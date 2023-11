Những điểm "nóng" tại hội thảo tín dụng do báo Dân trí tổ chức ngày 17/11

Chương trình có sự tham gia của nhiều diễn giả và hàng trăm khách mời, gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng thương mại, chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng, lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ TPHCM, lãnh đạo các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề ở TPHCM.

Phần tham luận của chuyên gia kinh tế, TS. Võ Trí Thành sẽ đề cập bức tranh kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và điều hành tín dụng trong năm 2023. Ông chia sẻ các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng tới câu chuyện tín dụng tăng trưởng, kịch bản tăng trưởng từ nay tới cuối năm và dự báo cho năm 2024.

Một trong những vấn đề được thị trường quan tâm là đến ngày 27/10, tín dụng mới tăng 7,1%, làm thế nào để tăng trưởng tín dụng đạt 14% như mục tiêu đề ra cho cả năm 2023, trong khi hai tháng nữa là hết năm. Có mặt tại Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức ngày 17/11, đại diện Ngân hàng Nhà nước sẽ cập nhật kết quả tăng trưởng tín dụng tới tháng 11, thông tin rõ nét về các giải pháp thúc đẩy tín dụng trong thời gian qua, lý giải nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng chậm.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng thương mại cho biết giảm lãi suất cho vay với khách hàng mới và cả dư nợ hiện hữu, tìm cách rút ngắn thủ tục cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Điều kiện tín dụng với doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét cải thiện.

Do đó, trong phần tham luận tại Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức ngày 17/11, đại diện các ngân hàng thương mại chia sẻ bí quyết vay vốn thành công cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gợi mở các cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn giá rẻ cuối năm. Những lưu ý để hồ sơ vay vốn được chấp thuận và cần làm gì khi hồ sơ vay vốn bị "ngâm" không rõ lý do; nhóm khách hàng nào được ưu tiên... được lãnh đạo các nhà băng thông tin đến doanh nghiệp.

Các ngân hàng chia sẻ về những nỗ lực trong thực thi yêu cầu của cơ quan quản lý hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, giải pháp tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm; phương thức tiếp cận, phát triển khách hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng chung gặp khó.

Đại diện các ngân hàng thương mại chia sẻ bí quyết vay vốn thành công cho doanh nghiệp, tại Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" do báo Dân trí tổ chức ngày 17/11 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau phần tham luận của từng diễn giả là phiên thảo luận bàn tròn, với sự tham gia của đại diện Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo ngân hàng thương mại, chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng, lãnh đạo Hội doanh nhân trẻ TPHCM, mổ xẻ câu chuyện tăng trưởng tín dụng nhìn từ tâm thế, vị thế của ngân hàng, bởi không chỉ khách hàng vay vốn mà ngân hàng cũng cần được gỡ khó; làm thế nào chạy nước rút tăng trưởng tín dụng cuối năm, vốn chảy ra thị trường thế nào và lĩnh vực gì được ưu tiên?

Trong khuôn khổ Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng", ban tổ chức có bố trí quầy tư vấn hồ sơ trực tiếp để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục vay vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khơi thông dòng tiền, tạo động lực tăng trưởng đón đầu chu kỳ phục hồi mới của nền kinh tế.

Chương trình diễn ra từ 8h30, thứ Sáu, ngày 17/11, tại Gem Genter, quận 1, TPHCM, đồng thời phát trực tiếp trên báo Dân trí và fanpage báo Dân trí. Độc giả đăng ký tham dự hội thảo tại đây.

Hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" nằm trong chuỗi "Đối thoại và Giải pháp" do báo Dân trí tổ chức. Theo đó, các diễn giả là nhà làm chính sách, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, thành tố lĩnh vực kinh tế... sẽ cùng bàn luận, nêu quan điểm, góc nhìn, đồng thời đề xuất, kiến nghị, giải pháp cho những vấn đề kinh tế nóng hổi, cấp bách, được dư luận quan tâm.