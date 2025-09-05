Hãng sơn Pencco cùng đối tác kiến tạo sự kiện âm nhạc Winning The Battle

Sự kiện là lời tri ân và cam kết mạnh mẽ của Pencco dành cho hệ thống nhà phân phối, đại lý, những đối tác chiến lược đã đồng hành, góp phần xây dựng nên nền tảng vững chắc của thương hiệu tại Việt Nam.

Winning The Battle - Niềm tin chiến thắng sẽ là sự kiện nổi bật trong tháng 9 từ thương hiệu sơn Pencco (Ảnh: BTC).

Winning The Battle - Khẳng định tinh thần "vượt sóng"

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, cạnh tranh khốc liệt, Winning The Battle mang ý nghĩa khẳng định tinh thần kiên cường, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của Pencco.

Không chỉ vững vàng trước thách thức, Pencco còn quyết tâm “vượt sóng” để vươn lên, hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất sơn ngoại cao cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân những đối tác đã đồng hành, cùng nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị những bước đi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự kiện với quy mô hơn 700 khách mời tại Wyndham Grand Vedana Resort 5 sao quốc tế - nơi giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và tiện nghi sang trọng, là điểm hẹn thích hợp cho cuộc hội ngộ của những chiến binh xuất sắc nhất của Pencco.

Sự kiện được tổ chức tại Wyndham Grand Vedana Resort 5 sao quốc tế (Ảnh: Wyndham Grand Vedana).

Những dấu ấn nổi bật tại sự kiện

Trong sự kiện lần này, Pencco sẽ công bố các giải pháp công nghệ tiên tiến mới nhất từ dòng sơn Titan từ Mỹ mang lại đột phá cho thị trường cũng như lộ trình phát triển kênh phân phối giai đoạn 2025-2030. Pencco khẳng định “mọi khó khăn của nhà phân phối cũng là khó khăn của hãng”. Cùng với đó là các hoạt động vinh danh và tri ân các nhà phân phối tiêu biểu, trao kỷ niệm chương và chứng nhận ghi dấu đóng góp.

Sự kiện còn hứa hẹn là một đêm nhạc hội công nghệ, âm thanh và ánh sáng sôi động và với sự góp mặt của ca sĩ Hà Nhi, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Paul Lambert - cựu cầu thủ CLB Dortmund cùng sự góp mặt của các tiết mục biểu diễn đặc sắc khác.

Sân khấu hoành tráng tại sự kiện Wyndham Grand Vedana (Ảnh: BTC).

Winning The Battle là sự kết tinh của niềm tin, khát vọng và sự đồng hành. Pencco xem mỗi nhà phân phối là một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ và hành động triển khai đồng bộ, mọi thách thức sẽ biến thành cơ hội, mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới.

Khu vực trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại sự kiện Wyndham Grand Vedana (Ảnh: BTC).

“Năm qua là hành trình của biết bao nỗ lực và niềm tin. Winning The Battle không chỉ là dịp để chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới những người đã đồng hành cùng Pencco qua mọi thử thách, mà còn là lúc trao cho họ giải pháp mới về công nghệ, chiến lược và lời cam kết hỗ trợ tuyệt đối để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới”, ông Vũ Khánh Toàn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Inno Invest phụ trách Marketing, cho biết.

Pencco là tập đoàn hóa chất đa quốc gia có trụ sở tại Texas, Hoa Kỳ, nổi bật với các giải pháp nước sạch, hóa chất và sơn nước dân dụng. Tháng 9/2023, Pencco gia nhập thị trường Việt Nam và lựa chọn Inno Invest là đơn vị phân phối.

Với nền tảng công nghệ tiên tiến, cam kết phát triển bền vững và chiến lược hợp tác lâu dài, Pencco tin rằng Win The Battle - Niềm tin chiến thắng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trên hành trình vươn mình cùng các đối tác, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành sơn Việt Nam.