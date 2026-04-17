Hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản thông tin báo chí liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm.

Đơn vị này cho biết thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã có thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk, Thuế cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa, Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi… đồng loạt phát thông báo yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Về nội dung này, Cục Thuế lý giải theo quy định tại Nghị định số 70/2025 và Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Giao dịch mua bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Cơ quan thuế đánh giá việc triển khai hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhiều hộ kinh doanh dù thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử để minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng và khách hàng là doanh nghiệp tổ chức. Thực tế, các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

“Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, ngay trong hôm nay (17/4), Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, Cục Thuế chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số cơ quan thuế cơ sở có liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.