGT được đào tạo bởi Honda Việt Nam đã lên tới hơn 3.500 người.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam chia sẻ về kinh nghiệm xử lý các mối nguy trên đường (Ảnh: HVN).

Xuyên suốt các khóa đào tạo, HVN và Cục CSGT cùng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo mang đến các nội dung đào tạo thiết thực và chất lượng cao cho công tác tập huấn, giảng dạy.

Thông qua mô hình đào tạo theo hướng chuyển giao chuyên môn hóa, các cán bộ chiến sĩ đã được hướng dẫn viên thuộc Cục CSGT - những người đã hoàn thành các khóa đào tạo hướng dẫn viên an toàn giao thông chuyên nghiệp của HVN - trực tiếp giảng dạy với tài liệu đào tạo chuyên sâu, bám sát thực tế và quy trình bài bản do HVN hỗ trợ.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam huớng dẫn cảm nhận không gian xe trong điều kiện hẹp (Ảnh: HVN).

Với những thành tựu đạt được trong các năm trước cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty và Cục CSGT trong năm nay, HVN tin tưởng rằng các hoạt động tập huấn, quy trình đào tạo được đổi mới và tăng cường sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả hơn nữa trong các giai đoạn tiếp theo. Đây cũng chính là động lực để HVN tiếp tục nỗ lực hơn nữa chung tay cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045".