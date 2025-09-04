Giám đốc chiến lược Meey Group: Niềm tin và khát vọng là hành trang IPO của Meey Group

“Khi có niềm tin, chúng tôi dám chơi cuộc chơi lớn”

Meey Group vừa nhận 2 giải thưởng tại ASEAN Award 2025. Bà đánh giá ra sao về thành tích này?

- “Tự hào” và “tin tưởng” là cảm xúc đọng lại sau chuyến công tác. ASEAN Award nhấn mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Việc Meey Group cùng Chủ tịch công ty Hoàng Mai Chung được vinh danh “Top 10 thương hiệu tiêu biểu ASEAN” và “Top 10 nhà lãnh đạo giỏi ASEAN” là minh chứng rõ nét cho hành trình kiên định đổi mới và bền vững mà chúng tôi theo đuổi.

Giải thưởng này có ý nghĩa thế nào với Meey Group?

- Lễ trao giải diễn ra đúng dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Theo Cento Ventures, Việt Nam nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Sự xuất hiện của Meey Group ở giải thưởng này mở ra cơ hội lớn cho chúng tôi trong hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc Chiến lược Meey Group, cùng ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group (Ảnh: Meey Group).

Hệ sinh thái hơn 26 sản phẩm proptech - từ Meey Land, Meey Map, Meey CRM, Meey 3D đến Meey Atlas - do đội ngũ kỹ sư trẻ phát triển đã và đang giải quyết những bài toán cốt lõi về dữ liệu, định giá, quy trình giao dịch, góp phần xây dựng một thị trường bền vững.

Vì sao bà lại quyết định đồng hành cùng Meey Group?

- Tôi thấy được Meey Group là một startup “trẻ” nhưng nhiều khát vọng và hoài bão. Sau 15 năm học tập và làm việc tại Pháp, tôi chọn trở về để cùng ông Hoàng Mai Chung và các cộng sự xây dựng một doanh nghiệp công nghệ đủ sức cạnh tranh và hướng đến IPO quốc tế.

Phần lớn nhân sự của chúng tôi là thế hệ 9X, mang tinh thần Gen Z - nhanh nhạy, sáng tạo, dám khác biệt. Thông điệp mà tôi luôn nhắc với đồng đội: “Không có hai từ tiếc nuối. Quan trọng là bạn có dám làm và tin vào điều mình làm hay không".

Tiếp cận toàn cầu với chiến lược IPO quốc tế

IPO cùng lúc với việc gọi vốn trên thị trường chứng khoán quốc tế là không dễ dàng. Vậy sức trẻ trong câu chuyện bà vừa kể liệu có thể mang tới điều gì trong chiến lược IPO sắp tới của Meey Group?

- Yếu tố trẻ mang lại sự nhanh nhạy trong xử lý thông tin, nắm bắt cơ hội và ra quyết định - điều mà nhà đầu tư chiến lược luôn tìm kiếm khi đánh giá các startup. Với Meey Group, chúng tôi đặt niềm tin vào đội ngũ kỹ sư và chuyên gia trẻ, sáng tạo, có thể tạo ra sản phẩm khác biệt và nhận được sự tin tưởng của thị trường.

Meey Group nhận 2 giải thưởng tại ASEAN Award 2025 (Ảnh: Meey Group).

Giá trị cốt lõi của một công ty công nghệ không nằm ở tài sản hữu hình, mà ở dữ liệu, thuật toán, thương hiệu và cộng đồng người dùng. Để vươn tầm, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực quản trị, mô hình kinh doanh và giá trị bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam còn thiếu dữ liệu, Meey Group tập trung vào hai nguồn doanh thu: cung cấp dữ liệu, định giá cho tổ chức tài chính và thu phí dịch vụ từ người dùng cá nhân. Chúng tôi đồng thời xây dựng mô hình quản trị chuyên nghiệp, minh bạch, tuân thủ IFRS với sự đồng hành của PwC suốt 3 năm qua. Tính bền vững chính là điều kiện tiên quyết để Meey Group chinh phục nhà đầu tư và từng bước định vị thương hiệu quốc tế

Về lộ trình IPO của Meey Group, bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch của công ty?

- Từ khi thành lập, Chủ tịch Meey Group Hoàng Mai Chung đã xác định lộ trình IPO quốc tế. Theo đó, giai đoạn 2021-2023, chúng tôi tập trung xây dựng hệ sinh thái sản phẩm cốt lõi (Meey CRM, Meey Ads, Meey Land…) và hoàn thiện thị trường nội địa. Giai đoạn 2024-2025, Meey Group hợp tác với tổ chức kiểm toán, pháp lý quốc tế để chuẩn hóa quản trị, đồng thời thử nghiệm sản phẩm mới nhằm tăng lợi thế cạnh tranh. Riêng trong giai đoạn 2025-2026, công ty sẽ nộp hồ sơ IPO lên Nasdaq và tổ chức Pre-IPO roadshow kết nối nhà đầu tư quốc tế.

Tháng 7/2025, Meey Group ký kết với ARC Group - một trong những tập đoàn tư vấn tài chính toàn cầu - để đồng hành trong toàn bộ quá trình IPO, từ định giá doanh nghiệp đến tư vấn pháp lý, tài chính. Chúng tôi tin rằng với mạng lưới rộng lớn của ARC Group, Meey Group không chỉ thuận lợi trong IPO mà còn mở ra cơ hội hợp tác với nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực proptech, fintech và bất động sản.