Hoa tươi tăng giá 2 -3 lần, được bán đầy đường, vắng người mua

Để phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày lễ tình nhân Valentine, nhiều cửa hàng hoa đã nhập hàng về với số lượng lớn. Tại các tuyến đường gần các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố, những điểm bán hoa lưu động cũng "mọc" lên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Dân trí, lượng khách đến mua hoa thưa thớt. Ngay như chợ hoa bán sỉ trên đường Phạm Phú Thứ, người đến mua hoa cũng vắng hơn mọi năm, khách đến đây chủ yếu là tiểu thương đến mua sỉ. Theo các chủ sạp hoa bán sỉ, giá hoa năm nay tăng từ 2 đến 3 lần khiến cho việc mua bán trở nên khó khăn hơn.

Chợ hoa sỉ trên đường Phạm Phú Thứ khá vắng vẻ (Ảnh: Văn Trực).

Cụ thể, hoa hồng được bỏ sỉ có giá 350.000 - 600.000 đồng/bó (50 bông), tùy loại. Trong khi ngày thường mức giá chỉ 200.000 - 300.000 đồng/bó.

Lý giải về lý do hoa tươi tăng giá, chị Phan Thị Liên - chủ một tiệm hoa trên đường Phạm Phú Thứ cho rằng, giá hoa tăng so với mọi năm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều mặt hàng hoa nhập khan hiếm, dẫn đến thị trường hoa trong nước biến động.

Nhiều sạp hoa và quà tặng trước các cổng trường đại học cũng chung tình trạng ế ẩm (Ảnh: Văn Trực).

"Hoa tươi nhập khó khăn dẫn đến giá cả tăng cao. Cùng với đó là việc nhiều nhà vườn trên Đà Lạt giảm diện tích trồng hoa do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho giá hoa tăng cao. Vì vậy, những cửa hàng như chúng tôi phải bắt buộc tăng giá cao hơn so với năm ngoái", chị Liên chia sẻ.

Tại các điểm bán hoa trước cổng các trường đại học, cảnh mua bán cũng rất vắng vẻ.

Anh Bùi Quang Tuấn (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) - người bán hoa và chocolate trước cổng Đại học Sư phạm - cho biết, năm nay lượng người mua hoa, quà cho ngày lễ tình nhân không bằng năm ngoái.

"Người mua hoa và chocolate thường là các bạn trẻ, sinh viên nhưng hiện nhiều trường chưa mở cửa trở lại nên vắng người mua", anh Tuấn nói.

Theo chủ các cửa hàng hoa, giá hoa tăng cao khiến việc mua bán gặp khó khăn (Ảnh: Văn Trực).

Còn theo anh Trần Viết Hoàng, chủ một tiệm hoa trên đường Ngũ Hành Sơn, số lượng hoa năm nay cửa hàng nhập về cũng ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đa phần hoa nhập về đợt này chủ yếu là hoa hồng phục vụ cho ngày lễ tình nhân 14/2.

"Số lượng hoa năm nay các cửa hàng nhập về đa phần đều giảm vì tâm lý sợ vắng người mua do tình hình dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp. Cùng với đó giá cả tăng cao, khiến những chủ cửa hàng hoa như tôi e dè trong việc lấy hoa về bán", anh Thành cho biết thêm.

