Haplast Group được vinh danh “Môi trường làm việc tốt nhất 2026”

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nổi bật của doanh nghiệp trong việc xây dựng nơi làm việc an toàn, nhân văn và đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách lao động minh bạch, môi trường làm việc tích cực, chuyên nghiệp và tạo điều kiện phát triển bền vững cho người lao động.

Trong bối cảnh thị trường đang thay đổi, danh hiệu này ghi nhận rõ nét về việc yếu tố con người và trách nhiệm xã hội trở thành giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của Haplast.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Haplast Phạm Thị Hải Thanh nhận giải thưởng “Môi trường làm việc tốt nhất” (Ảnh: Haplast).

Môi trường làm việc - yếu tố cạnh tranh mới của doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, các tiêu chí như sự an toàn, tính ổn định, môi trường làm việc lành mạnh và cơ hội phát triển dài hạn ngày càng được người lao động ưu tiên.

Trước xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp đã chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống sang mô hình phát triển bền vững, trong đó chữ “S” (Social) của ESG, bao gồm trách nhiệm với người lao động và cộng đồng, trở thành một trong những trụ cột quan trọng.

Haplast là một trong những doanh nghiệp đi theo định hướng này. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu bao bì, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, mà còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển an toàn và mang tính nhân văn.

Xây dựng môi trường làm việc chuẩn mực từ nền tảng quản trị

Haplast đang vận hành 3 nhà máy với hơn 600 nhân sự, phục vụ hơn 90 thị trường toàn cầu. Song song với việc mở rộng quy mô, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hệ thống quản trị nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong vận hành.

Các nhà máy của Haplast được tổ chức theo mô hình quản trị tinh gọn, ứng dụng các công cụ như ERP, KPI trong điều hành sản xuất và quản lý nhân sự. Điều này giúp chuẩn hóa quy trình làm việc, nâng cao năng suất, đồng thời tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và đổi mới sáng tạo cho người lao động.

Nhà máy Haplast được tổ chức theo mô hình tinh gọn (Ảnh: Haplast).

Chính sách phúc lợi và văn hóa nội bộ tạo sự gắn kết lâu dài

Theo bà Phạm Thị Hải Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Haplast, việc xây dựng môi trường làm việc không chỉ dừng lại ở yếu tố vật chất mà còn nằm ở trải nghiệm tổng thể của người lao động trong tổ chức.

Doanh nghiệp triển khai các chính sách phúc lợi theo hướng: đảm bảo thu nhập ổn định, minh bạch; điều kiện làm việc an toàn; cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp; chế độ đãi ngộ hấp dẫn; môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cán bộ, công nhân viên.

Ngoài ra, hệ thống 6 giá trị cốt lõi gồm: tín - tâm - nhân - hiệu - đồng - phát và 12 chuẩn mực hành vi được xác lập như kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động nội bộ.

Các giá trị này không chỉ được truyền thông mà còn được cụ thể hóa thông qua các hành vi, quy trình và chương trình đào tạo nội bộ. Nhờ đó, môi trường làm việc tại Haplast được định hình theo hướng cân bằng giữa hiệu quả vận hành và yếu tố con người, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức.

Cán bộ, nhân viên Haplast tham gia đào tạo văn hóa doanh nghiệp tại công ty (Ảnh: Haplast).

Giải thưởng là dấu mốc trong chiến lược dài hạn

Giải thưởng “Môi trường làm việc tốt nhất 2026” là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Haplast, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi theo hướng bền vững.

Đại diện Haplast, bà Phạm Thị Hải Thanh chia sẻ: “Giải thưởng này thuộc về toàn thể 600 cán bộ, công nhân viên trong hệ sinh thái. Haplast cam kết tiếp tục đầu tư vào con người, môi trường và cộng đồng, để mỗi ngày làm việc đều là một bước tiến tới tương lai xanh, góp phần vào hành trình phát triển bền vững của quốc gia”.

Bà Phạm Thị Hải Thanh, đại diện Haplast (Ảnh: Haplast).

Khẳng định vị thế bằng giá trị bền vững

Trong bối cảnh cạnh tranh, việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên sản phẩm hay thị trường, mà còn phụ thuộc vào cách doanh nghiệp tạo dựng giá trị cho người lao động và cộng đồng.

Giải thưởng “Môi trường làm việc tốt nhất” góp phần củng cố hình ảnh Haplast như một doanh nghiệp chú trọng phát triển con người, đồng thời thể hiện cam kết rõ ràng trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.

Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra môi trường làm việc tốt nhất và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp bao bì xanh hàng đầu Việt Nam.