Giao dịch nội bộ hàng triệu cổ phiếu đáng chú ý tại SeABank, Nam Long...

Tuần qua, nhiều giao dịch nội bộ đáng chú ý đã diễn ra tại các doanh nghiệp niêm yết lớn.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB), ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị SeABank - vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu SSB bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh. Giao dịch dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 12/11 với mục đích cơ cấu tài chính cá nhân.

Trước giao dịch, ông Lê Tuấn Anh đang sở hữu hơn 41,42 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 1,45% vốn. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu mà ông sở hữu dự kiến sẽ giảm từ hơn 41,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,456% xuống còn 1,28%.

Tạm tính giá cổ phiếu SSB theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 10/10 là 19.450 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Lê Tuấn Anh sẽ thu về khoảng hơn 97 tỷ đồng nếu bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Tại SeABank, bà Nguyễn Thị Nga đang nắm hơn 120 triệu cổ phiếu SSB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,22%. Em gái của ông Lê Tuấn Anh là bà Lê Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank, sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 2,3%.

Chủ tịch Nam Long, Ladophar bán ra lượng lớn cổ phiếu

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long, báo cáo đã bán ra 3 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 12/9 đến ngày 10/10.

Sau giao dịch, ông Quang sẽ giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,47% xuống còn 8,69% vốn tại Nam Long.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, gần đây Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn, Thành viên HĐQT Nam Long làm Chủ tịch HĐQT cũng đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG trong thời gian từ ngày 29/9 đến 28/10 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu hoàn tất giao dịch, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 379% vốn Nam Long.

Tương tự, Chủ tịch Ladophar cũng bán ra lượng lớn cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn tại công ty. Cụ thể, ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar, mã chứng khoán: LDP) tiếp tục đăng ký bán hơn 1,08 triệu cổ phiếu LDP, tương đương 8,1% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 9/10 đến 5/11.

Nếu giao dịch thành công, ông Kiên sẽ không còn là cổ đông lớn khi tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,8% (1,2 triệu cổ phiếu) xuống còn 0,7%, tương đương hơn 88.000 cổ phiếu.

Động thái này là lần thứ hai ông Kiên đăng ký thoái vốn tại Ladophar. Trong tháng 9 vừa qua, ông Kiên đã đăng ký bán cùng khối lượng cổ phiếu trên. Tuy nhiên, đến hết thời gian đăng ký, ông báo cáo chưa bán được cổ phiếu nào do diễn biến thị trường chưa phù hợp.