Hội thảo tín dụng do báo Dân trí tổ chức 17/11: Cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi

Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức vào sáng ngày 17/11, tại Gem Genter, TPHCM thu hút sự quan tâm của độc giả, doanh nghiệp, các nhà quản lý, giới tài chính, khi số lượng đăng ký tham dự tăng lên từng ngày.

Chương trình cập nhật những thông tin mới trên thị trường tài chính. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chia sẻ kết quả tăng trưởng tín dụng đến tháng 11; giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Đây là vấn đề được quan tâm trên thị trường tài chính, bởi đến ngày 27/10, tín dụng mới tăng 7,1%. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng trưởng tín dụng đạt 14% như mục tiêu đề ra cho cả năm 2023, trong khi gần hai tháng nữa là hết năm.

Chuyên gia kinh tế, TS. Võ Trí Thành đề cập bức tranh kinh tế, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và điều hành tín dụng trong năm 2023, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới câu chuyện tín dụng tăng trưởng, kịch bản tăng trưởng từ nay tới cuối năm và dự báo cho năm 2024… giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể, lên phương án chiến lược phù hợp với bối cảnh vĩ mô.

Ngoài chia sẻ của chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ, sức cầu thấp… mà doanh nghiệp đang gặp phải, cũng sẽ được thảo luận, tìm giải pháp.

Muôn kiểu khó khăn của doanh nghiệp

Bà Lê, kế toán trưởng công ty kinh doanh mặt hàng đường tại TPHCM cho biết, so với đầu năm, lãi suất ngân hàng đã giảm và hạn mức tăng trở lại sau thời gian siết chặt. Công ty cần vốn lớn để đặt hàng nhà máy sắp vào vụ sản xuất mới, vừa hợp đồng vay vốn với một số nhà băng, lãi suất của các khoản vay có giảm nhưng không được hưởng mức 6% như một số đơn vị khác. "Tôi mong các ngân hàng sẽ cho nhiều ngành hàng, lĩnh vực hưởng mức vay 6%", bà Lê nói.

Ngoài một số doanh nghiệp kỳ vọng tiếp cận vốn giá rẻ, không ít doanh nghiệp vì sức cầu giảm nên không mặn mà vay. 2 tháng nay, bà Nguyễn Tuyết Nhung, giám đốc kinh doanh - tài chính của Công ty cổ phần Bếp Cụ Nho (trụ sở tại TP Thủ Đức, TPHCM) thường ở nhà tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) hơn văn phòng. Công ty này cung cấp xôi cho một hãng hàng không, chuỗi siêu thị và có hệ thống xe bán hàng khắp TPHCM, nhưng những tháng qua, doanh số giảm; số lượng điểm bán mới tăng ít.

"Sau đợt nghỉ lễ 2/9, công nhân, khách hàng chính của chúng tôi, về quê nhiều nên các điểm bán lẻ nhượng quyền thương hiệu đều gặp khó. Sau Covid-19, tình hình kinh doanh dần hồi phục 6-7 phần của trước dịch, thì đợt này lại giảm mất phân nửa của số đó", bà Nhung nói.

Kinh doanh ảm đạm, chị Nhung từ chối các lời mời vay vốn từ ngân hàng quen. Trước đây, công ty thường vay vốn ngân hàng để mua nguyên liệu sản xuất, máy móc, xe chở hàng, thậm chí đầu tư bất động sản và có lịch sử tín dụng tốt, mối quan hệ tốt với một số ngân hàng. "Gần đây, tôi nhận nhiều cuộc gọi mời vay với lãi suất 10%/năm, trong khi bạn bè đang có mấy khoản cũ mức 13-14%/năm, nhưng tôi từ chối vì không có nhu cầu. Bây giờ đâu dám mở rộng xưởng hay mua sắm gì", chị Nhung chia sẻ.

Vấn đề định giá tài sản cũng là băn khoăn của một số doanh nghiệp. Anh Lượng, phụ trách mảng ngân hàng của công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng phân bón tại quận 7 (TPHCM) cho biết, với những khoản vay mới gần đây hoặc các khoản cần gia hạn, ngân hàng hạ định giá tài sản đảm bảo là đất ở các tỉnh thành lân cận so với trước đây. "Vì lý do này, các khoản vay để tạo nguồn vốn nhập hàng phục vụ mùa sản xuất đông xuân 2023 - 2024 đều được duyệt thấp hơn so với đề nghị. Trong khi đó, việc kinh doanh dự báo rất khó khăn: hàng bán ra chậm, công nợ kéo dài, nên doanh nghiệp rất khó khăn về nguồn vốn", anh Lượng chia sẻ.

Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức, ngày 17/11, tại Gem Genter, TPHCM tư vấn các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp, gỡ khó về vốn (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TPHCM (YBA), không ít doanh nghiệp hiện chỉ có nhu cầu vốn ngắn hạn, vay để đảo nợ hoặc đáo hạn khoản vay cũ chứ không vay trung hạn, dài hạn. Vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh giảm vì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, bán hàng nội địa gặp khó đầu ra. Tương tự, tín dụng tiêu dùng cũng thấp vì người dân tiêu dùng căn bản, hạn chế mua xe, mua nhà.

Ông Trường nhìn nhận, để dòng vốn chảy vào nền kinh tế, câu chuyện không đơn giản là giảm lãi suất hay đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho vay từ ngân hàng. Chỉ khi lòng tin của doanh nghiệp với thị trường được khôi phục, đơn hàng xuất nhập khẩu gia tăng và tiêu dùng của người dân tăng trở lại thì dòng vốn mới được khơi thông. Nếu không, giảm lãi suất cũng không có ý nghĩa. Với doanh nghiệp muốn vay nhưng không đáp ứng điều kiện, ngân hàng cần có chính sách riêng về tài sản đảm bảo hay bảo lãnh tín dụng.

Đây sẽ là một trong những nội dung được Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng thương mại, chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng, lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ TPHCM bàn giải pháp tháo gỡ tại Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức, vào ngày 17/11, tại TPHCM.

Trong khuôn khổ Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng", ban tổ chức có bố trí quầy tư vấn hồ sơ trực tiếp để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khơi thông dòng tiền, tạo động lực tăng trưởng đón đầu chu kỳ phục hồi mới của nền kinh tế.

