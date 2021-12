Hàng lậu dịp cuối năm bắt đầu "nóng"

Dân trí Công an Tây Ninh tiến hành đợt kiểm tra cuối năm và phát hiện nhiều hàng cấm, hàng hóa nhập lậu đang được đưa về Việt Nam chuẩn bị phục vụ mùa tết.

Ngày 26/12, Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông Phạm Văn T. (46 tuổi) và bà Võ Thị C. (49 tuổi, cùng ngụ ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi buôn bán hàng cấm và buôn bán hàng hóa nhập lậu.

Công an huyện Bến Cầu thu giữ hàng hóa không hóa đơn chứng từ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, vào 14h30 ngày 24/12, đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bến Cầu phối hợp cùng Công an xã Long Thuận kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa (ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) do ông T. và bà C. làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện hơn 1.000 bao thuốc lá, gần 1.000 chai dầu, hơn 300 thùng nước giải khát và nhiều sản phẩm khác có xuất xứ nước ngoài.

Tuy nhiên, ông T. và bà C. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các hàng hóa trên.

Trước đó, vào 12h30 ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tây Ninh phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại số 8, hẻm 134, đường Trần Văn Trà, xã Bình Minh, TP Tây Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có chứa hơn 1.000 thùng thuốc nhuộm tóc có nhãn mác nước ngoài sản xuất. Tổng giá trị số hàng trên khoảng 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông H. (sinh năm 1994, ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người quản lý kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên và khai nhận toàn bộ số hàng là thuốc nhuộm tóc.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa hàng hóa của ông P. (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua xác minh, công an xác định, kho hàng này là của ông P. (sinh năm 1986, ngụ tại ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu) làm chủ. Ông P. thuê ông H. làm người giữ kho, quản lý, xuất kho và đóng gói khi có yêu cầu.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận là chủ kho hàng trên, toàn bộ lô hàng mỹ phẩm nhuộm tóc này là P. đã mua cách đây khoảng 6 tháng.

P. đặt hàng qua mạng cho một người ở TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi tài xế chở hàng đến giao trực tiếp ở kho và nhận trả tiền mặt cho số hàng trên nhưng không có hóa đơn, chứng từ.

Việc buôn bán cũng không có giấy phép kinh doanh mà chủ yếu dưới hình thức bán hàng online, chuyển qua bưu phẩm.

Sơn Nhung