Hoàn tiền 100% và giảm giá lớn nhân dịp 8/3 tại Đăng Quang Watch

Đăng Quang Watch có nhiều mẫu đồng hồ dành cho phái đẹp.

Đồng hồ đeo tay chính là món phụ kiện giúp chị em phụ nữ hiện đại thể hiện phong cách thời trang và vẻ ngoài thanh lịch của mình, hơn nữa còn là vật dụng cần thiết trong đời sống hàng ngày.

Đồng hồ Atlantic - thương hiệu đến từ Thụy Sĩ.

Đồng hồ là biểu trưng cho thời gian. Khi làm quà tặng cho người mà mình trân quý, đồng hồ mang thông điệp tình cảm người tặng dành cho họ là bền lâu, với ý niệm không phai tàn theo thời gian.

Đồng hồ Epos gắn kim cương tự nhiên.

Nhiều mẫu đồng hồ đẹp có thể làm quà tặng 8/3 ý nghĩa đang có sẵn tại hệ thống gần 100 showroom Đăng Quang Watch.Trong đó, một số thương hiệu đang được nhiều người yêu thích như Diamond D, Aries Gold, Epos, Atlantic, Bruno Sohnle Glashutte, Citizen, Q&Q... Với chế độ bảo hành quốc tế, xuất hóa đơn đỏ, giấy tờ hải quan chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, khách hàng có thể yên tâm sử dụng cũng như tin tưởng lựa chọn làm món quà tặng ý nghĩa cho người thân yêu.

Thương hiệu đồng hồ Aries Gold với các thiết kế dẫn đầu xu hướng.

Ngoài các sản phẩm đồng hồ với thiết kế sang trọng, tinh tế, trẻ trung, khách hàng có thể lựa chọn quà tặng là những sản phẩm kính mắt đến từ Kính mắt Đăng Quang với thiết kế năng động và cá tính.

Đồng hồ Diamond D lấy cảm hứng từ phong cách thời trang công nương Diana.

Kể từ ngày 1/3 đến 15/3, Đăng Quang Watch tặng ngay ưu đãi giảm giá lên tới 30% cùng cơ hội quay số may mắn hoàn tiền 100% giá trị hóa đơn khi mua sắm đồng hồ trong dịp này. Chương trình sẽ dùng kết quả xổ số miền Bắc quay thưởng ngày 16/3 làm căn cứ trao giải. Khách hàng may mắn có 4 số cuối điện thoại trùng với giải đặc biệt sẽ trở thành khách hàng may mắn nhất được hoàn lại 100% giá trị hóa đơn.

