Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh gây tranh cãi: Muốn ra thế giới cần đánh đổi?

Hát tiếng Anh có phải con đường duy nhất ra quốc tế?

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với MV Come my way trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn âm nhạc những ngày qua. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nam ca sĩ sau gần 2 năm, đồng thời cho thấy tham vọng tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra thị trường quốc tế.

Lần này, Sơn Tùng lựa chọn kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga trong một ca khúc mang màu sắc Afrobeats (thể loại âm nhạc đương đại phổ biến tại Tây Phi) pha trộn hip-hop và pop đương đại. Come my way được đồng sáng tác bởi Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique, với toàn bộ phần lời được thể hiện bằng tiếng Anh.

Sơn Tùng lựa chọn kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh, trước đó anh từng ra mắt ca khúc There's no one at all, nhưng việc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong Come my way vẫn tạo nên những luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc chuyển sang hát hoàn toàn bằng tiếng Anh khiến ca khúc trở nên khó tiếp cận hơn với khán giả Việt. Nhiều ý kiến nhận xét phần phát âm của Sơn Tùng M-TP chưa thực sự tự nhiên, trong khi đoạn rap của Tyga lại nổi bật và dễ tạo điểm nhấn hơn. Thậm chí, có người cho rằng đây là bước đi khá mạo hiểm bởi vô tình khiến bài hát trở nên "kén" người nghe so với những bản hit tiếng Việt từng làm nên tên tuổi của nam ca sĩ.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả xem Come my way là dấu mốc cho thấy nỗ lực rõ nét của Sơn Tùng M-TP. Với họ, ca khúc mang màu sắc hiện đại và càng nghe càng dễ cảm nhận được sức hút của giai điệu. Bên cạnh âm nhạc, MV cũng được đánh giá cao khi lồng ghép nhiều chi tiết gợi nhắc đến văn hóa Việt.

Sơn Tùng M-TP từng kết hợp Snoop Dogg trong "Hãy trao cho anh" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia âm nhạc Hoàng Huy Thịnh cho rằng, việc Sơn Tùng M-TP hát hoàn toàn bằng tiếng Anh không đơn thuần là câu chuyện đánh đổi giữa khán giả trong nước và quốc tế.

“Đây không chỉ là câu chuyện giữ hay mất tệp khán giả nội địa, mà còn là nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận với công chúng quốc tế. Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Sơn Tùng M-TP thử sức với tiếng Anh. Với một nghệ sĩ đã xây dựng được lượng người hâm mộ lớn trong nhiều năm, tôi cho rằng khán giả vẫn sẽ theo dõi và đồng hành cùng những thử nghiệm mới của anh”, chuyên gia nhận định.

Trước những tranh luận xoay quanh cách phát âm của Sơn Tùng M-TP trong ca khúc còn thiếu tự nhiên, ông Hoàng Huy Thịnh cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận khi ê-kíp chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào về định hướng ngôn ngữ hay cách xử lý giọng hát trong sản phẩm.

“Tôi có theo dõi một số phân tích trên mạng xã hội liên quan đến nguồn gốc của dòng nhạc Afrobeats cũng như vai trò của nhà sản xuất Marvey Muzique trong dự án. Tuy nhiên, đến nay ê-kíp vẫn chưa lên tiếng xác nhận nên rất khó khẳng định đây có phải là chủ đích hay không”, ông nói.

Anh hát hoàn toàn bằng tiếng Anh trong MV "Come my way" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo chuyên gia, điều đáng chú ý hơn cả là việc Come my way đã mở ra những cuộc thảo luận sôi nổi về ngôn ngữ, văn hóa và cách nghệ sĩ Việt tiếp cận thị trường toàn cầu. Bản thân những tranh luận này phần nào cho thấy sức hút và mức độ quan tâm mà công chúng dành cho sản phẩm.

Về nhận định cho rằng Come my way là ca khúc “dễ xem nhưng khó hát theo”, ông Hoàng Huy Thịnh cho rằng điều đó còn phụ thuộc vào trải nghiệm nghe nhạc và khả năng sử dụng tiếng Anh của từng khán giả.

“MV karaoke của ca khúc này được phát hành không lâu sau MV chính thức. Theo tôi, phần điệp khúc khá dễ nhớ, đặc biệt là đoạn "Oh, baby, come my way, way, way/ When you go come my way, way". Sơn Tùng vốn là nghệ sĩ có khả năng tạo ra những giai điệu khiến người nghe khó quên”, ông chia sẻ.

Từ câu chuyện của Come my way, chuyên gia cho rằng tiếng Anh có thể là một lợi thế khi nghệ sĩ muốn mở rộng khả năng tiếp cận với thị trường quốc tế, nhưng không phải con đường duy nhất.

"Khán giả quốc tế có thể nghe rất nhiều bài hát bằng tiếng Anh mỗi ngày. Điều khiến họ dừng lại và ghi nhớ một nghệ sĩ thường là bản sắc riêng, là những điều chỉ nghệ sĩ đó mới có thể mang đến. Đó có thể là câu chuyện, văn hóa, cách hát, cách viết nhạc hay những chất liệu xuất phát từ chính nơi họ sinh ra", ông nói.

Theo ông, bên cạnh việc hội nhập với các tiêu chuẩn chung của thị trường toàn cầu, nghệ sĩ Việt vẫn cần giữ được dấu ấn riêng nếu muốn tạo chỗ đứng lâu dài. “Tôi mong sẽ có nhiều nghệ sĩ tự tin mang tiếng Việt và những nét văn hóa đặc trưng của mình ra thế giới”, chuyên gia bày tỏ.

"Sơn Tùng đã tạo ra một vũ trụ âm nhạc riêng"

Đằng sau những tranh luận về phát âm hay mức độ dễ tiếp cận của Come my way, nhiều ý kiến cho rằng điều đáng chú ý hơn nằm ở chiến lược phát triển dài hạn của Sơn Tùng M-TP. Từ màn hợp tác với Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh đến lần bắt tay cùng Tyga ở Come my way, Sơn Tùng M-TP dường như đang từng bước thực hiện tham vọng đưa tên tuổi của mình vượt ra ngoài phạm vi Vpop.

Theo chuyên gia âm nhạc Hoàng Huy Thịnh, sự xuất hiện của Tyga trong Come my way không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào chiến lược phát triển của Sơn Tùng trong nhiều năm qua.

“Trước đây, Sơn Tùng từng hợp tác với Snoop Dogg trong Hãy trao cho anh. Việc tiếp tục làm việc cùng Tyga cho thấy mong muốn mở rộng phạm vi hoạt động của anh ra ngoài thị trường trong nước. Dự án lần này có thể xem là một dấu mốc mới trong giai đoạn tiếp theo của Sơn Tùng M-TP, đồng thời thể hiện sự chủ động trong việc kết nối với các nghệ sĩ quốc tế”, ông nhận định.

Cảnh Sơn Tùng cưỡi chim lạc trong MV tạo nhiều tranh cãi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục, điều đáng chú ý không nằm ở việc Sơn Tùng hợp tác với nghệ sĩ nào, mà ở chỗ nam ca sĩ vẫn duy trì được sức hút đặc biệt sau nhiều năm hoạt động.

Chuyên gia nhận định: "Không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, không chạy show liên tục hay liên tiếp tạo ra những "hit quốc dân" như giai đoạn trước, nhưng mỗi lần trở lại, Sơn Tùng vẫn tạo nên sức hút đáng kể với công chúng. MV Come my way ra mắt, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, đã đạt con số hơn 10 triệu lượt xem và lọt danh sách thịnh hành của 50 quốc gia. Điều này chứng tỏ sức hút không thể chối cãi của Sơn Tùng M-TP".

Theo ông Ngô Bá Lục, đó là bởi nam ca sĩ đã xây dựng được một thế giới âm nhạc riêng mang đậm dấu ấn cá nhân. “Showbiz không cô lập Sơn Tùng, mà chính Sơn Tùng đã tạo ra một vũ trụ âm nhạc riêng của anh ấy”, ông nói.

Theo chuyên gia, kể từ khi bước ra từ sân chơi Bài hát yêu thích với ca khúc Cơn mưa ngang qua, Sơn Tùng đã sớm tạo dựng dấu ấn bằng một màu sắc âm nhạc khác biệt, bắt nhịp xu hướng và mang tư duy hiện đại. Sau hơn một thập niên hoạt động, nam ca sĩ không chỉ trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Vpop mà còn liên tục tìm kiếm những giới hạn mới cho bản thân.

Sơn Tùng cài cắm nhiều chi tiết văn hoá Việt vào MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Ngô Bá Lục cho rằng khát vọng vươn ra thế giới không phải câu chuyện riêng của Sơn Tùng, mà là một phần tất yếu trong tiến trình phát triển của nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

“Chưa bàn đến thành công hay thất bại, những dự án mà Sơn Tùng theo đuổi cho thấy một tư duy nhạy bén và một khát vọng rất lớn. Đó là mong muốn được hội nhập, được đưa âm nhạc của mình tiếp cận với những thị trường rộng lớn hơn”, ông nói.

Theo chuyên gia, những tranh luận xoay quanh Come my way thực chất cũng phản ánh sức hút của sản phẩm. Bởi với nghệ thuật, việc tồn tại nhiều ý kiến khen chê là điều bình thường, thậm chí cần thiết.

"Nghệ thuật là cảm nhận, nên kẻ thích người ghét là điều bình thường. Một sản phẩm tạo ra tranh luận nghĩa là nó đang được công chúng quan tâm. Điều đáng lo nhất là khi một sản phẩm ra mắt mà không còn ai muốn bàn luận về nó", ông nhận định.

Nhà báo Ngô Bá Lục cho biết hình ảnh khiến ông ấn tượng nhất trong MV không phải những cảnh quay hoành tráng, mà là phân đoạn cuối khi Sơn Tùng xuất hiện một mình giữa không gian rộng lớn.

“Thoạt nhìn đó có thể là sự cô độc, nhưng tôi lại thấy đó là biểu tượng cho thế giới âm nhạc riêng mà Sơn Tùng đã tạo dựng. Hình ảnh ấy gợi cảm giác về một hành trình độc bước, về việc một nghệ sĩ liên tục chuyển hóa những trải nghiệm, ký ức và cảm xúc của mình thành giá trị mới để tiếp tục tiến về phía trước”, ông phân tích.

Theo ông, tinh thần ấy cũng phần nào tương đồng với chính tên gọi Come my way như một lời mời gọi khán giả bước vào thế giới, con đường và hệ giá trị mà Sơn Tùng đang theo đuổi.

“Đó là vũ trụ âm nhạc của Sơn Tùng. Anh ấy đã ở đó từ nhiều năm nay và có lẽ sẽ còn tiếp tục ở đó, với những khát vọng nâng tầm bản thân và mong muốn hội nhập cùng âm nhạc thế giới”, chuyên gia nói.