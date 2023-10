Hé lộ thu nhập của chủ tịch Tập đoàn Thành Công tại một công ty sân golf

Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, doanh nghiệp lỗ sau thuế quý III là 4,4 tỷ đồng, gấp đôi so với mức lỗ của quý III/2022. Doanh nghiệp giải trình do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng nhưng các khoản chi phí tăng mạnh hơn.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8,6 tỷ đồng, tương đương 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do doanh thu dịch vụ golf tăng mạnh khi lượt khách chơi golf tăng sau khi sân golf số 2 hoàn thành 9 lỗ còn lại và đưa vào khai thác từ ngày 29/4. Lượt khách chơi golf tăng cũng kéo theo doanh thu nhà hàng tăng 34,3%, doanh thu khách sạn tăng 80% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong quý III tăng 10,2 tỷ đồng, tương đương 42,2%. Lý do là việc khai thác thêm 9 hố golf khiến các chi phí như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí vật liệu/dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định tăng.

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trong quý III (Ảnh: BCTC doanh nghiệp).

Lũy kế 9 tháng, công ty này lỗ 8,6 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Tính trung bình mỗi ngày doanh nghiệp lỗ khoảng 32 triệu đồng trong giai đoạn 9 tháng đầu năm.

Theo thông tin, doanh nghiệp được thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh sân golf. Hiện đơn vị này đầu tư và khai thác sân golf Hoàng Gia - là tổ hợp gồm 3 sân golf 18 hố và được quy hoạch trên tổng diện tích là 670 ha tại huyện Yên Mô và TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Một điểm đáng chú ý là Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS là một thành viên thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công (Tập đoàn Thành Công). Chủ tịch Hội đồng quản trị của doanh nghiệp là ông Nguyễn Anh Tuấn - nhà sáng lập Tập đoàn Thành Công.

Chủ tịch Tập đoàn Thành Công Nguyễn Anh Tuấn gặp gỡ Chủ tịch Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui-Sun (Ảnh: Tập đoàn Thành Công).

Báo cáo tài chính cho biết Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS chi trả 15 triệu đồng thu nhập cho ông Nguyễn Anh Tuấn trong quý III vừa qua. Như vậy trung bình mỗi tháng nhà sáng lập Tập đoàn Thành Công có thu nhập khoảng 5 triệu đồng từ công ty thành viên này.

Người có mức thu nhập cao nhất công ty này là ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - được nhận gần 226,9 triệu đồng.

Thu nhập của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trong quý III (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Báo cáo tài chính cho biết Tập đoàn Thành Công là Công ty mẹ tối cao, còn Công ty TNHH TCG Land là Công ty mẹ của doanh nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.

Mối quan hệ giữa Công ty cổ phần Đầu tư PV-INCONESS với các doanh nghiệp khác (Nguồn: BCTC doanh nghiệp).

Tập đoàn Thành Công thành lập năm 1999, là tên tuổi không xa lạ trong ngành ô tô. Ngoài công nghiệp ô tô, ông lớn này còn có 2 mảng kinh doanh khác gồm bất động sản, tài chính - ngân hàng, dịch vụ.

Hồi tháng 7, tập đoàn cho biết Công ty cổ phần Chứng khoán DSC đã tham gia hệ sinh thái từ cuối năm 2021. DSC là 1 trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn UPCoM.