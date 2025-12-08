Giải pháp cho hộ kinh doanh khi thuế thay đổi, vốn eo hẹp

Bài toán vốn - thuế vì thế, trở thành điều e ngại, lo lắng với hộ kinh doanh.

Áp lực chuyển đổi theo Quyết định 3389 và nỗi lo lớn về thiếu vốn để duy trì hoạt động

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chiến dịch 60 ngày cao điểm của ngành thuế, ACB là một trong những ngân hàng tiên phong xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Theo ghi nhận, đội ngũ chuyên viên của ACB đã được bố trí tại nhiều điểm hỗ trợ lưu động cùng cơ quan thuế cơ sở, tập trung giải quyết các vướng mắc kỹ thuật hoặc e ngại mà hộ kinh doanh thường gặp như thiết lập tài khoản kinh doanh riêng, hạn chế nhầm lẫn khi tổng hợp doanh thu, cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử, hỗ trợ kích hoạt chữ ký số, kiểm tra dữ liệu bán hàng, kê khai, thanh toán để tránh sai lệch và cung cấp các gói ưu đãi như hóa đơn điện tử, chữ ký số nhằm giảm chi phí ban đầu cho hộ kinh doanh.

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh và đóng góp gần 30% GDP đất nước. Dù quy mô lớn, đa số hộ vẫn dựa nhiều vào vốn tự có, tích lũy ít, khả năng chống chịu kém trước biến động chi phí.

Chị Thanh K., chủ cửa hàng thực phẩm ở quận Bình Thạnh (cũ), chia sẻ: “Tôi biết sắp tới phải lên hóa đơn và theo dõi giao dịch rõ ràng, nhưng để tách riêng dòng tiền và nhập hàng chuẩn bị Tết, tôi cần vốn xoay liên tục. Vay nóng thì lãi cao, vay người thân thì không duy trì được dòng vốn lâu dài".

Thực tế, nhiều hộ kinh doanh đang chịu áp lực vốn khi phải nhập hàng lớn cho mùa cao điểm trong lúc chi phí đầu vào liên tục tăng, khiến vốn lưu động nhanh chóng cạn kiệt. Cùng với đó, Quyết định 3389 yêu cầu tách bạch dòng tiền kinh doanh, buộc hộ kinh doanh quản lý thu - chi chặt chẽ hơn.

Để giúp các hộ kinh doanh không bị đứt nhịp kinh doanh, ACB đang triển khai gói vay sản xuất kinh doanh riêng cho hộ kinh doanh phù hợp với từng loại hình và doanh thu của từng hộ. Chủ hộ có thể lựa chọn phương thức vay theo hạn mức để bổ sung vốn lưu động, vay từng lần để đầu tư vốn kinh doanh trung dài hạn hoặc vay mua, xây dựng địa điểm kinh doanh, mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải hoặc vay thấu chi kinh doanh tùy theo chu kỳ nhập hàng và nhu cầu bổ sung vốn. Khi giao dịch đều đặn qua tài khoản tại ACB, hộ kinh doanh có thể được cấp hạn mức thấu chi trực tuyến đến 100 triệu đồng, thời hạn 12 tháng.

Riêng gói vay sản xuất kinh doanh, ACB cung cấp thời hạn vay dài đến 30 năm đối với vay đầu tư tài sản cố định và thời hạn đến 24 tháng đối với vay bổ sung vốn lưu động. Chủ hộ có thể chọn phương thức trả vốn đa dạng: trả vốn cuối kỳ, khi đến hạn đối với vay ngắn hạn; trả vốn góp hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm theo phương thức góp đều hoặc bậc thang linh hoạt (theo mức xu hướng tăng trưởng thu nhập, kinh doanh của hộ kinh doanh).

Với lãi suất ở mức cạnh tranh, hạn mức vay đáp ứng toàn bộ nhu cầu vốn, hồ sơ vay được xét duyệt nhanh và hình thức giải ngân linh hoạt, giải ngân tại quầy hoặc trực tuyến giúp chủ hộ kịp thời xoay vòng khi thị trường chuyển động bất ngờ.

Song song với việc duy trì dòng vốn ổn định, hộ kinh doanh còn cần giải quyết bài toán quản lý dòng tiền và kê khai thuế theo Quyết định 3389.

Giải pháp quản lý cửa hàng và kê khai thuế qua nền tảng số

Từ năm 2024, ACB phát triển hệ sinh thái “Đồng minh thông thái” nhằm giúp hộ kinh doanh quản lý toàn bộ hoạt động trên một thiết bị di động, bao gồm: Quản lý đa điểm bán và phân quyền nhân viên theo từng chức năng; Tạo mã QR theo từng đơn hàng, nhận thông báo giao dịch ngay lập tức; Theo dõi tồn kho, dòng tiền, chi phí và lợi nhuận theo thời gian thực; Tích hợp phần mềm bán hàng với xuất hóa đơn điện tử và kê khai - nộp thuế trực tuyến, phù hợp yêu cầu của Quyết định 3389.

Chủ hộ còn nhận thêm nhiều ưu đãi như: hoàn 568.000 đồng giá trị loa Ting Ting, tặng bộ ấn phẩm QR Đồng minh thông thái và nhận ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi mở, nhận tiền qua tài khoản Lộc Phát - tài khoản số đẹp 68,86 mang ý nghĩa phong thủy và mã dự thưởng Vòng quay May mắn Đại Lộc Phát, trong đó giải lớn trị giá 68 triệu đồng.

Giai đoạn chuyển đổi theo Quyết định 3389 đặt lên vai hộ kinh doanh áp lực vừa đảm bảo dòng tiền vừa minh bạch hóa quản lý. Sự kết hợp giữa các gói vay linh hoạt và giải pháp quản lý cửa hàng của ACB giúp hộ kinh doanh đảm bảo nguồn vốn kịp thời và vận hành đúng quy định, mở ra lối đi chủ động hơn để vượt qua giai đoạn chuyển đổi và nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại đây, hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.