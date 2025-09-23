Hà Nội: Phát hiện website bán đồ chơi nhập lậu dịp Tết Trung thu

Theo Kế hoạch số 09/KH-QLTT ngày 13/8/2025 của Chi cục QLTT Hà Nội về triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Đội QLTT số 1 đã tiến hành nắm bắt thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hoạt động kinh doanh trên môi trường internet.

Qua tra cứu, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh đang sử dụng website có tên miền “tiemquatangcute.com” để rao bán nhiều mặt hàng đồ chơi trẻ em.

Lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát bánh kẹo, đồ chơi trong dịp Tết Trung thu (Ảnh: QLTT).

Ngày 23/9, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra trực tiếp tại địa chỉ số 87 ngõ 196 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội. Đây là địa điểm kinh doanh của hộ ông Nguyễn Viết Đức (sinh năm 1996). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán 2.283 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Ngoài hoạt động kinh doanh trực tiếp, hộ kinh doanh Nguyễn Viết Đức còn sở hữu và sử dụng website thương mại điện tử “tiemquatangcute.com” để phục vụ việc bán hàng và xúc tiến thương mại.

Tuy nhiên, website này có nhiều vi phạm: không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi bán hàng; không công bố đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website; không công bố rõ ràng thông tin hàng hóa theo quy định.

Trước các hành vi nêu trên, Đội QLTT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Viết Đức với các lỗi: kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không thông báo website thương mại điện tử bán hàng; công bố thiếu thông tin về chủ sở hữu website; công bố không đầy đủ thông tin về hàng hóa.

Theo quy định, toàn bộ 2.283 sản phẩm đồ chơi nhập lậu sẽ bị buộc tiêu hủy. Cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Viết Đức. Vụ việc hiện được tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đợt kiểm tra cao điểm dịp Tết Trung thu 2025 được Chi cục QLTT Hà Nội triển khai nhằm kiểm soát chặt chẽ thị trường, ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng liên quan trực tiếp đến trẻ em như đồ chơi, bánh kẹo.

Qua vụ việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh mua hàng hóa trôi nổi trên các website thương mại điện tử không đăng ký, thông báo theo quy định, để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho trẻ nhỏ trong dịp Tết Trung thu.

Kim Anh