Hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, cảnh báo an ninh mạng Việt Nam

Chiều 23/9, Cục Công nghệ thông tin (Kiểm toán Nhà nước) phối hợp với Công ty An ninh mạng Viettel và Công ty cổ phần thiết bị truyền thông NGS tổ chức Hội nghị diễn tập thực chiến an toàn thông tin trên hệ thống công nghệ thông tin.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước là hạ tầng dữ liệu quan trọng quốc gia, không chỉ phục vụ hoạt động kiểm toán mà còn lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu về ngân sách, tài chính và tài sản công.

Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng hệ thống phòng thủ 3 lớp, nhưng vẫn có nguy cơ mất an toàn khi bị tấn công. "Hệ thống an toàn thông tin có thể đảm bảo an toàn tới 95%, nhưng vẫn còn tỷ lệ mất an toàn do ý thức người dùng truy cập không an toàn, để lộ lọt mật khẩu...", ông Dũng nói.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu chiều 23/9 (Ảnh: KTNN).

Ông Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước cần ưu tiên số một cho việc đầu tư đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin, nâng cấp hệ thống an toàn thông tin, đồng thời tăng cường giải pháp kiểm soát truy cập và tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao ý thức bảo mật cho toàn ngành.

Hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp trong nửa đầu năm

Ông Phạm Huy Thông, Cục phó phụ trách Cục Công nghệ thông tin, cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng không ngừng gia tăng cả về quy mô lẫn mức độ tinh vi.

“Nửa đầu năm 2025, Việt Nam đã ghi nhận hơn 8,5 triệu tài khoản bị đánh cắp, gần 530.000 cuộc tấn công DDoS (từ chối dịch vụ phân tán) và 191 vụ rò rỉ dữ liệu với hơn 3 tỷ bản ghi bị ảnh hưởng - cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền cũng gây thiệt hại hàng chục triệu USD, với hàng terabyte dữ liệu bị mã hóa”, vị này thông tin.

Ông Phạm Huy Thông phát biểu chiều 23/9 (Ảnh: KTNN).

Theo ông Phạm Huy Thông, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới. Nhiều hệ thống trọng yếu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, viễn thông và cả cơ quan Nhà nước trở thành mục tiêu, tác động trực tiếp tới tình hình an ninh kinh tế và đời sống xã hội.

“Điển hình là vụ tin tặc tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC thuộc Ngân hàng Nhà nước, có dấu hiệu chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, đã được VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) xác nhận và đang điều tra”, ông Thông nêu.

Theo vị này, những con số và sự kiện trên không chỉ là hồi chuông cảnh báo mà còn nhắc nhở đảm bảo an toàn thông tin đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, gắn trực tiếp với sự ổn định, phát triển của từng cơ quan, tổ chức.

“Kiểm toán Nhà nước luôn xác định an toàn, an ninh mạng của hệ thống thông tin là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn liền trực tiếp với chất lượng và uy tín của Ngành. Hệ thống thông tin của Kiểm toán Nhà nước không chỉ là công cụ phục vụ hoạt động kiểm toán mà còn lưu trữ khối lượng dữ liệu quan trọng liên quan đến quản lý ngân sách, tài chính công và tài sản công”, ông nhấn mạnh tại Hội nghị.