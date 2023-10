Giải pháp sinh học từ Bayer giúp nhà nông nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng

Trước các quy chuẩn khắt khe cùng với những yêu cầu cao về kiểm dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc hay bảo vệ môi trường của sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…, các doanh nghiệp cũng như nhà nông Việt Nam phải nghiêm túc tuân thủ để có thể duy trì xuất khẩu sang các thị trường này.

Hơn 20 năm nghiên cứu nhằm tạo ra những đổi mới mang tính đột phá, Bayer cho biết giải pháp sinh học SERENADE SC có thể giúp nhà nông bảo vệ cây trồng khỏi nấm, vi khuẩn gây hại, đồng thời đảm bảo các chỉ số về an toàn cho con người và môi trường, thời gian cách ly ngắn, không để lại dư lượng trong nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp trên thế giới. Giải pháp đã được chứng nhận bởi Viện đánh giá vật liệu hữu cơ (OMRI) ở Hoa Kỳ và Tổ chức chứng nhận hữu cơ của châu Âu (ECOCERT).

Sự kiện ra mắt SERENADE SC diễn ra tại Lâm Đồng thu hút nhiều nhà nông quan tâm và tham dự (Ảnh: Minh Minh).

Với quy trình lên men đặc biệt, có chứa chủng lợi khuẩn Bacillus Subtilis QST 713 được cấp bằng sáng chế, giải pháp trừ bệnh sinh học SERENADE SC có cơ chế tác động ổn định.

Nhờ đó, việc bảo quản và hạn sử dụng tương đương với các dòng sản phẩm bảo vệ thực vật hiện nay trên thị trường. Bên cạnh đó, giải pháp này có thể được sử dụng luân phiên với các sản phẩm thuốc trừ bệnh, sâu hóa khác trên thị trường hiện nay nhằm giảm tần suất sử dụng sản phẩm hóa học trên vụ ở tất cả giai đoạn phát triển của cây.

Trước khi Bayer công bố ra mắt, giải pháp sinh học SERENADE SC đã được khảo nghiệm trên một số vườn tại Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Các kết quả cho thấy giải pháp này có tác dụng hiệu quả trong việc bảo vệ nhiều loại cây trồng khỏi các loại bệnh hại khác nhau như bệnh đốm vòng trên cà chua, sương mai trên hành, loét trên cam bưởi, đốm lá trên chuối… Ước tính năng suất và tỷ lệ sản phẩm loại 1 tăng 5-10% so với tập quán nhà nông.

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc nhánh Khoa học cây trồng của Bayer Việt Nam vui mừng khi có thể giúp nhà nông nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng thông qua giải pháp sinh học SERENADE SC (Ảnh: Minh Minh).

Ông Chu Việt Hà, Giám đốc nhánh Khoa học cây trồng của Bayer Việt Nam, phát biểu tại sự kiện: "Chúng tôi rất vui mừng khi có thể giới thiệu SERENADE SC đến với nhà nông Việt Nam. Giải pháp này hỗ trợ nhà nông giải quyết các thách thức về bệnh hại do nấm và vi khuẩn gây ra, giúp nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng mà không để lại tác động tiêu cực đến môi trường. Qua việc không ngừng phát triển các giải pháp bảo vệ cây trồng sáng tạo, an toàn và hiệu quả, chúng tôi muốn thể hiện cam kết của mình trong việc đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp luôn gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn cho sức khỏe con người, hướng đến một tương lai: người người khỏe mạnh, nhà nhà ấm no".

Với việc ra mắt giải pháp sinh học SERENADE SC, Bayer Việt Nam đang đi cùng định hướng phát triển bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nhất là trong mục tiêu đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học, một yếu tố quan trọng trong hành trình hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt SERENADE SC tại Lâm Đồng, Bayer Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ cùng PepsiCo, cùng hướng đến mục tiêu hợp tác chiến lược trong việc thúc đẩy và mang lại giải pháp canh tác bền vững cho bà con nông dân.

Cụ thể, 2 bên sẽ tiến hành nhiều khảo nghiệm trong quá trình mở rộng đăng ký ứng dụng sản phẩm trên thêm nhiều loại cây trồng, đồng thời phối hợp triển khai các chương trình nhằm cập nhật và phổ biến các phương pháp thực hành canh tác tiến bộ cho nhà nông Việt Nam, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho chuỗi sản xuất thực phẩm của PepsiCo luôn đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng.

Bayer Việt Nam và PepsiCo ký kết hợp tác đưa các giải pháp và kỹ thuật canh tác đến với nhà nông (Ảnh: Minh Minh).

Ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp của Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam, cho biết: "Tìm kiếm giải pháp hiệu quả để quản lý bệnh héo xanh và nhiều bệnh khác đảm bảo nguồn nguyên liệu khoai tây bền vững trong nước là điều PepsiCo luôn trăn trở. Việc hợp tác với Bayer lần này là hành động thiết thực của PepsiCo đối với mục tiêu tăng trưởng xanh, nông nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ, hướng tới xây dựng vùng nguyên liệu bền vững tại Việt Nam, thực hiện Chiến lược Pep Positive toàn cầu của tập đoàn. Đồng thời, đây cũng là hành trình chuyển đổi chiến lược toàn diện lấy phát triển bền vững và nguồn lực con người làm trọng tâm hoạt động sản xuất kinh doanh".

Với việc ra mắt giải pháp bảo vệ cây trồng sinh học mang tính đột phá và phối hợp cùng PepsiCo đưa các giải pháp và kỹ thuật canh tác đến với nhà nông, Bayer mong muốn mang đến những vụ mùa bội thu, đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của toàn ngành nông nghiệp.