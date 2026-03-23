Hé lộ hồ sơ HVA, công ty có quan hệ với sàn ONUS vừa bị đóng băng

Những ngày gần đây, vụ việc nhiều người dùng ONUS không thể đăng nhập, không thể truy cập tài sản trên ứng dụng và HanaGold khóa tính năng rút tiền nhanh đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư.

Cổ phiếu công ty nhà đầu tư chiến lược giảm mạnh

Một doanh nghiệp niêm yết trên sàn có mối liên quan mật thiết đến ONUS và HanaGold vừa thông báo về sự cố này. Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA) cho biết một số chức năng của hệ thống chưa thể đăng nhập và rút tiền do cơ quan chức năng kiểm tra tại nhiều tỉnh, thành. Công ty cũng cho biết một số nhân sự kế toán và thiết bị xác thực giao dịch tạm thời chưa thể sử dụng.

Thông báo được đưa ra sau khi cổ phiếu HVA trên sàn đang bị ảnh hưởng mạnh. Ghi nhận, ngay trước khi biến cố tại ONUS và HanaGold xảy ra, HVA đã có phiên rơi hơn 12% ngày 20/3 xuống mức 12.300 đồng/cổ phiếu.

Phiên sáng nay, mã HVA tiếp tục giảm sàn về mức 10.400 đồng/cổ phiếu, cũng là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này từ giữa năm ngoái. So với đỉnh, HVA đã “bốc hơi” hơn 60% thị giá. Vốn hóa thị trường cũng theo đó giảm mạnh còn chưa đến 142 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu HVA trước đó từng có giai đoạn tăng rất mạnh. Chỉ trong vòng nửa năm, cổ phiếu này đã tăng gấp 5 lần từ vùng giá quanh 6.000 đồng/cổ phần lên gần 30.000 đồng/cổ phần.

Nhiều lần "thay da đổi thịt", doanh thu lợi nhuận biến động lên xuống

HVA Group có tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp An Hưng, được thành lập vào tháng 5/2010. Ban đầu, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và hoàn thiện công trình xây dựng.

Đến năm 2014, ngành nghề kinh doanh của công ty chuyển sang chăn nuôi và trồng trọt, đồng thời đổi tên thành Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Vào tháng 3/2015, HVA Group chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán với mã HVA.

Cuối năm 2017, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư HVA và chấm dứt các hoạt động liên quan đến sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chuyển đổi mô hình hoạt động sang lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư.

Theo giới thiệu trên website, HVA Group là thành viên của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO. Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài sản số, đầu tư vàng và kinh doanh kim hoàn, nền tảng công nghệ lõi: blockchain và AI, dịch vụ hỗ trợ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Từ cuối năm 2025, HVA đã có những động thái rút khỏi nhiều khoản đầu tư thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với loạt pháp nhân. Đơn cử vào ngày 8/12/2025, HVA Group rút 15 tỷ khỏi Công ty cổ phần Công nghệ Vfilms tại dự án FundGo Cinema; rút 40 tỷ khỏi Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold tại dự án đầu tư vào vàng và phát triển nền tảng ứng dụng HanaGold…

Về quan hệ giữa HVA và HanaGold, theo thoả thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi HanaGold là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ của họ. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào các giải pháp công nghệ trong ngành kim hoàn, chẳng hạn như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng, và các mô hình quản lý/giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn (lên đến khoảng 40 tỷ đồng tính đến năm 2025) vào HanaGold để cùng khai thác tài sản vàng và chia sẻ lợi nhuận.

HVA cũng là nhà đầu tư chiến lược của ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) đồng thời tham gia điều hành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.

App ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020. Nền tảng đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt Nam, được cho là nhắm đến khách hàng trong nước. Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với VND. Nó cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, trước năm 2020 công ty liên tục thua lỗ. Giai đoạn 2020-2024, doanh thu HVA biến động mạnh. Cụ thể, sau khi tăng doanh thu đột biến lên vài trăm tỷ đồng và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, từ năm 2023 chỉ số kinh doanh của HVA quay đầu giảm mạnh.

Năm 2025, HVA ghi nhận doanh thu thuần 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,6 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HVA đạt 174 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chiếm 152 tỷ đồng. Tài sản công ty chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác, chiếm khoảng 125 tỷ đồng. Các khoản này chủ yếu phát sinh từ các công ty trong lĩnh vực tài sản số như HanaGold, Công nghệ Chuỗi Khối ETH, BTC và BNB.