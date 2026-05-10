Hãng máy lạnh Nagakawa lãi đậm, tổng nợ gấp 4 lần vốn

Nagakawa vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với nhiều tín hiệu tích cực.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.081 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,4 tỷ đồng, tăng 20%.

Nagakawa cho biết doanh thu tăng trưởng nhờ triển khai đồng loạt nhiều chương trình thúc đẩy bán hàng như chính sách giá, chiết khấu và dịch vụ hậu mãi, qua đó giúp sản lượng tiêu thụ cải thiện.

Ngoài ra, việc giá đầu vào giảm cùng với các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý phát huy hiệu quả cũng góp phần giúp lợi nhuận quý I tăng mạnh. Đây đồng thời là mức lợi nhuận theo quý cao nhất mà doanh nghiệp từng ghi nhận.

Thành lập từ năm 2002, Nagakawa là một trong những thương hiệu điện máy nội địa tiên phong tại Việt Nam, với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí, thường đóng góp khoảng 70% doanh thu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn kinh doanh thiết bị nhà bếp và các sản phẩm điện gia dụng khác. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong ngành đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hãng máy lạnh Nagakawa (Ảnh: DT).

Tổng nợ gấp 4 lần vốn với hơn 1.800 tỷ đồng

Đến cuối quý I, tổng tài sản của Nagakawa đạt hơn 2.326 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn với quy mô gần 2.106 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng lên hơn 1.832 tỷ đồng, tăng khoảng 88 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ cơ cấu nợ, tương đương 99,91% tổng nợ phải trả.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Nagakawa ở mức hơn 493,88 tỷ đồng. Theo đó, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện ở mức khoảng 3,7 lần.

Theo báo cáo công bố, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty đạt gần 1.331 tỷ đồng. Để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng, Nagakawa sử dụng nhiều loại tài sản bảo đảm như máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất, trái phiếu ngân hàng, hàng tồn kho và ô tô.