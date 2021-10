"Góc riêng" tận hưởng bên Vịnh biển Du thuyền

Dân trí Ban công tại The Platinum - Sun Marina Town không đơn thuần mang công năng giúp gia tăng diện tích mà còn chứa đựng cả thế giới với đủ cung bậc yêu thương, hạnh phúc; thậm chí còn trở thành điểm nhấn, dấu ấn của chủ nhân.

Năm Covid thứ hai, khi con người đã "dần quen" với giãn cách xã hội, ở nhà phòng dịch thì ban công trở thành những không gian đa năng được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Người ta có thể làm việc, trồng cây, tập yoga hay đơn giản là pha một ấm trà và nhìn ngắm nhìn phố phường.

Dịch bệnh đến cũng là lúc con người ta nhận ra sự quan trọng của sức khỏe và quý trọng hơn những giây phút được tận hưởng cuộc sống. Họ nhận ra sự cần thiết của việc tìm kiếm một không gian sống xanh, thông thoáng vừa để ở dài ngày, vừa kết hợp nghỉ dưỡng trong thời điểm giãn cách xã hội. Và một ban công đủ rộng rãi để tự do sáng tạo theo ý thích, tạo thành điểm nhấn cho căn hộ hay một không gian nhỏ để làm việc ngay tại nhà sẽ trở nên vô cùng giá trị.

Ban công trở thành không gian đa năng của mỗi căn hộ.

Lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu ấy, chủ đầu tư Sun Group đã cho ra mắt dự án Sun Marina Town với dòng căn hộ cao cấp The Platinum, không chỉ mang đến cho khách hàng những giá trị, khác biệt, đẳng cấp mà còn mang đến một món quà thiết kế độc bản. Đó là ban công hoàn hảo nuôi dưỡng sự tự do sáng tạo theo sở thích, tạo nên không gian sống mới theo cá tính riêng.

"Khoang hạng thương gia" giữa tầng không

Nếu mỗi căn hộ Sun Marina Town được ví như "chiếc siêu du thuyền" giữa tầng không thì ban công chính là "khoang hạng thương gia" xa xỉ. Với chiều sâu lên tới 1.5m, ban công căn hộ Sun Marina Town đủ rộng rãi để chủ nhân tự do sáng tạo những không gian sống mới, nơi giới tinh hoa có thể biến ngôi nhà thành không gian nghỉ dưỡng và thư thái ngắm nhìn trọn cảnh phồn hoa của Hạ Long với bến du thuyền náo nhiệt, Cảng Cái Lân, Vòng quay Mặt trời, Cầu Bãi cháy lung linh khi đêm về và quần thể tâm linh kỳ vĩ Bảo Hải Linh Thông Tự.

Phối cảnh minh họa ban công The Platinum - Sun Marina Town.

Đặc biệt hơn, với dòng căn hộ The Platinum, tại cao độ hoàn hảo trên 100m so với mực nước biển, ban công nhà mở ra trước mắt chủ nhân vẻ đẹp xa hoa rực rỡ của bến du thuyền dưới chân hay nét trầm mặc, thơ mộng của 1969 hòn đảo trên vịnh di sản. Cũng từ đây, chủ nhân The Platinum được đắm mình giữa màu xanh mênh mông, trải rộng vô tận của sóng nước, của các hòn đảo hoang sơ giao thoa với đường chân trời ửng đỏ, hay vẻ đẹp diễm lệ của hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long.

Hơn thế nữa, ẩn chứa nơi ban công The Platinum "siêu phẩm" ấy là hình ảnh mỗi sáng, ánh ban mai tràn vào ban công báo hiệu một ngày tươi mới cùng những buổi trăng rằm, đắm mình theo hương gió mang vị mặn của biển là những cặp đôi thả hồn ngắm trăng treo trên những hòn đảo phía xa, nhâm nhi ly cocktail Margarita chuẩn vị…

… hơn cả một không gian sống

Song không chỉ có giá trị về mặt công năng, kiến tạo một không gian mới, đáng mơ ước, ban công The Platinum còn là nơi chủ nhân có thể thu trọn vào tầm mặt sự đổi thay, phát triển của cả một vùng đất, cả một vùng kinh tế. Nằm tại khu vực lõi trung tâm kinh tế giao thương của Hạ Long, trong tương lai, Sun Marina Town sẽ đón hàng ngàn chiếc du thuyền từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về. Điều này không chỉ góp phần mang đến sự sôi động, thịnh vượng cho dự án mà xa hơn nữa, còn góp phần đưa nền kinh tế dịch vụ và du lịch của địa phương phát triển. Song hành với đó, là cơ sở hạ tầng, nhà ở, giao thông sẽ ngày càng được cải thiện và nâng cấp đồng bộ. Và ban công căn hộ hạng sang The Platinum sẽ là "khán đài hạng A", chứng kiến toàn diện bộ mặt thành phố Hạ Long thay đổi từng ngày.

Từ ban công có thể ngắm nhìn sự đổi thay của một vùng đất.

Có thể thấy, sở hữu diện tích đáng mơ ước để tự do sáng tạo, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt ở độ hiếm dự án nào có được, đó là những yếu tố giúp ban công căn hộ The Platinum trở nên khác biệt, tiên phong trong phân khúc căn hộ hạng sang tại Hạ Long, để mỗi ngày mới đều sẽ là một trải nghiệm vô cùng trải nghiệm vô cùng đáng giá của những chủ nhân. Và đây cũng là lý do, đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới Aedas, tác giả của vô số công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới ở Dubai, HongKong, Singapore… ví ban công the Platinum như "khoang thương gia hạng" của chiếc siêu du thuyền giữa tầng không.

Phối cảnh minh họa Sun Marina Town bên vịnh biển du thuyền.

Trường Thịnh