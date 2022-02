Hoa hồng khan hiếm, khách than trời, tiểu thương ngại báo giá

"Trời, sao năm nay tăng dữ vậy?", anh Ngô Tấn Tài (32 tuổi) ngạc nhiên khi nghe bà Lê Thị Đoàn (73 tuổi) báo giá hoa hồng đỏ 100.000 đồng/chục. Ngẫm tính hồi lâu, anh vẫn quyết định mua một bó hồng tại hàng hoa ven đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) của bà Đoàn.

"Tôi đã hỏi qua nhiều cửa hàng, thấy giá ở đây khá hợp lý nên mua thôi. Tuy hơi đắt so với mọi năm nhưng miễn bà xã vui thì tôi cũng vui theo, chi bao nhiêu cũng "đáng đồng tiền bát gạo", anh Tài tâm sự.

Anh Tài ngạc nhiên khi nghe báo giá hoa hồng đỏ.

Chủ hàng hoa nói trên cho biết, giá hoa hồng năm nay tăng đột biến khiến hầu hết khách hàng "giật mình", ngại mua và những tiểu thương như bà cũng ngại ngần mỗi khi báo giá. Theo bà Đoàn, thời điểm này năm ngoái, giá hoa hồng chỉ dao động 30.000-40.000 đồng/chục.

Hoa hồng đỏ năm nay có giá thấp nhất khoảng 100.000 đồng/chục, bán lẻ từ 15.000-25.000 đồng/cành.

Cũng như bà Đoàn, chị Nguyễn Thị Hồng lắc đầu ngao ngán bởi trong 10 năm kinh doanh hoa hồng Đà Lạt vừa qua, chị chưa bao giờ thấy giá hoa "nóng" như hiện nay. Chỉ mới hồi 28 Tết, giá hoa hồng rơi vào khoảng 80.000 đồng/chục, nay đã tăng chóng mặt và khả năng cao sẽ còn tiếp tục phá kỷ lục về giá vào tối 14/2, đến tận ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, chị Hồng dự đoán.

Điều đó khiến các tiểu thương e dè và nhập hoa ít hơn hẳn so với mọi năm. Khảo sát tại các điểm bán hoa, đại diện nhiều sạp hàng thẳng thắn chia sẻ, họ thà để thiếu hàng bán chứ không dám nhập dư vì sợ lỗ nặng. "Hàng mắc, lấy về nhiều rồi bán không hết, hư hao chỉ có nước cắn lưỡi", một tiểu thương nói.

Những hàng hoa ven đường được khách tìm đến có giá rẻ hơn chút đỉnh so với các cửa hàng lớn.

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), chợ hoa lớn nhất TPHCM, giá hoa hồng nội địa rơi vào khoảng 250.000-500.000 đồng/50 cành, hoa hồng nhập khẩu 400.000-650.000 đồng/20 cành. Chị Nguyễn Thị Vân Anh (20 tuổi), tiểu thương tại đây chia sẻ, hiện nay khách hàng cần đến gấp 3 lần số tiền để sở hữu cùng số lượng hoa so với trước đây.

Một chủ hàng hoa đang gói hoa cho khách.

Lượng khách mua vẫn nằm ở mức trung bình, số đơn đặt hàng cho dịp Valentine so với mọi năm được cho là thấp, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh đến kinh tế người tiêu dùng. Do đó, tiểu thương không trữ hoa, nhiều nhà vườn tại Đà Lạt cũng báo hết hoa từ tuần trước, chị Vân Anh nói thêm.

Lý giải về việc này, ông Nguyễn Thế Đông, Giám đốc kênh thương mại điện tử Dalat Hasfarm, nông trại hoa lớn nhất Đà Lạt, cho biết mỗi vụ hoa hồng cần đến 4 tháng để thu hoạch. "Nhu cầu hoa cho Valentine thường tăng đột biến, nhưng nếu trồng nhiều hơn dịp này các thời điểm khác trong năm lại dư hoa. Chưa kể, thời điểm trồng hoa hồng cho lễ tình nhân lại rơi vào cao điểm dịch nên hiện không thể cung cấp đủ", ông Đông nói.

Mỗi bó hoa được gói hộ không tốn tiền công, khách chỉ cần chia trả cho các phụ kiện đi kèm.

Hoa hồng đỏ vẫn là màu hoa hút khách nhất.

Tiểu thương chợ hoa Hồ Thị Kỷ cho biết sức mua dịp Valentine năm nay giảm so với mọi năm.

Các tiểu thương chỉ lấy lượng hoa vừa đủ bán, thà thiếu chứ không để dư.

Nhiều khách hàng vẫn chấp nhận giá cao để mua những bó hoa tươi thắm tặng người thương.

Ngay sau lễ tình nhân chính là rằm tháng Giêng và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vì thế giá hoa càng có đà tăng vọt - các tiểu thương nhận xét. Tuy vậy, nhiều khách hàng quan tâm đến hình thức, tấm lòng hơn chú trọng vào giá cả nên vẫn tìm mua những bó hoa hồng tươi thắm cho ngày 14/2 để dành tặng nửa kia của mình.