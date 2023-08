Heineken Việt Nam nỗ lực thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm"

Hành trình hướng đến văn hóa "Uống có trách nhiệm" của Heineken Việt Nam gồm 3 lĩnh vực không cồn và độ cồn thấp, uống có chừng mực và uống an toàn. Để thực hiện điều đó, thương hiệu đã liên tục cải tiến và sáng tạo các loại bia có độ cồn thấp hoặc thức uống đại mạch không cồn; đồng thời tăng cường hợp tác xây dựng và tuyên truyền văn hóa "Uống có trách nhiệm" đến cộng đồng.

Đa dạng loại bia độ cồn thấp và không cồn trong danh mục

Nhằm đa dạng hóa lựa chọn dành cho người tiêu dùng trẻ và có tư duy cách tân, Heineken Việt Nam mang đến danh mục sản phẩm có nồng độ cồn thấp hoặc không chứa cồn.

Theo đại diện thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu nhằm thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm" của Heineken chính là Heineken 0.0 - thức uống đại mạch không chứa cồn, sự lựa chọn mới mẻ, dùng được tại mọi thời điểm trong ngày. Với lượng calo thấp và hương vị sảng khoái, sản phẩm còn đáp ứng nhu cầu về một lối sống cân bằng, lành mạnh cho những người tiêu dùng trẻ.

Heineken 0.0 - thức uống đại mạch truyền cảm hứng cho giới trẻ về lối sống khỏe cùng tinh thần "0 gì 0 thể" (Ảnh: Heineken).

Vừa qua, nhân kỷ niệm 150 năm thành lập thương hiệu Heineken, Heineken 0.0 đã khởi động chiến dịch "Một tỷ bước - Vượt kỳ tích" nhằm kêu gọi người tham gia hướng đến lối sống lành mạnh, nâng cao thói quen thể thao và vượt qua giới hạn bản thân với tinh thần "0 gì 0 thể".

Chiến dịch đã tạo ra kỳ tích nổi bật khi trong 20 ngày có 10.000 chân chạy, đạt được hơn một tỷ bước chân.

Với 69 calo và 0% độ cồn, Heineken 0.0 giúp người tiêu dùng có thêm những giây phút ăn mừng đúng nghĩa, với "không" nỗi lo về sức khỏe (Ảnh: Heineken).

Bên cạnh Heineken 0.0, Heineken Việt Nam còn mang đến nhiều lựa chọn độ cồn thấp như Heineken Silver, Tiger Crystal, Tiger Platinum, Tiger Soju, bia Việt, Larue Smooth hay Edelweiss.

Với danh mục sản phẩm được đa dạng hóa cùng những lựa chọn không cồn và ít cồn dành cho người tiêu dùng trẻ, Heineken Việt Nam là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong việc mang đến các sản phẩm cách tân, phù hợp với nhu cầu của người dùng Việt Nam.

Chung tay xây dựng và tuyên truyền văn hóa "Uống có trách nhiệm"

Bên cạnh đa dạng hóa danh mục sản phẩm, Heineken Việt Nam còn nỗ lực chung tay hành động và mở rộng hợp tác cùng đối tác nhằm thúc đẩy chương trình "Đã uống rượu bia, không lái xe".

2022 là năm kỷ niệm 12 năm quan hệ hợp tác giữa Heineken Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (NTSC) (Ảnh: Heineken).

Quan hệ hợp tác 12 năm giữa Heineken cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (NTSC) không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay dự án truyền thông, chương trình còn có nhiều sáng kiến được áp dụng nhằm thay đổi nhận thức, hành vi. Đó là cơ hội để Heineken Việt Nam lan tỏa thông điệp "An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe" đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên cả nước, xây dựng thói quen an toàn trong cộng đồng.

Thông qua những hoạt động huấn luyện và thực hành thiết thực trong khuôn khổ hợp tác, đại diện Heineken cho biết công ty hy vọng sẽ góp phần xây dựng các tiêu chí triển khai chương trình "An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe" tại các sở ban ngành và doanh nghiệp trên toàn quốc trong vài năm tới.

Bên cạnh đó, nhằm nhân rộng sức ảnh hưởng, hàng năm, Heineken Việt Nam còn đầu tư 10% ngân sách tiếp thị cho các hoạt động truyền thông về văn hóa "Uống có trách nhiệm", đồng thời cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm trên bao bì và các kênh trực tuyến.

Những sản phẩm của Heineken Việt Nam gắn bó cùng người tiêu dùng Việt xuyên suốt 3 thập kỷ (Ảnh: Heineken).

Đại diện Heineken cho biết với nỗ lực không ngừng, Heineken Việt Nam luôn mong muốn cùng người tiêu dùng tận hưởng những khoảnh khắc trọn vẹn thông qua văn hóa uống có trách nhiệm.

Theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, đại diện công ty cho hay doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và lan tỏa nhận thức đến với cộng đồng, đồng thời không ngừng sáng tạo đổi mới để góp phần xây dựng lối sống bền vững, hạn chế tác động đến sức khỏe, định hình văn hóa thưởng thức có trách nhiệm cho khách hàng tại Việt Nam.