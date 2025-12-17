Hàng loạt ưu đãi cuối năm từ chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank

Tận hưởng những ngày cuối năm ý nghĩa cùng điểm tích lũy U-Point

Cuối năm là thời điểm nhiều người nhìn lại hành trình đã qua và tự thưởng cho bản thân những niềm vui xứng đáng. Sau một năm nỗ lực, ai cũng mong muốn khép lại chặng đường cũ bằng những trải nghiệm ý nghĩa - đủ đầy hơn, trọn vẹn hơn.

Ngày nay, trải nghiệm sống không còn được đo lường đơn thuần bằng giá trị tài chính, mà nằm ở cách mỗi người tận hưởng cuộc sống: chi tiêu thông minh, tận dụng ưu đãi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và cảm xúc, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dùng (Ảnh: Techcombank).

Vừa đổi điểm U-Point trong ví Techcombank Rewards trên ứng dụng Techcombank Mobile để mua ly cà phê yêu thích, Quốc Đạt (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã vất vả cả năm rồi, giờ phải tận hưởng thôi, chưa kể càng chi tiêu lại càng được tích điểm thưởng”.

Ngoài ăn uống, những khách hàng như anh Đạt còn thường xuyên dùng U-Point để đặt xe đi làm trong những ngày thời tiết không thuận lợi.

Tương tự, Khánh Linh (30 tuổi, Hải Phòng) cũng nhận lại điểm thưởng từ chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank.

“Số điểm tích lũy trong năm vừa rồi tôi dùng để đổi sang dặm bay tặng bố mẹ một chuyến du lịch. Nhìn nụ cười của bố mẹ khiến tôi thấy rất hạnh phúc”, Linh chia sẻ dự định dùng số điểm còn lại để đổi phiếu ưu đãi ăn uống, cùng gia đình tận hưởng tất niên bên nhau.

Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank (Ảnh: Techcombank).

Được triển khai từ năm 2024, chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank ngày càng được người dùng yêu thích nhờ liên tục mang đến giá trị cộng thêm vượt trội và trải nghiệm cá nhân hóa khác biệt.

Đây là chương trình cho phép khách hàng tích lũy điểm U-Point từ mọi giao dịch với thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, tích điểm với Techcombank Sinh lời tự động và sắp tới sẽ thêm cả các giao dịch khác của Techcombank.

Ví voucher trên Techcombank Rewards (Ảnh: Techcombank).

Điểm U-Point có thể được quy đổi linh hoạt để nhận ưu đãi mua sắm, ăn uống, đặt xe, đổi sang dặm bay hoặc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng, giúp khách hàng chủ động tận hưởng ưu đãi theo nhu cầu cá nhân.

Với mạng lưới gần 5.000 đối tác, 500 thương hiệu và hơn 9.000 điểm ưu đãi trên toàn quốc, chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank mang đến ưu đãi mọi lúc, mọi nơi, giúp cuộc sống thường ngày thêm phong phú.

Một điểm cộng nổi bật khác của chương trình là cơ chế cá nhân hóa đặc quyền theo hạng hội viên: Inspire (Inspire Max, Inspire Pro, Inspire); Priority (Priority Diamond, Priority Gold, Priority); Private (Private Elite, Private). Khách hàng càng chi tiêu và gắn bó, quyền lợi nhận được càng gia tăng, với mức thưởng lên tới 25% dành cho hạng hội viên cao nhất.

Mỗi lần thăng hạng, khách hàng còn nhận thêm ưu đãi tương ứng, tích điểm tối đa 500.000 điểm/tháng cho hội viên Inspire và lên tới 1 triệu điểm/tháng cho hội viên Priority và Private.

Nhiều ưu đãi chạm tới mọi nhu cầu

Mùa lễ hội năm nay, Techcombank tiếp tục tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu quen thuộc trong nhiều lĩnh vực. Khách hàng có thể dùng điểm U-Point để nhận phiếu ưu đãi tại Manwah, Pizza 4P’s, Starbucks, Highlands, Katinat… với giá trị ưu đãi lên tới 500.000 đồng.

Đổi voucher mua sắm trên Techcombank Rewards (Ảnh: Techcombank).

Khi liên kết Techcombank Rewards với ứng dụng One U, khách hàng có thể được giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống, mua sắm nổi tiếng chỉ từ 1 điểm U-Point.

Với nhu cầu mua sắm, khách hàng có thể dùng điểm U-Point có sẵn để đổi phiếu ưu đãi từ các thương hiệu như WinMart, Aeon, Family Mart, Guardian… ngay trên Techcombank Rewards và dùng để thanh toán trực tiếp tại điểm bán, giúp việc sắm sửa cuối năm thêm tiết kiệm và tiện lợi.

Phiếu ưu đãi Winmart được áp dụng mức chiết khấu lên đến 4% giá trị niêm yết - mức ưu đãi dành riêng cho khách hàng Techcombank. Bên cạnh đó, loạt ưu đãi 10-12h mỗi thứ sáu hàng tuần từ Shopee, Lotte Cinema, GrabGifts, King BBQ, Koi Thé, Gogi House… luôn có sẵn để khách hàng khám phá chỉ với 10.000 U-Point mỗi lần quy đổi.

Thanh toán QR Code với U-Point (Ảnh: Techcombank).

Từ nay đến hết 31/12, khách hàng truy cập ứng dụng Techcombank Mobile còn có cơ hội nhận 1 gói ưu đãi trị giá 500.000 đồng, bao gồm 5 phiếu cố định từ The Coffee House, Domino’s Pizza, Tous Les Jours, Ahamove, OneU và 3 phiếu ngẫu nhiên từ các thương hiệu trong hệ sinh thái đối tác của Techcombank. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 2 gói ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Từ những chi tiêu thường ngày đến các khoản thanh toán dịp lễ, Tết, mỗi giao dịch cùng Techcombank đều được tối ưu hóa giá trị. Chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục đồng hành trên mọi hành trình tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người.