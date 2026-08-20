Hàng không mở bán sớm, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2027 thế nào?

Ngày 20/8, chị Hằng (ngụ TP Huế), cho biết những năm trước gia đình chị thường không về quê ngoại dịp Tết mà chủ yếu về quê chồng ở miền Tây. Năm nay, gia đình chị muốn đón Tết ở Huế nên đã tranh thủ canh vé sớm.

Với 4 thành viên (trong đó có 1 trẻ em), chị Hằng tính toán nếu bay khứ hồi bằng Vietnam Airlines, tổng chi phí cả nhà hơn 27 triệu đồng.

Dù còn gần 5 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ Tết, nhưng mức giá đặt sớm vẫn khá cao khiến gia đình chị quyết định chưa chốt vé, chờ các hãng mở bán bổ sung để có mức giá tốt hơn.

Chị cho biết nếu giá vé vẫn không giảm, gia đình có thể tạm gác kế hoạch đón Tết ở miền Trung, chờ qua cao điểm mới về quê ngoại, hoặc cân nhắc phương án đi tàu hỏa thay cho máy bay.

Anh Hoàng Phúc (ngụ phường Phước Long, TPHCM) cũng tìm kiếm vé Tết 2027 cho gia đình 5 người đường bay TPHCM - Vinh. Giá vé thấp nhất của các hãng từ khoảng 3,6-3,7 triệu đồng/chặng, không thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Theo ghi nhận tại các phòng vé và ứng dụng đặt vé hàng không - du lịch, trong giai đoạn cao điểm nghỉ Tết từ 4/2 đến 10/2/2027 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), giá vé đường bay TPHCM - Hà Nội của Vietnam Airlines đang ở mức khoảng 5-6 triệu đồng/chặng. Các đường bay TPHCM - Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa dao động 3,5-4 triệu đồng.

Trong khi đó, các hãng hàng không giá rẻ và hãng mới mở bán cùng thời điểm có mức giá thấp hơn đáng kể. Chặng TPHCM - Hà Nội, Vietjet và Vietravel Airlines chào giá khoảng 2,7 - 2,8 triệu đồng/vé/chiều, còn Sun PhuQuoc Airways quanh mức 3,7 triệu đồng/vé/chiều.

Giá vé máy bay trong kỳ nghỉ Tết 2027 được một hãng hàng không mở bán (Ảnh chụp màn hình sáng 20/8).

Một số chặng các hãng mở bán với khung giờ chưa nhiều lựa chọn. Đơn cử, đường bay TPHCM - Quảng Ninh đang có một khung giờ bay của Sun PhuQuoc Airways lúc 9h20 ngày 4/2, giá 3,7 triệu đồng/chặng...

Theo thông tin từ Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco), hãng sẽ cung ứng gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế trong dịp Tết Đinh Mùi 2027, tăng 11% so với cao điểm Tết 2026. Đây là đợt mở bán đầu tiên cho giai đoạn cao điểm kéo dài một tháng, từ 22/1 đến 20/2/2027 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng âm lịch).

Trên mạng bay nội địa, lượng chỗ giữa Hà Nội và TPHCM dự kiến tăng 15,4%; TPHCM - Đà Nẵng tăng 7%; các chặng TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng từ 6% đến 13% so với Tết 2026.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết bên cạnh nhu cầu về quê, thăm thân, ngày càng nhiều gia đình chọn kỳ nghỉ Tết để sum họp và cùng nhau đi du lịch. Theo ông, nếu hành khách linh hoạt chọn chuyến bay ngược chiều cao điểm, thường sẽ có nhiều lựa chọn hơn về giờ bay và mức giá.

Cụ thể, trên các chuyến bay ngược chiều cao điểm (từ miền Bắc, miền Trung vào Nam trước Tết, và ngược lại sau Tết), giá vé chặng Hà Nội - TPHCM chỉ từ 888.000 đồng/chiều; chặng TPHCM - Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn chỉ từ 666.000 đồng/chiều, đã bao gồm thuế, phí.

Nhiều hãng hàng không mở bán vé Tết sớm dù còn gần 5 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 (Ảnh chụp màn hình sáng 20/8).

Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines Group tăng chuyến giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore và một số thị trường có nhu cầu du lịch, thăm thân cao. Hãng cũng tăng cường các chuyến bay khởi hành từ sau 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau trong những ngày cao điểm nhằm phân bổ lưu lượng khách ngoài khung giờ đông đúc ban ngày.

Đối chiếu với đợt mở bán vé Tết 2026 (Vietjet mở bán từ cuối tháng 8/2025, Vietnam Airlines mở bán từ đầu tháng 9/2025), có thể thấy giá vé Tết 2027 đang neo cao hơn ngay từ những ngày đầu. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đặt vé sớm và linh hoạt về ngày, giờ bay để có nhiều cơ hội mua được vé giá tốt hơn.