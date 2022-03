Gửi tiết kiệm tại VPBank, hơn 7.000 khách hàng trúng giải thưởng giá trị

"Gửi tiết kiệm ngay - Vận may gõ cửa" là chương trình quay số trúng thưởng mà VPBank tri ân các khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và gửi trực tuyến trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Khách hàng tham gia chương trình là những người gửi mới sổ tiết kiệm trong thời gian từ cuối tháng 12/2021 đến 27/3/2022, với kỳ hạn gửi tối thiểu là một tháng. Mỗi 100 triệu đồng gửi tại quầy hoặc 20 triệu đồng gửi trực tuyến qua VPBank NEO đều tương ứng với một lượt quay số may mắn. Số lượt chơi tối đa mỗi khách hàng nhận được là 50 lượt cho mỗi hình thức gửi tiết kiệm (tại quầy hoặc online).

Một điểm đặc biệt của chương trình "Gửi tiết kiệm ngay - Vận may gõ cửa" là VPBank đã thay đổi cách thức quay thưởng để mang lại cho khách hàng trải nghiệm mới mẻ và thú vị hơn. Thay vì bị động chờ đợi ngân hàng quay số tìm người trúng thưởng, ngay khi gửi tiết kiệm thành công tại app VPBank NEO hoặc tại quầy, khách hàng sẽ có ngay lượt chơi và có thể tự thực hiện quay số để nhận kết quả trúng thưởng được cập nhật ngay lập tức.

Khách hàng giao dịch tại VPBank (Ảnh: VPBank).

Chị Nguyễn Minh Hằng (30 tuổi, Hà Nội) tham gia chương trình với khoản tiết kiệm 100 triệu đồng và may mắn trúng một trong những giải thưởng lớn nhất của chương trình là chú hổ vàng trị giá 10 triệu đồng. Chị cho biết đã sử dụng dịch vụ ngân hàng của VPBank nhiều năm nay.

"Tôi thấy ngân hàng thường xuyên có các chương trình quay số trúng thưởng nhưng vì ít khi gặp may nên tôi chưa thử bao giờ. Lần này thấy ngân hàng có chương trình cho người dùng tự quay số, tôi thấy thú vị nên mới thử, ai ngờ trúng luôn được phần thưởng giá trị thế này", chị Hằng chia sẻ.

Theo đại diện VPBank, gửi tiết kiệm vào mỗi khi Tết đến xuân về là thói quen của người dân Việt Nam. Hành động này thể hiện sự trân trọng thành quả lao động trong suốt một năm và giúp người gửi an tâm hơn vì đồng tiền mình làm ra được sinh lời ổn định. Những cuốn sổ tiết kiệm được gửi vào dịp này được kỳ vọng mang lại một năm mới thuận lợi và nhiều may mắn hơn.

Hiểu được ý nghĩa tinh thần của việc này, hàng năm VPBank đều triển khai những chương trình ưu đãi tiết kiệm lớn dành cho khách hàng. Đây cũng chính là hành động tri ân gửi tới những khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành với VPBank trong suốt chặng đường hướng tới vị thế hàng đầu của ngân hàng.

"Thông qua chương trình Gửi tiết kiệm ngay - Vận may gõ cửa năm nay, VPBank mong muốn gửi lời chúc thịnh vượng và bình an tới khách hàng. Tổng cộng 40.300 quà tặng, với tổng giá trị lên tới 2,5 tỷ đồng sẽ được VPBank gửi tặng các khách hàng may mắn", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Ngân hàng VPBank (Ảnh: VPBank).

Sau gần 2 tháng tổ chức, chương trình khuyến mại "Gửi tiết kiệm ngay - Vận may gõ cửa" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi thu hút gần 53.866 khách hàng tham gia quay số tại cả 2 kênh: Tại quầy và trực tuyến. Tổng số lượt chơi lên tới hơn 1,3 triệu lượt. Chương trình cũng tìm ra hơn 7.000 khách hàng may mắn trúng những quà tặng giá trị của chương trình này.

Chương trình "Gửi tiết kiệm ngay - Vận may gõ cửa" sẽ tiếp tục diễn ra đến hết 27/3 với hàng nghìn quà tặng giá trị. Thông tin chi tiết về chương trình liên hệ hotline 1900545415 hoặc truy cập website: https://www.vpbank.com.vn