Hồ sơ "nữ tướng" mới của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng giữ chức Phó tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 23/2.

Theo giới thiệu, trước khi được bổ nhiệm chức danh trên, bà Phượng làm Giám đốc Marketing Cấp cao ngành Thực phẩm tiện lợi tại Masan Consumer. Bà Phượng gia nhập công ty từ năm 2010.

Theo quyết định mới, bà sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc phụ trách đồng thời ngành hàng thực phẩm và đồ uống (FMCG). Bà được giao "nhiệm vụ" khá nặng nề trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, bao gồm phải tạo được tăng trưởng hai chữ số, hướng tới con số tăng 20% doanh thu.

Song song, bà cũng phải chịu trách nhiệm chuyển đổi ngành hàng mì ăn liền thành nền tảng bữa ăn, mở rộng giá trị từ sản phẩm đơn lẻ sang hệ sinh thái bữa ăn…. và triển khai hiệu quả mô hình Digital 4P, tận dụng dữ liệu, công nghệ để nâng cao hiệu quả marketing.

Việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc mới diễn ra khi năm 2026 được xác định là năm đồng bộ và triển khai hiệu quả mô hình bán lẻ ứng dụng công nghệ trong bán hàng, quảng cáo, tạo đà tăng trưởng bền vững cho tương lai.

Năm nay, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu từ 33.800 đến 35.000 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Trương Kim Phượng, vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Masan Consumer (Ảnh: IT).

Cùng lĩnh vực FMCG, câu chuyện “chọn tướng” lạ kỳ của ông Nguyễn Đức Tài cho chuỗi Bách Hóa Xanh cũng gây chú ý mạnh.

Năm 2022, ngay thời điểm chuỗi bách hóa này vướng vào lùm xùm và khủng hoảng truyền thông, ông Trần Kinh Doanh - cựu CEO, người được ví như “linh hồn” của chuỗi từ những ngày đầu - bất ngờ từ chức. Thay thế ông Doanh là ông Phạm Văn Trọng, một thạc sĩ Toán - Tin, vào vị trí Quyền Giám đốc điều hành Bách Hóa Xanh.

Rộng hơn, nhiều ngành nghề giai đoạn 2024-2025 cũng liên tục chứng kiến sự thay đổi “ghế nóng”, tương ứng với mỗi chiến lược mới. Nổi bật nhất là ngành chứng khoán, khi Việt Nam đang đứng trước thời khắc lịch sử được nâng hạng lên thị trường mới nổi, từ cơ quan chức năng đến loạt công ty đã và đang tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo, thay đổi từ người đảm nhận chức vụ Chủ tịch, Thành viên HĐQT đến CEO, phó tổng giám đốc...