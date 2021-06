Hãng bay của "vua hàng hiệu" Hạnh Nguyễn khó được cấp phép trong năm nay?

Dân trí Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến năm 2022.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nhận được công văn về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thành lập Hãng hàng không IPP Air Cargo của Công ty CP IPP Air Cargo và vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xin ý kiến.

Dự án hàng không của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, tương đương 100 triệu USD. Trong đó, 30% là vốn chủ sở hữu và 70% còn lại là huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn hy vọng được phê duyệt dự án đầu tư và nhận giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không vào quý III và lấy chứng chỉ nhà khai thác tàu bay vào quý IV năm nay. Dự kiến, quý II/2022 hãng sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên.

IPP Air Cargo đăng ký giấy phép kinh doanh với ngành nghề chính là vận tải hàng hóa hàng không. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đặt ra tham vọng, nếu được cấp phép, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, hãng sẽ khai thác 5 tàu bay hàng hóa, sau đó tăng lên 7 chiếc vào năm thứ hai và 10 chiếc vào năm thứ ba.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, dự án thành lập hãng hàng không vận tải hàng hóa IPP Air Cargo khai thác dịch vụ vận chuyển hàng hóa không nằm trong danh mục các dự án cần phải phê duyệt chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền.

Cục Hàng không cho biết, theo Nghị định số 89 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92 của Chính phủ về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng và Nghị định số 30 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, IPP Air Cargo phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Tại công văn số 4620 14/5/2020, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ GTVT về việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến năm 2022.

Để có cơ sở trả lời IPP Air Cargo, Cục Hàng không Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT về việc hướng dẫn xây dựng và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho IPP Air Cargo.

Trước đó, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ nêu rõ tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tình hình mới, thị trường vận tải hàng không thế giới và Việt Nam đã sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Bộ GTVT, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, nhu cầu thị trường sẽ giảm 80% trong thời gian tới, đe dọa mất 25 triệu việc làm trong lĩnh vực hàng không, kêu gọi Chính phủ các nước có các biện pháp khẩn cấp để trợ giúp các hãng hàng không tồn tại, bảo vệ việc làm cho người lao động.

Đặc biệt, thị trường hàng không Việt Nam đang trong giai đoạn rất khó khăn. Ước tính, đến hết năm 2022 tổng thị trường vận chuyển đạt 78 triệu khách, bằng 74% so với dự báo đã báo cáo. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt hơn 57 triệu khách, bằng 75% so với dự báo đã báo cáo. Do vậy, theo kịch bản lạc quan nhất, các chỉ số về thị trường vận tải hàng không Việt Nam của năm 2022 chỉ xấp xỉ bằng năm 2019.

Số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam hiện nay là 214. Tuy nhiên, các hãng mới chỉ khai thác các đường bay nội địa và một số chuyến bay chở hàng quốc tế với tỷ lệ trọng tải cung ứng chưa tới 50% so với năng lực.

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ trước mắt, tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam đang hoạt động.

"Việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi (dự kiến năm 2022) nhằm đảm bảo quản lý Nhà nước về hàng không phát triển bền vững trong tình hình mới" - Bộ GTVT cho biết.

