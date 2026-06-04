Giải mã cỗ máy "in tiền" siêu lợi nhuận phía sau Sơn Tùng M-TP

Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt MV “Come my way”, tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội với loạt ý kiến trái chiều. MV đặc biệt vấp phải tranh cãi về hình ảnh đứng trên chim Lạc.

Trước đó, Sơn Tùng được biết đến với nhiều bản hit 100 triệu view như “Lạc Trôi”, “Nơi Này Có Anh”, “Chạy Ngay Đi”, “Hãy Trao Cho Anh”… Dù vướng không ít lùm xùm, song các MV này mang về rất nhiều tiền cho nam nghệ sĩ.

Theo các ước tính dựa trên CPM quốc tế, chỉ riêng một số MV lớn đã có thể mang về doanh thu từ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD theo thời gian, tùy vào thị trường quảng cáo và lượt xem toàn cầu.

Thống kê bởi công cụ vidIQ, tại thời điểm năm 2017, 3 MV “Nơi này có anh”, “Lạc trôi” và “Chúng ta không thuộc về nhau” đã mang về cho Sơn Tùng M-TP hơn 325.000 USD.

Hay tháng 7/2021, tờ South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc) từng thống kê bên cạnh các đêm diễn, Sơn Tùng cũng được cho là có thể kiếm tới khoảng 43.600 USD mỗi tháng từ kênh YouTube của mình. Trang web này cũng ước tính giá trị tài sản ròng của Sơn Tùng là 2,5 triệu USD vào thời điểm này.

Sơn Tùng M-TP trong MV mới (Ảnh: DT).

Sơn Tùng cũng đang sở hữu hệ sinh thái giải trí. Ông hiện là Chủ tịch M-TP Entertainment - công ty giải trí do nghệ sĩ này sáng lập sau khi tách khỏi WePro Entertainment để hoạt động độc lập vào năm 2016.

Đồng thời, ông còn đứng tên tại các công ty liên quan như M-TP Talent và M-TP & Friends nhằm mở rộng hệ sinh thái giải trí.

Theo thông tin doanh nghiệp, M-TP Entertainment được thành lập vào tháng 11/2016 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ. Trụ sở công ty đặt tại TPHCM.

Về kinh doanh, công ty này thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Số liệu ghi nhận, năm 2017 công ty ghi nhận doanh thu khoảng 37,5 tỷ đồng; lợi nhuận gần 15 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu tăng lên khoảng 43,3 tỷ đồng; lợi nhuận hơn 20 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu duy trì quanh mức 37-38 tỷ đồng, lợi nhuận gần 15 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận tích lũy sau 3 năm đầu được ước tính hơn 51 tỷ đồng. So với số vốn 3 tỷ đồng, hệ sinh thái giải trí này từng được ví là kinh doanh siêu lợi nhuận.

Nguồn thu của Sơn Tùng còn đến từ biểu diễn sân khấu. Theo nhiều nguồn tin, mức cát-xê của ngôi sao này thuộc nhóm cao nhất Vbiz, dao động từ vài trăm triệu đến có thể vượt mốc một tỷ đồng cho những sự kiện lớn hoặc chương trình thương mại. Ngoài ra, hợp đồng quảng cáo và hợp tác thương hiệu đem lại mức thu nhập không nhỏ cho nam nghệ sĩ.