HDBank tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương tại miền sông nước Cửu Long

Song song với hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững, HDBank cho biết luôn hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, chia sẻ yêu thương và hỗ trợ người dân tại các địa bàn còn nhiều khó khăn cùng dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn.

Khởi công cầu Vàm Giồng Miễu tại xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Tại Bến Tre, những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, HDBank tiếp tục nối những nhịp cầu yêu thương. Với sự chung tay góp sức của HDBank, cây cầu Vàm Giồng Miễu mới tại xã An Thạnh được khởi công, dự kiến hoàn thành sẽ giúp bà con thuận lợi cho giao thông và vận chuyển hàng hóa, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn, người dân an cư ổn định đời sống, thuận lợi buôn bán phát triển kinh tế và trẻ em đến trường an toàn hơn.

Trước đó, cũng tại xứ dừa, HDBank khánh thành 2 cầu giao thông ở huyện Giồng Trôm, huyện Giồng Rơm và trao 20 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, HDBank đã trao tặng 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Trong hành trình hơn 3 thập kỷ tạo dựng thành công cho hàng triệu khách hàng trên cả nước, HDBank luôn đồng hành cùng cộng đồng xã hội qua các chương trình thiện nguyện ý nghĩa đến những hoàn cảnh, những vùng miền khó khăn để chắp cánh yêu thương...

Riêng với tỉnh Bến Tre nói riêng và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhờ mạng lưới gần 50 điểm giao dịch có mặt tại đây cùng hàng nghìn điểm giao dịch của đơn vị trực thuộc là HD SAISON, HDBank đang tập trung hỗ trợ các nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh và tiêu dùng, thúc đẩy các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của địa bàn và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh nền kinh tế địa phương, mang đến những sản phẩm dịch vụ tài chính văn minh và tiện lợi cho bà con…

Bên cạnh đó, đồng hành vì sự phát triển an sinh xã hội miền Tây Nam bộ, nhiều năm qua, HDBank đã tặng hàng chục nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, hỗ trợ kinh phí cho hàng nghìn ca phẫu thuật mắt đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, trao tặng hàng chục máy lọc nước cho các tỉnh bị hạn xâm nhập mặn, trao hàng trăm suất học bổng và các quà tặng thiết thực khác.

Cùng với các tỉnh Tây Nam bộ, trong năm 2023 và đầu năm 2024, HDBank đã trao kinh phí xây dựng nhiều cây cầu cùng hơn 600 căn nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết trên khắp cả nước. Mỗi căn nhà được trao tặng là món quà thiết thực từ tình cảm, sự sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sự chung tay ủng hộ của HDBank giúp cho các hộ nghèo được an cư lạc nghiệp và là nguồn động viên, khích lệ để gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Hoạt động này tiếp nối chuỗi thiện nguyện mà HDBank đã triển khai trong nhiều năm qua trên khắp cả nước. Đó cũng là một phần của triết lý phát triển bền vững mà HDBank đã kiên định trong nhiều năm qua và trên hành trình phát triển phía trước.