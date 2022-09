Hành trình trải nghiệm Phú Quốc: Khởi đầu mùa du lịch hứa hẹn rực rỡ

Phú Quốc đang bước vào mùa du lịch với hàng loạt các sự kiện thu hút du khách và giới đầu tư.

Hành trình trải nghiệm Phú Quốc sẽ diễn ra vào 2 ngày 1-2/10 là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động "Làm đẹp những vùng đất" do Sun Property tổ chức. Hành trình đánh dấu sự trở lại của vùng đất 12 mùa lễ hội trong thời điểm lý tưởng nhất năm với những sự kiện sôi động, chất sống thăng hoa và ký ức hạnh phúc.

Hành trình trải nghiệm hòn đảo hạnh phúc

Những ngày cuối năm là những ngày Phú Quốc đẹp nhất, lung linh, rực rỡ nhất với những lễ hội, sự kiện lớn. Nhiều du khách đến đây để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm nơi thành phố đảo. Đó cũng là lúc hành trình trải nghiệm vùng đất 12 mùa lễ hội của những tâm hồn yêu cái đẹp và say mê đảo Ngọc chính thức được khởi động.

Hệ sinh thái vui chơi giải trí - du lịch - nghỉ dưỡng tại Nam Phú Quốc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trong chuyến trở lại đảo Ngọc này, nhà phát triển bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng Sun Property (thành viên Sun Group) đóng vai trò người dẫn dắt các thượng khách trên hành trình trải nghiệm "Độc bản kiến trúc - Đa sắc nghệ thuật - Sôi động kinh doanh" khác biệt với hàng loạt hoạt động thú vị.

Mở đầu hành trình, Sun Property sẽ đem tới bức tranh tổng quan về sức sống thương mại sôi động của Phú Quốc, của thị trường bất động sản địa phương qua Hội nghị "Tiềm năng Đầu tư Thương mại tại Nam Phú Quốc" tổ chức vào chiều ngày 1/10 tại "thánh đường nghệ thuật" Sun Signature Gallery.

Cùng với đó, những vị khách quý sẽ được thiết đãi một "đặc sản" của đảo Ngọc, đó chính hoàng hôn tuyệt mỹ tại "thị trấn Địa Trung Hải" - Sun Premier Village Primavera. Trong một buổi chiều mùa thu, ngồi trước đại dương vô tận, hít hà chút phong vị biển cả, ngắm hoàng hôn rực hồng phản chiếu lên mặt nước và thưởng thức một tách trà thượng hạng, sẽ là trải nghiệm đáng nhớ.

Các show Sun Memory được tổ chức trong không gian Ballroom đẳng cấp của Sun Signature Gallery, "Thị trấn Địa Trung Hải", Phú Quốc.

Chuỗi hoạt động cũng đánh dấu sự trở lại của hành trình viễn du âm nhạc mang tên Sun Memory Vol. 2. Trong không gian của "thánh đường nghệ thuật" Sun Signature Gallery, đạo diễn Long Kan cùng những giọng ca hàng đầu như Thu Phương, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên… sẽ dành tặng thượng khách bữa tiệc âm nhạc thăng hoa trong những miền cảm xúc ngọt ngào.

Tiếp nối chuyến viễn du, Sun Property sẽ đem đến một lễ ra mắt phiên bản giới hạn "Từ tuyệt tác đến kiệt tác". Tại đây, "người nghệ sĩ" Sun Property sẽ dùng ngôn ngữ của kiến trúc, âm nhạc để kể cho các thượng khách về hành trình nâng niu những tuyệt tác và kiến tạo "kiệt tác" mà nhà phát triển bất động sản cao cấp này đã và đang miệt mài theo đuổi suốt 15 năm qua tại những vùng đất giàu tiềm năng khắp đất nước, trong đó có Phú Quốc.

Cũng trong chuyến hành trình này, "Đảo Thiên Đường" Hòn Thơm sẽ đón các vị khách đến trải nghiệm và thưởng lãm hòn đảo có cảnh sắc thiên nhiên trác tuyệt, nơi đang trên lộ trình trở thành chốn "Thiên đường có thật" của giới thượng lưu, sánh ngang những hòn đảo thiên đường nổi tiếng thế giới.

Tất cả sẽ góp phần tạo nên những ký ức rực rỡ khó quên về đảo Ngọc xinh đẹp.

Những vùng đất đẹp và thăng hoa hơn

Gần một thập kỷ qua, với nhiệm vụ nâng tầm giá trị sống và sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất", Sun Group và cả Sun Property đã góp phần thăng hạng điểm đến Phú Quốc - hòn đảo mới đây đã được giải thưởng World's Best Awards 2022 (Travel + Leisure) đánh giá là 1 trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.

Sa bàn Hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc trong không gian lộng lẫy của Sun Signature Gallery.

Nếu như nhiều năm trước, khu vực Nam đảo chỉ là làng chài nghèo, hoang sơ, thì nay đã lột xác với Sun Premier Village Primavera, Sun Grand City New An Thoi, "thị trấn Địa Trung Hải" hay tới đây là Cầu Hôn và "làng nhiệt đới giữa 3 tầng thiên nhiên" Sun Tropical Village… Không chỉ đẹp, bài bản mà các dự án còn hứa hẹn thu hút dòng khách cao cấp đến với đảo Ngọc nghỉ dưỡng và an cư ngày một nhiều hơn.

Bên cạnh đó, những vùng đất mới như đảo Hòn Thơm, khu vực Bãi Dài hay tới đây là Bãi Sao… cũng sẽ tiếp tục được người khai mở bắt tay vào làm đẹp và kiến tạo những quần thể quy mô đẳng cấp quốc tế như siêu tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng - đầu tư Hon Thom Paradise Island hay khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley - một thung lũng bí ẩn độc đáo phía Bắc đảo Ngọc.

Để góp phần thổi sức sống sôi động vào từng dự án, hoàn thiện bức tranh vùng đất 12 mùa lễ hội rộn ràng suốt 365 ngày, Sun Group còn đem đến đây loạt sự kiện, lễ hội quy mô như: show diễn Fashion Voyage; chuỗi sự kiện New Year countdown; hành trình Trở về nhà - Welcome Home; hành trình trải nghiệm âm nhạc Sun Memory được tổ chức hàng tháng… và sắp tới còn là sự ra mắt của show diễn công nghệ ánh sáng đỉnh cao Kiss The Stars tại "thị trấn Địa Trung Hải".

Các nhà hàng tại Thị trấn Địa Trung Hải đã sẵn sàng chào đón lượng du khách lớn đổ bộ Phú Quốc trong mùa cao điểm.

Sau gần một thập kỷ, 3 trụ cột của Sun Group gồm Sun Hospitality Group (thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng), Sun World (thương hiệu vui chơi giải trí) và Sun Property (thương hiệu bất động sản cao cấp) đã đem đến Phú Quốc gần 60 dự án trên mọi lĩnh vực bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Con số này vẫn tiếp tục gia tăng trong tương lai. Tất cả đã và hứa hẹn sẽ là những mảnh ghép đem đến sức bật giúp Phú Quốc tăng tốc trên hành trình trở thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu khu vực và quốc tế.

"Hành trình trải nghiệm Phú Quốc đặc biệt chuẩn bị được khởi động. Có một câu nói nổi tiếng của Oscar Wilde là "ký ức là cuốn nhật ký tất cả chúng ta đều mang theo bên mình". Chúng tôi mong rằng, khép lại hành trình, cuốn nhật ký mang theo bên mình của mỗi vị khách sẽ luôn là những sắc màu hạnh phúc và xúc cảm thăng hoa về một vùng đất của 12 mùa lễ hội đang bừng lên sức sống mới mỗi ngày", đại diện Sun Property chia sẻ.