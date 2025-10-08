GPBank ra mắt nhận diện thương hiệu mới và ứng dụng GP.DigiPlus

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận sửa đổi tên gọi của Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Dầu khí Toàn cầu thành Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (Generation of Prosperity Sole Member Limited Commercial Bank), viết tắt giữ nguyên là GPBank.

Nhân sự kiện này, GPBank ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, với triết lý "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng", tuyên ngôn thương hiệu có sự kết nối mạnh mẽ với thông điệp "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng" của ngân hàng mẹ VPBank, đồng thời thể hiện khát vọng đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo tương lai bền vững.

Bà Phạm Thị Nhung - Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: GPBank).

Hệ thống thương hiệu mới sử dụng tông màu cam chủ đạo, kết hợp hiệu ứng chuyển sắc hiện đại, tượng trưng cho năng lượng tích cực và sức sống mới.

Biểu tượng logo lấy cảm hứng từ "chồi non thịnh vượng", kết hợp tinh thần tăng trưởng bền vững cùng đường nét chữ "V" gắn kết với VPBank, thể hiện mối liên kết tầm nhìn, chiến lược, sự kế thừa các giá trị của ngân hàng mẹ dẫn đầu công nghệ để tạo ra sự chuyển đổi mạnh mẽ, đột phá cho GPBank trong hành trình chuyển đổi.

Sự kiện thay đổi nhận diện thương hiệu cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của GPBank trong việc chuyển đổi, định hình một mô hình hoạt động, kinh doanh hiện đại với trọng tâm dài hạn trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong phân khúc SME, cung cấp giải pháp số sáng tạo và toàn diện.

Logo thương hiệu mới của GPBank có tông màu cam chủ đạo (Ảnh: GPBank).

"Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, lấy công nghệ làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm, và con người làm động lực. Sự đồng hành của VPBank mang đến nền tảng vững chắc để GPBank có thể phát huy tối đa tiềm năng trong giai đoạn mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh, mà còn là cột mốc đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình phát triển dài hạn của GPBank", ông Nguyễn Huy Phách, Tổng giám đốc GPBank, nói.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Giám sát tổ chức tín dụng, lãnh đạo VPBank và GPBank tại buổi lễ công bố nhận diện thương hiệu mới của GPBank (Ảnh: GPBank).

Là một thành viên quan trọng trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt VPBank với hơn 30 triệu khách hàng và sự đồng hành từ đối tác chiến lược SMBC, cùng sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ về nhân sự, tài chính, công nghệ và quản trị, GPBank đang chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tái cấu trúc nhanh và toàn diện.

Tính đến cuối tháng 6, GPBank đã ghi nhận tăng trưởng huy động đạt 20%, tín dụng tự thân tăng 3% so với đầu năm. Sau nhiều năm khó khăn, trong tháng 6 cũng như quý II/2025, GPBank đã bắt đầu có lãi. Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng trong năm nay là khả thi.

"Chúng tôi muốn biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh, tầm nhìn riêng biệt rõ ràng", Tổng giám đốc GPBank chia sẻ.

Bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số với GP.DigiPlus

Với sứ mệnh mang lại trải nghiệm tài chính liền mạch, minh bạch, cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ để phổ cập dịch vụ ngân hàng đến mọi nhóm khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế, chiến lược trung tâm của GPBank là phát triển mô hình ngân hàng toàn diện, lấy công nghệ làm nền tảng để kết nối giữa khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái.

Quyết tâm này được hiện thực hoá với nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus, ra mắt cùng thời điểm thay đổi nhận diện thương hiệu và cũng đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình chuyển đổi vận hành và mô hình dịch vụ.

Giao diện ứng dụng GP DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng (Ảnh: GPBank).

GP.DigiPlus được thiết kế như một trung tâm tài chính đa năng, cho phép khách hàng trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ ngân hàng chỉ trong vài thao tác, từ giao dịch thanh toán, tiết kiệm, đến quản lý doanh nghiệp và các sản phẩm tín dụng linh hoạt.

Trong giai đoạn đầu, GP.DigiPlus tập trung vào việc tái thiết hành trình khách hàng, từ khâu tiếp cận, tư vấn đến phê duyệt, trên nền tảng công nghệ thế hệ mới. Tất cả quy trình được số hóa, giúp khách hàng SME có thể tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính nhanh chóng hơn, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành và rút ngắn thời gian xử lý.

GPBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, khách hàng giao dịch số sẽ chiếm tỷ trọng chủ đạo, khẳng định chiến lược chuyển mình thành một ngân hàng số hóa toàn diện.

Trong giai đoạn tiếp theo, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cấp GP.DigiPlus với các tính năng mới như chương trình tích điểm khách hàng thân thiết, trợ lý ảo, tích hợp giải pháp fintech và open banking, mang đến hệ sinh thái tài chính phong phú, tiện lợi hơn cho người dùng.

Sự kiện ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới cùng GP.DigiPlus chính là minh chứng rõ nét cho quyết tâm định hình con đường phát triển mới, từng bước khẳng định vị thế của GPBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên thịnh vượng đúng như thông điệp mà ngân hàng theo đuổi.