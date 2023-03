Hậu nội chiến thượng tầng, Tập đoàn Hòa Bình xin khất nộp báo cáo tài chính

Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) vừa có văn bản gửi lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Cụ thể, thời hạn công bố báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp này là ngày 30/3.

Tập đoàn này cho biết trong thời gian gần đây hàng loạt các công trình tại các tỉnh thành trên cả nước bị ngưng trệ do thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều khách hàng của doanh nghiệp này gặp khó khăn rất lớn về dòng tiền dẫn tới không thể triển khai thi công và thanh toán đúng hạn cho Hòa Bình. Tình hình thu tiền của các dự án của doanh nghiệp này vì thế bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, đơn vị kiểm toán cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục và thu thập thêm các chứng từ để có thể hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Doanh nghiệp xây dựng này cũng cho biết thêm, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, đơn vị này có nhiều biến động bất thường về nhân sự cấp cao và có nhiều xung đột trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, công ty gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng hạn.

Chính vì vậy, doanh nghiệp này xin được xem xét gia hạn thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 chậm nhất đến ngày 12/5 năm nay.

Còn nhớ, hồi tháng 12/2022, ông Lê Viết Hải muốn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Hòa Bình nhằm tạo điều kiện pháp lý bổ nhiệm con trai là ông Lê Viết Hiếu chính thức làm Tổng giám đốc. Giữa tháng 12/2022, ông Nguyễn Công Phú được 8/8 thành viên HĐQT thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1/2023 thay ông Lê Viết Hải.

Đến ngày 31/12/2022, HĐQT Hòa Bình ban hành nghị quyết hoãn thi hành việc bầu ông Phú làm Chủ tịch HĐQT. Ông Phú cùng 3 thành viên HĐQT khác sau đó công khai trên truyền thông phản đối Nghị quyết trên. Ông cho biết không tham gia cuộc họp ngày 31/12/2022 đồng thời nêu quan điểm nghị quyết tiếp tục để ông Hải làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình vi phạm điều lệ doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Hòa Bình khẳng định cuộc họp và nghị quyết hoãn thi hành bầu ông Phú, để ông Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT là hợp lệ.

Vụ việc sau đó tiếp tục "nóng" lên khi ông Phú cùng một số thành viên HĐQT xuất hiện chính thức trước truyền thông, tiết lộ nhiều nội dung liên quan đến các cuộc họp và một số vấn đề nội bộ liên quan hoạt động điều hành, quản trị doanh nghiệp. Ngược lại, phía Hòa Bình tuyên bố các hành vi của ông Phú và thành viên có liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi không chỉ cung cấp thông tin và phát tán tài liệu có tính nội bộ, bảo mật mà còn cố tình diễn giải sai với bản chất.

Tới ngày 27/2, HĐQT Hòa Bình thông báo nghị quyết chính thức hủy các Nghị quyết 50, 51, 53 ban hành vào các ngày 14/12, 31/12/2022. HĐQT Tập đoàn Hòa Bình cũng thông qua việc rút đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên của ông Lê Viết Hải. Về phía ông Nguyễn Công Phú cũng thông báo từ nhiệm hồi giữa tháng 2.

Ngày 23/3 mới đây, 2 phó tổng giám đốc của doanh nghiệp này từ nhiệm với nguyện vọng cá nhân.