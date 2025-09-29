Giải pháp từ Mitsubishi Electric góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net Zero

Biến đổi khí hậu và thách thức Net Zero

Biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng khốc liệt. Đầu tháng 8, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 40,3 độ C - cao nhất từng có trong tháng 8. Trong khi đó, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long liên tục hứng chịu thiên tai, đe dọa cuộc sống và sinh kế hàng chục triệu người.

Nếu không hành động ngay, biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam thiệt hại 12,5% GDP, theo Báo cáo “Việt Nam 2045 - Tăng trưởng xanh hơn: Con đường hướng tới tương lai bền vững” do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố.

Theo đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, giảm phát thải khí nhà kính là chìa khóa căn bản để ứng phó biến đổi khí hậu. Tại COP26 (2021), Thủ tướng cam kết Việt Nam sẽ đạt Net Zero vào năm 2050.

Đây là thách thức lớn khi Việt Nam thuộc nhóm 20 quốc gia phát thải nhiều nhất, chiếm 1% tổng phát thải toàn cầu. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc và Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các tòa nhà, công trình xây dựng chiếm 38% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Trước bối cảnh đó, yêu cầu giảm phát thải ngày càng cấp thiết.

Với phương châm đổi mới không ngừng để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, Mitsubishi Electric mang tới các giải pháp tổng thể: Từ hệ thống điều hòa không khí, thang máy, thang cuốn, cho tới hệ thống quản lý năng lượng thông minh, biến những tòa nhà thành công trình sống, hiệu quả và bền vững.

Tiêu biểu như tòa nhà thử nghiệm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero Energy Building - ZEB) SUSTIE tại thành phố Kamakura (Nhật Bản). Tòa nhà tận dụng ánh sáng, gió, cửa sổ, mái hiên để giảm tiêu thụ điện và lắp đặt các thiết bị hiệu suất cao nhằm tiết kiệm năng lượng toàn diện. Mái tòa nhà lắp đặt pin mặt trời để tự cung tự cấp năng lượng, nhờ vậy, ZEB hoàn toàn khả thi ở cả đô thị hạn chế không gian.

Tòa nhà thử nghiệm phát thải ròng bằng 0 - SUSTIE của Tập đoàn Mitsubishi Electric (Ảnh: Mitsubishi Electric).

Với thiết kế và vận hành hiệu quả, mô hình SUSTIE đã đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế. Tháng 8, SUSTIE được trao Giải thưởng công nghệ ASHRAE®, khẳng định vị thế tiên phong trong kiến trúc xanh toàn cầu.

Tại sự kiện Net Zero Energy Building diễn ra ở Hà Nội vào ngày 19/9, ông Takashi Nishikuma, Tổng giám đốc Mitsubishi Electric Việt Nam chia sẻ: “Con đường Net Zero không chỉ là xu hướng, mà là trách nhiệm chung để đảm bảo tương lai tốt đẹp hơn.

Mitsubishi Electric cam kết mang đến các giải pháp toàn diện, từ hệ thống điều hòa không khí, quản lý năng lượng, đến hệ thống thang máy, thang cuốn an toàn, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, góp phần giúp các công trình thông minh đạt mức phát thải ròng bằng 0”.

Ông Takashi Nishikuma, Tổng giám đốc Mitsubishi Electric Việt Nam (Ảnh: Mitsubishi Electric).

Quang cảnh sự kiện Net Zero Energy Building diễn ra ở Hà Nội vào ngày 19/9 (Ảnh: Mitsubishi Electric).

Giải pháp tổng thể từ Mitsubishi Electric: Đòn bẩy cho công trình Net Zero tại Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam và Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam đã giới thiệu các giải pháp tổng thể, nhằm hiện thực hóa mô hình tòa nhà Net Zero Energy tại thị trường Việt Nam, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi.

Hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) trung tâm VRF CITY MULTI và bơm nhiệt (Heat Pump) thế hệ mới giúp tối ưu hiệu suất năng lượng, giảm đáng kể điện tiêu thụ - yếu tố then chốt để đạt mục tiêu Net Zero.

Theo đó, hệ thống ĐHKK City Multi có khả năng điều khiển nhiệt độ chính xác cho từng khu vực, vận hành êm ái và dễ dàng tích hợp quản lý tòa nhà. Hệ thống bơm nhiệt thế hệ mới, cho phép tạo nước nóng hiệu quả ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C.

Hệ thống quản lý và giám sát tòa nhà, một "bộ não" giúp các nhà quản lý theo dõi, phân tích và điều phối hoạt động của toàn bộ tòa nhà một cách hiệu quả nhất, góp phần giảm phát thải và chi phí vận hành.

Đơn vị cũng công bố sản phẩm mới NEXIEZ-Fit, dòng thang máy chuyên biệt cho công trình thấp tầng dưới 10 điểm dừng, tải trọng 450-630kg. NEXIEZ-Fit không chỉ tối ưu về chi phí đầu tư, mà còn khẳng định giá trị toàn diện qua ba yếu tố cốt lõi: an toàn - thoải mái - chất lượng.

Bên cạnh đó, các giải pháp công nghệ xanh dành cho thang máy và thang cuốn cũng được giới thiệu, những công nghệ này đã được áp dụng thành công tại nhiều công trình trọng điểm ở Việt Nam, giúp tiết kiệm năng lượng, tối ưu chi phí vận hành, nâng cao an toàn, đồng thời giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Hệ sinh thái các giải pháp tổng thể của Mitsubishi Electric (Ảnh: Mitsubishi Electric).

Với minh chứng từ tòa nhà SUSTIE tại Nhật Bản - một công trình đã đạt mức phát thải ròng bằng 0, Mitsubishi Electric khẳng định công nghệ khi gắn với tầm nhìn bền vững và sự hợp tác có thể biến mục tiêu Net Zero từ cam kết thành hiện thực, góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.