Hội nghị khách hàng 2025: BITEX tri ân đối tác, khẳng định cam kết bền vững

Sự kiện nhằm tri ân khách hàng, đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác lâu dài, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.

Quy tụ lãnh đạo BITEX và đối tác toàn cầu

Hội nghị có sự tham dự của ban lãnh đạo BITEX gồm: ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT; bà Trần Thanh Thảo - Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đắc Lực - Phó tổng giám đốc; ông Trần Thế Vinh - Giám đốc Đầu tư Giáo dục.

Chương trình đón tiếp đại diện từ hai thương hiệu toàn cầu mà BITEX là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam: ông Shingo Yamaga - Tổng giám đốc Casio Singapore; ông Arata Nakamura - Quản lý Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, Casio Singapore; ông Yoshihiko Ueki - Giám đốc Kinh doanh, Phòng Kinh doanh Quốc tế 2, Tập đoàn Pilot.

Ghi nhận từ chính quyền và điểm nhấn Phòng Truyền thống BITEX

Trong khuôn khổ hội nghị, BITEX đón nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, được ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh trao tặng, nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao bằng khen cho ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT BITEX Group (Ảnh: BTC).

Một điểm nhấn quan trọng khác là Lễ khánh thành Phòng Truyền thống BITEX tại trụ sở chính TPHCM. Không gian này được xây dựng để lưu giữ những dấu mốc phát triển từ năm 1982 đến nay, phản ánh tinh thần tiên phong, đổi mới và đóng góp bền bỉ của BITEX đối với sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Đây cũng được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa doanh nghiệp, khơi gợi niềm tự hào và truyền cảm hứng cho các thế hệ cán bộ, nhân viên.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng với lãnh đạo BITEX cắt băng khánh thành Phòng truyền thống (Ảnh: BITEX Group).

Một góc không gian trưng bày tại Phòng truyền thống BITEX (Ảnh: BITEX Group).

Hướng tới những cột mốc mới cùng đối tác

Năm 2025 đánh dấu 60 năm ra đời chiếc máy tính Casio đầu tiên. Nhân dịp này, BITEX cùng Casio giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực máy tính và thiết bị giáo dục.

Song song đó, BITEX công bố hàng loạt chương trình hỗ trợ bán hàng dành cho nhà phân phối và đại lý, với mục tiêu “Cùng đồng hành - Cùng chiến thắng”, khẳng định chiến lược hợp tác chặt chẽ và phát triển doanh thu bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BITEX Group).

Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT BITEX - nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn tự hào rằng, những thành quả không chỉ đến từ nỗ lực nội tại, mà còn từ sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh.

Sự đồng hành này đã tiếp thêm sức mạnh cho BITEX trong hành trình phát triển, để doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh về kinh doanh, mà còn khẳng định trách nhiệm với cộng đồng và xã hội”.

Bà Trần Thanh Thảo - Tổng giám đốc BITEX - bày tỏ: “Thành công của BITEX không thể tách rời sự tin tưởng và đồng hành của khách hàng, đối tác. Với kim chỉ nam đổi mới - sáng tạo - hiệu quả - đặt khách hàng là trọng tâm, chúng tôi cam kết cùng khách hàng và đối tác chinh phục những đỉnh cao mới, hướng tới một năm 2026 phát triển vượt bậc”.

Là đối tác của BITEX ngay trong những ngày đầu phân phối máy tính CASIO vào năm 1993, đại diện khách hàng lâu năm, ông Lương Phước Tý - Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Quỳnh Như, cho biết: “Điều khác biệt lớn nhất mà tôi cảm nhận ở BITEX chính là sự bền bỉ trong chiến lược và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng giáo dục. BITEX không chỉ quan tâm đến doanh số, mà còn xây dựng những chương trình học tập, thi đua, sân chơi trí tuệ để lan tỏa giá trị của sản phẩm”.

Hội nghị khách hàng 2025 của BITEX khép lại, đánh dấu bước khởi đầu cho những chương mới trong hành trình hợp tác bền chặt, cùng đồng hành, cùng chiến thắng (Ảnh: BITEX Group).

Thành lập từ năm 1982, BITEX là nhà phân phối chính thức máy tính Casio và độc quyền phân phối bút Pilot tại Việt Nam, đồng thời sở hữu nhiều thương hiệu văn phòng phẩm, ba lô nổi tiếng như Smartkids, BITEX.

Với sứ mệnh “Đồng hành cùng giáo dục”, BITEX đã tiên phong đưa máy tính vào trường học và đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi Giải toán trên máy tính cầm tay trong hơn 30 năm qua.