Hành trình 10 năm xây dựng "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh"

Cam kết bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nông thôn

Được khởi xướng từ năm 2015, chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" của Syngenta qua 10 năm triển khai đã có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện mạnh mẽ cam kết của công ty trong việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nông thôn phát triển bền vững. Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình, Syngenta tổ chức thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và mang đi tiêu hủy theo tiêu chuẩn của Syngenta toàn cầu.

Đồng hành cùng chương trình ngay từ những ngày đầu tiên, anh Trần Văn Trưa - Giám đốc phát triển thị trường khu vực Mekong của Syngenta Việt Nam - cho biết: "Gắn bó với nông dân trong nhiều năm, chúng tôi nhận thấy nhiều bà con có thói quen bỏ lại vỏ bao gói thuốc BVTV, phân bón ngay trên đồng ruộng. Nếu không bỏ lại, bà con cũng không biết xử lý chúng như thế nào. Thực tế này đã khiến chúng tôi nghĩ ngay đến ý tưởng tổ chức thu gom và tiêu hủy đúng tiêu chuẩn, để bảo vệ sức khỏe của bà con cũng như giảm tác động đến môi trường".

Kết hợp với việc thu gom, Syngenta tổ chức dọn rác ở các tuyến đường chính, quy đổi vỏ bao gói thuốc BVTV thành cây xanh, cây cảnh quan để trồng tại địa phương. Đồng thời, công ty cũng tổ chức tập huấn sử dụng thuốc BVTV và kêu gọi nông dân tích cực tham gia chương trình cùng chính quyền và người dân địa phương, qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm, thúc đẩy sự chung tay của cộng đồng trong xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp cho chính địa phương của mình.

Vừa có hành động thiết thực, vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức, đó là cách mà Syngenta mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương trong hành trình 10 năm của "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh".

Những kết quả ấn tượng

Ngay từ lần đầu tiên triển khai tại An Giang, chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" đã thu hút sự tham gia của hơn 2.500 nông dân và 200 cán bộ địa phương, nhân viên của Syngenta. Đến nay, sau 10 năm triển khai, chương trình đã thu gom và tiêu hủy an toàn 171 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV trên 20 địa phương trên cả nước, đào tạo cho hơn 30.000 nông dân cách sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.

Từ năm 2023, chương trình đã triển khai sáng kiến đổi vỏ bao gói thuốc BVTV thu gom được lấy cây xanh, qua đó góp phần trồng 5.000 cây xanh tại đồng bằng sông Cửu Long.

Syngenta Việt Nam nhận bằng khen của UBND TP Cần Thơ vì những đóng góp cho địa phương thông qua chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh".

Tại Cần Thơ, trong suốt 10 năm triển khai, chương trình của Syngenta đã thu gom 63 tấn bao bì thuốc BVTV và trồng gần 3.000 cây xanh. Ghi nhận cho những hoạt động ý nghĩa này, ngày 21/8, UBND TP Cần Thơ đã trao tặng bằng khen cho Syngenta Việt Nam và 2 nhân viên của công ty vì những đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Chia sẻ tại sự kiện trao bằng khen, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam - cho biết: "Sáng kiến 'Môi trường sạch - Cuộc sống xanh' khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nông thôn tại Việt Nam. Việc UBND TP Cần Thơ trao bằng khen cho Syngenta và 2 cá nhân tiêu biểu của chương trình không chỉ ghi nhận nỗ lực của chúng tôi mà còn khẳng định hiệu quả tích cực của sáng kiến trong việc cải thiện môi trường nông thôn và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nông dân Cần Thơ".

Không chỉ thu hút sự tham gia của nông dân và cộng đồng địa phương, chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân viên công ty. Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng chương trình, anh Trưa cho biết thêm: "Tôi tự hào vì được đóng góp vào hành trình đầy ý nghĩa này cùng công ty. Vì vậy, trong quá trình triển khai, tôi cùng với đội ngũ thực hiện luôn cố gắng lựa chọn những địa phương mới, những hoạt động mới để chương trình tiếp cận được nhiều bà con hơn nữa và tạo ra giá trị thiết thực cho địa phương".

Chương trình "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh" là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Syngenta trong việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng nông thôn.

Theo Syngenta, với những kết quả đã đạt được, chương trình không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, người dân nông thôn mà còn đặt nền móng cho một nền nông nghiệp bền vững và phát triển trong tương lai.