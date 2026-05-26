Hà Nội nắng nóng gần 50 độ C, nhiều nơi bất ngờ mất điện giữa đêm

Trong ba ngày 24, 25 và 26/5, những ngày đầu tiên của đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội ghi nhận cao hơn 40 độ C, thực tế nhiều thời điểm lên tới gần 50 độ C.

Trong ngày 25/5, đặc biệt vào buổi tối, nhiều người dân tại Hà Nội phản ánh khu vực của mình mất điện. Trên các diễn đàn, sự cố mất điện đột ngột được nhiều người chia sẻ khiến người dân rơi vào tình huống bất tiện, đảo lộn sinh hoạt.

Chị Ngọc Hân, cư dân khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội), cho biết khu vực nhà chị mất điện 2 lần chỉ trong buổi sáng ngày 25/5 mà không có thông báo trước. Theo chị, gia đình sử dụng cửa cuốn nên rất may đã mở cửa từ sớm, nếu không trẻ nhỏ có thể bị kẹt trong nhà.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khu vực ngoại thành phản ánh tình trạng mất điện xảy ra giữa đêm cuối tuần qua khi thời tiết nắng nóng. Điện lực thông báo nguyên nhân do sự cố và phải mất khoảng 2 tiếng mới khắc phục xong.

Đặc biệt trong tối 25/5, tình trạng mất điện cục bộ xảy ra tại một số khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội. Đáng chú ý, trong cùng một khu vực có nơi mất điện nhưng khu vực lân cận vẫn hoạt động bình thường.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực đã được khôi phục cấp điện ngay sau đó. Nhiều ý kiến cho rằng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong đợt nắng nóng có thể khiến một số điểm trên lưới điện bị quá tải cục bộ.

Người dân phản ánh tình trạng mất điện cục bộ đột ngột tối 25/5 tại Hà Nội, có khu vực nằm giữa ngõ bị mất điện trong khi hai đầu ngõ và các nhà xung quanh vẫn sáng đèn (Ảnh: Ly Trần).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ cao đã làm cho nhu cầu sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện để làm mát của khách hàng gia tăng.

Bên cạnh đó, nhiều thiết bị điện ở ngoài trời đã phải chịu đựng môi trường nhiệt độ cao cả ngày dài, một số đường dây, trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Đơn vị điện lực nhấn mạnh đây không phải là cắt điện theo kế hoạch mà là biện pháp xử lý kỹ thuật phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. "Khi phát hiện nguy cơ gây sự cố trên lưới, việc xử lý ngay là bắt buộc. Do đó, gián đoạn cung cấp điện tạm thời là khó tránh khỏi", đại diện EVNHANOI cho biết.

Cũng theo đơn vị này, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, dẫn đến nguy cơ quá tải cục bộ tại nhiều khu vực. Hiện nay, EVNHANOI đã tạm hoãn toàn bộ các kế hoạch cắt điện đã lên lịch khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội khẳng định đang tiếp tục tăng cường giám sát vận hành, từ Trung tâm điều độ, các trạm biến áp 110kV đến từng tuyến phố, khu dân cư, lực lượng đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h.

"Đồng thời tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn", đại diện EVNHANOI chia sẻ.

Các tổ ứng trực lưu động được tăng cường để xử lý sự cố phát sinh trên lưới điện dân cư trong thời gian nắng nóng cao điểm (Ảnh: EVNHANOI).

Theo báo cáo, trong những ngày nắng nóng kéo dài vừa qua, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn TP Hà Nội liên tục tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện.

Theo ghi nhận, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 25/5 là 6.203 MW - cao nhất lịch sử - và tăng 3,4% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992MW). Sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 25/5 cũng đạt 125,87 triệu kWh, tăng 2,4% so với sản lượng điện tiêu thụ đỉnh của năm 2025 (122,84 triệu kWh). Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Trước đó, trong 2 ngày cuối tuần 23 và 24/5, mặc dù nhiều cơ quan, công sở và trường học nghỉ hoạt động nhưng TP Hà Nội vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng mạnh đã khiến phụ tải điện toàn thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong 5 ngày (20/5 - 24/5), sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 419 triệu kWh). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24/5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh.

Đơn vị điện lực cho biết đỉnh phụ tải năm 2025 rơi vào tháng 8 thì năm nay sản lượng điện tiêu thụ đã tăng mạnh ngay từ đầu mùa nắng nóng, cho thấy áp lực lên hệ thống điện có thể đến sớm hơn, kéo dài hơn và khó dự báo hơn nếu thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan trong thời gian tới.

Nếu nắng nóng kéo dài và bước vào các ngày làm việc với nhu cầu sử dụng điều hòa tiếp tục gia tăng, phụ tải điện toàn thành phố hoàn toàn có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt các mốc cao trước đây.

EVNHANOI khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để giảm áp lực cho hệ thống điện trong giờ cao điểm. Theo đó, người dân nên cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên, kết hợp dùng quạt, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn và tắt các thiết bị không cần thiết để vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa góp phần giảm nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa hè.