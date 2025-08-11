Gỡ khó nguồn vốn, tối ưu chi phí: LPBank đồng hành cùng doanh nghiệp bứt phá

Doanh nghiệp được gỡ khó về vốn và các khoản chi phí trong vận hành

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) đẩy mạnh triển khai các giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. Trong đó, giải pháp “Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện" giúp tiết giảm chi phí hoạt động, mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Tài khoản vạn năng - Lộc phát toàn diện giúp doanh nghiệp tối đa lợi ích với thủ tục đơn giản, nhanh gọn (Ảnh: LPBank).

Một trong những ưu điểm vượt trội của sản phẩm là chính sách miễn 100% phí chuyển tiền trong nước và quốc tế (không bao gồm điện phí trả cho ngân hàng đại lý). Bên cạnh đó, hàng loạt chi phí vận hành tài chính phổ biến khác cũng được đưa về "0 đồng", bao gồm: phí quản lý tài khoản, phí thường niên dịch vụ ngân hàng điện tử LPBank Biz, toàn bộ phí chuyển khoản trực tuyến, chi lương, nộp thuế điện tử và các dịch vụ tài khoản ảo/định danh.

Không chỉ ưu đãi về phí, LPBank còn tích hợp nhiều tiện ích hiện đại vào gói tài khoản vạn năng, với nền tảng công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp được miễn phí chọn tài khoản số đẹp trị giá lên đến 20 triệu đồng.

LPBank ưu tiên sự thuận tiện bằng việc đơn giản hóa điều kiện tham gia, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Khách hàng mới được hưởng trọn vẹn ưu đãi trong 6 tháng mà không có điều kiện ràng buộc nào. Sau giai đoạn ưu đãi ban đầu, doanh nghiệp chỉ cần duy trì số dư bình quân từ 50 triệu đồng/tháng để tiếp tục hưởng trọn vẹn các quyền lợi trong gói chính sách.

Khi doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh và hoạt động ổn định, các tổ chức tín dụng sẽ thuận lợi hơn trong việc cung ứng vốn một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Nắm bắt điều đó, LPBank triển khai sản phẩm “Tín dụng siêu nhanh – Kinh doanh lộc phát”, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt và tối ưu cho mọi phân khúc khách hàng.

Với quy trình xử lý hồ sơ tinh giản, thời gian giải ngân, phát hành bảo lãnh và mở L/C chỉ trong vòng 72 giờ, sản phẩm giúp doanh nghiệp kịp thời tiếp cận nguồn vốn để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Hạn mức tín dụng lên đến 10 tỷ đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn ngắn hạn, đảm bảo doanh nghiệp chủ động dòng tiền trong giai đoạn tăng tốc.

Sản phẩm “Tín dụng siêu nhanh - Kinh doanh lộc phát" được thiết kế đa dạng với hạn mức lên đến 10 tỷ đồng (Ảnh: LPBank).

Doanh nghiệp phát triển - LPBank tiếp sức

Hiện nay, khách hàng doanh nghiệp của LPBank hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Việc tiếp cận các giải pháp tài chính từ LPBank không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về nguồn vốn, chi phí hoạt động tức thì mà còn tạo động lực giúp doanh nghiệp bứt tốc, nâng tầm vị thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thấu hiểu nhu cầu đó, LPBank mang tới đặc quyền dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng thẻ tín dụng LPBank Visa Corporate - Lộc Phát đồng hành. Đặc quyền này được ví như “tấm danh thiếp tài chính” chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế. Với chính sách miễn lãi tối đa 58 ngày và phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, doanh nghiệp có thể tối ưu dòng tiền cho các khoản chi ngắn hạn, gia tăng lợi thế trong quản trị tài chính.

LPBank Visa Corporate - Lộc Phát đồng hành, giải pháp thanh toán linh hoạt dành riêng cho doanh nghiệp tiên phong (Ảnh: LPBank).

Song song với ưu đãi tài chính, doanh nghiệp còn được tận hưởng loạt đặc quyền cao cấp như: Voucher golf hàng tháng; Phòng chờ thương gia tại các sân bay lớn; Hoàn tiền 1% tối đa 500.000 đồng cho tổng giao dịch chi tiêu đạt từ 30 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ; Tặng 1 lượt đón/tiễn sân bay mỗi quý (mã giảm giá 150.000 đồng/chuyến đi BE/Xanh SM/ Grab)… Với số lượng thẻ phụ không giới hạn, doanh nghiệp dễ dàng phân bổ hạn mức và kiểm soát chi tiêu hiệu quả là giải pháp phù hợp cho các đơn vị có nhiều bộ phận, phòng ban cùng tham gia vận hành.

Việc cung cấp các chính sách và giải pháp tài chính an toàn, linh hoạt là cách để LPBank đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn chuyển đổi và vươn mình bứt tốc thành công.

“Với kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp, LPBank sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đa dạng các ngành, nghề kinh doanh. Đồng thời, việc lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp chính là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện sản phẩm, trở thành đối tác tài chính tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào sự vươn tầm của kinh tế Việt Nam”, đại diện LPBank chia sẻ.

